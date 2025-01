4 sai lầm dễ mắc khi dùng thuốc không kê đơn

Thuốc không kê đơn thường được dùng để điều trị các triệu chứng nhẹ, có tác dụng giảm đau, hạ sốt, kháng viêm, kiểm soát dị ứng và một số loại kem bôi trị viêm da, nấm da. Lạm dụng các loại thuốc này có thể gây ra nhiều tác hại cho sức khỏe, thậm chí là nghiêm trọng, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Lạm dụng các loại thuốc không kê đơn có thể gây hại cho gan, thận, dạ dày hoặc tim ẢNH MINH HỌA: AI

Một nghiên cứu công bố trên chuyên san Research in Social and Administrative Pharmacy phát hiện mỗi năm ở Mỹ ghi nhận đến gần 180.000 ca nhập viện do lạm dụng thuốc không kê đơn. Những tác hại người bệnh có thể gặp khi dùng quá liều thuốc không kê đơn là mất ngủ, khó thở, xuất huyết tiêu hóa, viêm loét dạ dày, tổn thương gan, thận và một số vấn đề khác.

Những sai lầm cần tránh khi dùng thuốc không kê đơn gồm:

Dùng gấp đôi liều lượng thành phần

Những loại thuốc giảm đau không kê đơn như tylenol, các loại trong nhóm thuốc kháng viêm không steroid (NSAID) như ibuprofen, naproxen đều có thành phần giảm đau. Người bị cảm cúm chỉ cần uống một loại là đủ. Tuy nhiên, người bệnh có thể mắc sai lầm là kết hợp các loại thuốc này với nhau, dẫn đến dùng quá liều mà không biết.

Dùng thuốc thông mũi không phù hợp

Nhiều người bị cảm lạnh hay cúm muốn sử dụng thuốc thông mũi để giảm triệu chứng nghẹt mũi. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp dùng loại thuốc này. Những người bị huyết áp cao, loạn nhịp tim hoặc các bệnh tim khác cần cẩn trọng khi dùng thuốc. Thuốc thông mũi có thể ảnh hưởng đến một số loại thuốc điều trị hen suyễn, huyết áp hay thuốc chống trầm cảm.

Sử dụng quá nhiều NSAID

Những loại thuốc chống viêm không steroid (NSAID) có tác dụng giảm đau phổ biến là ibuprofen và naproxen. Nếu dùng quá liều hay trong thời gian dài có thể gây tổn thương thận, khiến cơ thể giữ nước và gây hại cho người đang có bệnh suy tim.

Uống aspirin để giảm đau

Với những cơn đau quá khó chịu thì không nên dùng aspirin. Dùng aspirin trong thời gian dài sẽ làm tăng nguy cơ chảy máu đường tiêu hóa, làm tổn thương tổn thương dạ dày, tá tràng, thậm chí là tổn thương thận hay suy thận cấp, theo Healthline.