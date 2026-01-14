Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

4 sai lầm khiến hộ kinh doanh có thể mất quyền miễn thuế

Đan Thanh
Đan Thanh
14/01/2026 07:32 GMT+7

Thuế cơ sở 4 tỉnh Gia Lai lưu ý 4 sai lầm mà hộ kinh doanh có doanh thu năm từ 500 triệu đồng trở xuống phải tránh để được hưởng đầy đủ quyền lợi miễn thuế.

Theo quy định hiện hành, từ ngày 1.1, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (sau đây gọi chung là hộ kinh doanh) có doanh thu năm từ 500 triệu đồng trở xuống thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Thuế cơ sở 4 tỉnh Gia Lai phân tích, miễn thuế là quyền lợi hợp lệ nhưng với điều kiện hộ kinh doanh phải đăng ký đúng, theo dõi doanh thu rõ ràng, kiểm soát hóa đơn và minh bạch dòng tiền. Trong thực tế, không ít trường hợp hộ kinh doanh mất quyền lợi chỉ vì làm sai những bước rất cơ bản.

4 sai lầm khiến hộ kinh doanh có thể mất quyền miễn thuế- Ảnh 1.

Hộ kinh doanh có doanh thu năm từ 500 triệu đồng trở xuống thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân

ẢNH: ĐAN THANH

Thứ nhất là kinh doanh thường xuyên nhưng không đăng ký hộ kinh doanh. Nhiều hộ kinh doanh nghĩ doanh thu nhỏ nên chưa cần đăng ký. Trong khi đó, không đăng ký đồng nghĩa với việc hộ kinh doanh không thuộc diện được hưởng chính sách. Đơn vị này khuyến cáo, khi hoạt động thường xuyên, cần đăng ký hộ kinh doanh ngay.

Thứ hai là hộ kinh doanh chỉ ước chừng doanh thu, không theo dõi tổng doanh thu cả năm. Ví dụ, hộ kinh doanh chỉ ước doanh thu khoảng dưới 500 triệu đồng. Trong khi đó, doanh thu xét theo tổng cả năm, không theo cảm tính; hộ kinh doanh cần theo dõi doanh thu cộng dồn rõ ràng.

Thứ ba là hộ kinh doanh xuất hóa đơn theo yêu cầu nhưng không kiểm soát doanh thu cộng dồn. Đây là hiện tượng hộ kinh doanh xuất từng hóa đơn mà không tính tổng năm. "Hóa đơn làm cho doanh thu được ghi nhận chính thức. Do đó, hộ kinh doanh cần kiểm tra doanh thu trước khi quyết định xuất hóa đơn", Thuế cơ sở 4 tỉnh Gia Lai nhấn mạnh.

Cuối cùng là hộ kinh doanh để tình trạng dòng tiền không rõ ràng, lẫn tiền cá nhân và tiền kinh doanh. Nếu hộ kinh doanh nhận chuyển khoản tràn lan sẽ khó giải trình, dễ bị nghi ngờ doanh thu thực tế cao hơn khai báo. Giải pháp cho hộ kinh doanh là tách bạch tiền hàng và tiền cá nhân.

Theo Phó cục trưởng Cục Thuế Đặng Ngọc Minh, tổng số hộ kinh doanh ổn định hiện nay khoảng 2,5 triệu hộ. Trong đó, số hộ kinh doanh có doanh thu năm từ 500 triệu đồng trở xuống chiếm tới 90%, chỉ còn khoảng 250.000 hộ phải thực hiện nộp thuế kê khai.

"Các hộ kinh doanh thuộc diện miễn thuế sẽ tự xác định doanh thu, chỉ cần kê khai với cơ quan thuế 1 lần/năm để xem hộ đó có phải đối tượng được miễn thuế hay không.

Cơ quan thuế có dữ liệu về các giao dịch ngân hàng qua các sàn thương mại điện tử cũng như hóa đơn điện tử, sẽ có những gợi ý gửi đến người nộp thuế. Trong trường hợp, doanh thu của hộ kinh doanh có khả năng cao hơn 500 triệu đồng/năm thì sẽ thực hiện điều chỉnh theo định kỳ", ông Minh lưu ý. 

