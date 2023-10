4 sedan dưới 400 triệu phù hợp chạy dịch vụ, taxi tại Việt Nam

Sau các phiên bản số tự động, mới đây nhà phân phối ô tô MG tại Việt Nam tiếp tục tung ra thị trường mẫu MG5 MT trang bị hộp số sàn nhập khẩu từ Trung Quốc, giá bán 399 triệu đồng, định vị ở phân khúc sedan hạng B. So với MG5 từng phân phối trước đây vốn sở hữu thiết kế thể thao, hiện đại… các phiên bản MG5 mới tạo dáng có phần thanh lịch, già dặn hơn đồng thời giống hệt mẫu Roewe i5 từng mở bán tại Trung Quốc. Mẫu xe này sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn so với các mẫu sedan hạng B đang bán trên thị trường.Phiên bản mới của MG5 sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5 lít, sản sinh công suất tối đa 112 mã lực và mô-men xoắn cực đại 150 Nm. Động cơ này kết hợp với hộp số sàn 5 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Mẫu xe này được trang bị màn hình giải trí hỗ trợ nhiều giao thức kết nối, tuy nhiên lại khá nghèo nàn về trang bị an toàn.