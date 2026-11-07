Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa thay mặt Ban Bí thư ban hành Quy định 228 về sinh hoạt Đảng trực tuyến.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ẢNH: TTXVN

Quy định nêu rõ phạm vi áp dụng, nguyên tắc tổ chức và những yêu cầu đối với hình thức sinh hoạt Đảng trực tuyến.

Theo đó, sinh hoạt Đảng trực tuyến chỉ áp dụng đối với sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt đảng bộ, sinh hoạt chi bộ (gồm sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề) trong trường hợp cần thiết và có đủ điều kiện.

Ban Bí thư nhấn mạnh, đây là phương thức bổ trợ, không được lạm dụng để thay thế sinh hoạt trực tiếp tại những nơi có đủ điều kiện tổ chức. Việc triển khai phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ, nâng cao chất lượng thảo luận và không làm giảm chất lượng sinh hoạt Đảng.

Đặc biệt, Quy định 228 xác định 4 nhóm nội dung không được thực hiện trong sinh hoạt Đảng trực tuyến.

Thứ nhất là công tác tổ chức, cán bộ và công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Thứ hai là việc rà soát, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; xem xét, quyết định xóa tên đảng viên hoặc xem xét cho đảng viên xin ra khỏi Đảng.

Thứ ba là công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Thứ tư là những nội dung liên quan đến bỏ phiếu kín.

Đảng viên không được tự ý ghi âm, ghi hình nội dung cuộc họp

Về nguyên tắc, việc tổ chức sinh hoạt Đảng trực tuyến phải tuân thủ Điều lệ Đảng và các quy định của T.Ư về chế độ sinh hoạt; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, giữ vững tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu.

Việc tổ chức chỉ được thực hiện khi cần thiết, có đủ điều kiện và phải do cấp ủy có thẩm quyền quyết định. Hình thức, quy mô cuộc họp phải phù hợp với tính chất, phạm vi và yêu cầu bảo mật của nội dung sinh hoạt.

Theo quy định, hoạt động này được quản lý thông qua ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử và thực hiện trên nền tảng họp trực tuyến đáp ứng các tiêu chuẩn về kỹ thuật, an ninh mạng, bảo mật thông tin, an ninh dữ liệu và khả năng kết nối, tích hợp.

Người chủ trì có trách nhiệm điểm danh, xác thực danh tính, kiểm soát thành phần và theo dõi sự tham gia của đảng viên trong suốt cuộc họp. Trường hợp tham gia bằng thiết bị cá nhân, việc xác thực được thực hiện thông qua ứng dụng hoặc nền tảng họp trực tuyến, bảo đảm đúng người, đúng thành phần.

Cuộc sinh hoạt phải được ghi biên bản, trong đó nêu rõ hình thức tổ chức, các sự cố kỹ thuật, sự cố an toàn thông tin và biện pháp xử lý (nếu có).

Quy định cũng yêu cầu đảng viên tham gia đầy đủ, liên tục và chịu trách nhiệm về ý kiến phát biểu, biểu quyết của mình. Đảng viên không được tự ý ghi âm, ghi hình, chụp màn hình, sao chép hoặc phát tán tài liệu, nội dung cuộc họp khi chưa được người chủ trì cho phép.

Ngoài ra, đảng viên phải tham gia tại địa điểm phù hợp, bảo đảm riêng tư; không giao tài khoản hoặc thông tin xác thực cho người khác, không để người không có trách nhiệm tiếp cận nội dung sinh hoạt.

Trường hợp xảy ra sự cố kỹ thuật, mất an toàn thông tin hoặc đường truyền không bảo đảm, người chủ trì có thể tạm dừng, chuyển sang nền tảng dự phòng hoặc tổ chức lại vào thời gian phù hợp. Việc xử lý phải được ghi nhận trong biên bản.

Quy định 228 có hiệu lực từ ngày 3.11, thay thế nội dung thí điểm sinh hoạt Đảng trực tuyến tại Hướng dẫn 03 ngày 27.12.2022 của Ban Bí thư. Các quy định, hướng dẫn trước đây trái với Quy định 228 đều bị bãi bỏ.