4 tàu hộ vệ của Hải quân Việt Nam và Trung Quốc tuần tra liên hợp trên vịnh Bắc bộ

Theo Quân chủng Hải quân (Bộ Quốc phòng), tham gia tuần tra liên hợp lần thứ 39 trên vùng biển vịnh Bắc bộ, phía Hải quân Việt Nam cử biên đội gồm 2 tàu hộ vệ săn ngầm số hiệu 09, 17 thuộc Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân, do đại tá Lê Đình Nghi, Phó tham mưu trưởng Vùng 2, làm trưởng đoàn và đại tá Vũ Hồng Sơn, Phó lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 171, làm Biên đội trưởng.

Đại tá Vũ Hồng Sơn chỉ huy biên đội tàu 17 và 09 thực hiện nhiệm vụ tuần tra liên hợp ẢNH: HOÀNG DIỆU

Phía Hải quân Trung Quốc tham gia tuần tra chung gồm 2 tàu hộ vệ tên lửa số hiệu 630, 649 thuộc Chi đội Tàu hộ vệ tên lửa số 18, Căn cứ Hải quân Bắc Hải, do thượng tá Trương Minh, Phó chi đội trưởng, Chi đội Tàu hộ vệ tên lửa số 18, làm Biên đội trưởng.

Biên đội tàu 630, 649 của Hải quân Trung Quốc thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên biển ẢNH: HOÀNG DIỆU

Thực hiện kế hoạch đã thống nhất, chuyến tuần tra liên hợp lần này, biên đội tàu hải quân hai nước đã tiến hành các nội dung: tuần tra dọc đường phân định vịnh Bắc bộ; huấn luyện tìm kiếm cứu nạn, thiết lập, vận động đội hình biên đội; huấn luyện thông tin đơn giản; đấu tranh bảo vệ sức sống tàu và thực hiện nghi thức chào nhau trên biển.

Thủy thủ tàu 17 của Hải quân Việt Nam huấn luyện thông tin đơn giản và đấu tranh bảo vệ sức sống tàu ẢNH: HOÀNG DIỆU

Chuyến tuần tra liên hợp lần thứ 39 diễn ra trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, sóng gió cấp 6 - cấp 7. Tuy nhiên, sĩ quan, thủy thủ hải quân hai nước đã khắc phục khó khăn, phối hợp nhịp nhàng, hoàn thành đúng kế hoạch, đạt được mục tiêu yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng và phương tiện của hai bên.

Tuần tra liên hợp giữa Hải quân nhân dân Việt Nam và Hải quân Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc trên vịnh Bắc bộ là hoạt động phối hợp thường niên giữa hai bên kể từ năm 2006.

Sĩ quan, thủy thủ hải quân 2 nước thực hiện nghi thức chào nhau trên biển ẢNH: HOÀNG DIỆU

Đây là hoạt động có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm hiện thực hóa nhận thức chung đã đạt được giữa lãnh đạo cấp cao, lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam và Trung Quốc; thúc đẩy hoạt động giao lưu, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác, sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau giữa quân đội và hải quân hai nước, góp phần giữ gìn hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.