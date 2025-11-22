Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Quốc phòng

4 tàu hộ vệ của Hải quân Việt Nam và Trung Quốc tuần tra liên hợp trên vịnh Bắc bộ

Đình Huy
Đình Huy
22/11/2025 10:53 GMT+7

Trong 2 ngày 19 và 20.11, Hải quân nhân dân Việt Nam và Chiến khu miền Nam, Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc đã tiến hành tuần tra liên hợp lần thứ 39 trên vùng biển vịnh Bắc bộ.

Theo Quân chủng Hải quân (Bộ Quốc phòng), tham gia tuần tra liên hợp lần thứ 39 trên vùng biển vịnh Bắc bộ, phía Hải quân Việt Nam cử biên đội gồm 2 tàu hộ vệ săn ngầm số hiệu 09, 17 thuộc Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân, do đại tá Lê Đình Nghi, Phó tham mưu trưởng Vùng 2, làm trưởng đoàn và đại tá Vũ Hồng Sơn, Phó lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 171, làm Biên đội trưởng.

- Ảnh 1.

Đại tá Vũ Hồng Sơn chỉ huy biên đội tàu 17 và 09 thực hiện nhiệm vụ tuần tra liên hợp

ẢNH: HOÀNG DIỆU

Phía Hải quân Trung Quốc tham gia tuần tra chung gồm 2 tàu hộ vệ tên lửa số hiệu 630, 649 thuộc Chi đội Tàu hộ vệ tên lửa số 18, Căn cứ Hải quân Bắc Hải, do thượng tá Trương Minh, Phó chi đội trưởng, Chi đội Tàu hộ vệ tên lửa số 18, làm Biên đội trưởng.

- Ảnh 2.

Biên đội tàu 630, 649 của Hải quân Trung Quốc thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên biển

ẢNH: HOÀNG DIỆU

Thực hiện kế hoạch đã thống nhất, chuyến tuần tra liên hợp lần này, biên đội tàu hải quân hai nước đã tiến hành các nội dung: tuần tra dọc đường phân định vịnh Bắc bộ; huấn luyện tìm kiếm cứu nạn, thiết lập, vận động đội hình biên đội; huấn luyện thông tin đơn giản; đấu tranh bảo vệ sức sống tàu và thực hiện nghi thức chào nhau trên biển.

- Ảnh 3.
- Ảnh 4.
- Ảnh 5.

Thủy thủ tàu 17 của Hải quân Việt Nam huấn luyện thông tin đơn giản và đấu tranh bảo vệ sức sống tàu

ẢNH: HOÀNG DIỆU

Chuyến tuần tra liên hợp lần thứ 39 diễn ra trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, sóng gió cấp 6 - cấp 7. Tuy nhiên, sĩ quan, thủy thủ hải quân hai nước đã khắc phục khó khăn, phối hợp nhịp nhàng, hoàn thành đúng kế hoạch, đạt được mục tiêu yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng và phương tiện của hai bên.

Tuần tra liên hợp giữa Hải quân nhân dân Việt Nam và Hải quân Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc trên vịnh Bắc bộ là hoạt động phối hợp thường niên giữa hai bên kể từ năm 2006.

- Ảnh 6.
- Ảnh 7.

Sĩ quan, thủy thủ hải quân 2 nước thực hiện nghi thức chào nhau trên biển

ẢNH: HOÀNG DIỆU

Đây là hoạt động có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm hiện thực hóa nhận thức chung đã đạt được giữa lãnh đạo cấp cao, lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam và Trung Quốc; thúc đẩy hoạt động giao lưu, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác, sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau giữa quân đội và hải quân hai nước, góp phần giữ gìn hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Tin liên quan

4 tàu hộ vệ tên lửa của Việt Nam và Trung Quốc tuần tra liên hợp trên vịnh Bắc bộ

4 tàu hộ vệ tên lửa của Việt Nam và Trung Quốc tuần tra liên hợp trên vịnh Bắc bộ

Biên đội tàu hộ vệ tên lửa 015 Trần Hưng Đạo, tàu 016 Quang Trung của Việt Nam và 2 tàu hộ vệ tên lửa mang số hiệu 628 và 630 của Hải quân Trung Quốc đã lên đường tham gia tuần tra liên hợp trên vùng biển vịnh Bắc bộ.

Khám phá thêm chủ đề

Hải quân Việt Nam hải quân Trung Quốc tàu hộ vệ săn ngầm tàu hộ vệ tên lửa Biển Đông vịnh Bắc Bộ
