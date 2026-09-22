4 nguyên nhân khiến người trẻ trì hoãn kết hôn

TP.HCM có tuổi kết hôn lần đầu "muộn" nhất cả nước

Theo kết quả điều tra biến động dân số 2025, tuổi kết hôn trung bình lần đầu là 28; trong đó nam là 30,1 và nữ là 25,9. Tuổi kết hôn trung bình lần đầu đã tăng khoảng 4 tuổi trong vòng 15 năm. Năm 2009, tuổi kết hôn trung bình lần đầu là 24,1 (nam 24,5 và nữ 22,8). Từ năm 1999 đến nay, tuổi kết hôn trung bình lần đầu của cả hai giới đều tăng nhưng mức tăng của nam nhanh hơn của nữ, làm tăng thêm khoảng cách chênh lệch giữa hai giới.

Kết hôn giờ đây là lựa chọn cá nhân chứ không phải “nghĩa vụ” cần hoàn thành Ảnh: TUẤN MINH

Tuổi kết hôn lần đầu có sự khác nhau khá rõ giữa các vùng miền: Đông Nam bộ cao nhất cả nước (nam 31,3 và nữ 28,1); Trung du và miền núi phía bắc thấp nhất (nam 27,1 và nữ 22,5).

Theo đánh giá của điều tra, thực tế cho thấy ở những vùng có mức độ đô thị hóa cao hơn hoặc có điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển hơn, người dân có xu hướng kết hôn muộn hơn (như các vùng Đông Nam bộ, Bắc Trung bộ, Đồng bằng sông Cửu Long). Tuổi kết hôn trung bình lần đầu của TP.HCM cao nhất cả nước (30 tuổi) và thấp nhất là Lai Châu (22,9 tuổi).

Về nguyên nhân trì hoãn kết hôn và tuổi kết hôn lần đầu ngày càng muộn trong các năm gần đây, một chuyên gia của Cục Dân số (Bộ Y tế) nhận định: Thứ nhất, nữ giới ngày càng độc lập, không phụ thuộc kinh tế vào hôn nhân. Thứ hai, chi phí sinh hoạt và nuôi con ngày càng lớn. Thứ ba, nhu cầu trải nghiệm cá nhân cũng là yếu tố khiến nhiều người trẻ trì hoãn lập gia đình và cân nhắc kỹ trước kết hôn. Thứ tư, kết hôn giờ đây là lựa chọn cá nhân chứ không phải là "nghĩa vụ" cần hoàn thành.

Đông Nam bộ là vùng có tỷ lệ "chưa từng kết hôn" cao nhất

Theo điều tra, tỷ trọng dân số từ 15 tuổi trở lên đã từng kết hôn của cả nước cũng đã giảm, chiếm 74,2% (giảm 3,3% so với năm 2019). Trong đó, số người đang có vợ/chồng chiếm 64,1% (giảm 4,1% so với năm 2019). Đồng thời, dân số đã ly hôn hoặc ly thân là 3% (tăng 0,9% so với năm 2019). Ngoài ra, có 25,8% chưa từng kết hôn (tăng 3,3% so với năm 2019).

Giữa các vùng kinh tế - xã hội, Đông Nam bộ là vùng có tỷ lệ "chưa từng kết hôn" cao nhất, chiếm 33,1% (tăng 2,9% so với năm 2019) và đồng thời cũng là vùng có tỷ lệ có vợ/chồng thấp nhất, chiếm 57,2% (giảm 5,7% so với năm 2019). Tỷ lệ ly hôn ở các vùng Đông Nam bộ và Đồng bằng sông Cửu Long lần lượt là 3,6% và 3,8%, cao hơn mức trung bình của các vùng còn lại khoảng 1,5 lần.

Trung du và miền núi phía bắc là vùng có tỷ lệ "chưa từng kết hôn" thấp nhất (chiếm 19,2%); đồng thời cũng là vùng có tỷ lệ có vợ/chồng cao nhất cả nước (chiếm 70,8%).