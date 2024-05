4 tháng đầu năm, PNJ hoàn thành hơn 43% kế hoạch doanh thu 2024

Theo báo cáo kinh doanh, lũy kế 4 tháng năm 2024, doanh thu PNJ đạt 16.049 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 915 tỉ đồng. Với kết quả này, PNJ đã hoàn thành 43% kế hoạch doanh thu năm 2024. Nhìn chung, hoạt động kinh doanh của PNJ tăng trưởng đều ở tất cả các kênh. Trong đó, doanh thu từ mảng trang sức chiếm tỷ trọng cao 56,8% (49,2% bán lẻ và 7,6% bán sỉ) trong cơ cấu tổng doanh thu.

"Sở dĩ, doanh số bán lẻ của PNJ duy trì được mức tăng trưởng, cụ thể sau 4 tháng đầu năm tăng 12,4% so với cùng kỳ năm ngoái là nhờ vào gia tăng khách hàng mới, mở rộng mạng lưới khách hàng, tăng cường tỷ lệ quay lại của khách hàng cũ", đại diện PNJ chia sẻ.

Doanh số bán lẻ của PNJ tăng 12,4% so với cùng kỳ năm ngoái

PNJ còn chứng minh năng lực trong việc liên tục tung ra các sản phẩm đa dạng, phù hợp với nhiều phân khúc khách hàng. Hơn nữa, các chiến dịch tiếp thị và truyền thông thương hiệu sáng tạo, có tính tác động và gắn kết kết với khách hàng cũng đã góp phần đáng kể cho doanh thu chung của công ty. Điển hình, Disney | PNJ cùng Saigon Philharmonic Orchestra đồng hành tổ chức chương trình Beauty and The Beast in Concert - Mang đến trải nghiệm "Film Live With Orchestra" thu hút hơn 4.100 người tham dự và nhận được hiệu ứng tích cực từ khán giả.

Bên cạnh đó, biên lợi nhuận gộp trung bình 4 tháng năm 2024 đạt 17%, giảm so với mức 19,1% cùng kỳ năm 2023 do sự thay đổi cơ cấu hàng bán trong kênh lẻ, cơ cấu doanh thu, sự biến động giá nguyên liệu và các yếu tố đầu vào khác. Tổng chi phí hoạt động 4 tháng năm 2024 tăng 29,3% so với cùng kỳ. Tỷ lệ Chi phí hoạt động/Lợi nhuận gộp 4 tháng tăng từ mức 52% lên mức 57% do sự thay đổi về hành vi mua sắm của khách hàng.

Chiến dịch "Hành trình trang sức xuyên Việt - Rạng rỡ vẻ đẹp đời thường" ghi dấu ấn mạnh mẽ đối với khách hàng trên toàn quốc

Ngoài ra, PNJ hiện là thương hiệu bán lẻ trang sức hàng đầu Việt Nam với mạng lưới với 403 cửa hàng có mặt 57/63 tỉnh, thành cả nước. Công ty có mức độ nhận diện thương hiệu cao và uy tín suốt 36 năm hình thành và phát triển. Đây sẽ là thế mạnh và cũng là chiến lược phát triển trong thời gian tới của doanh nghiệp.

Đặc biệt, tại Event Marketing Awards 2024, PNJ đã xuất sắc chiến thắng giải Best Retail Marketing Event với chiến dịch "Hành trình trang sức xuyên Việt - Rạng rỡ vẻ đẹp đời thường". Bằng những "chuyến xe trang sức" với quy mô trên toàn quốc đã tạo dấu ấn mạnh mẽ với khách hàng bởi ý tưởng đột phá, tôn vinh vẻ đẹp đa sắc giữa đời thường, truyền cảm hứng cho mỗi người luôn vững tin vào vẻ đẹp riêng của bản thân.

Đây là minh chứng cho việc PNJ luôn đặt "mỏ neo" nơi khách hàng, nghiên cứu "may đo" những chương trình mang tính cá nhân hóa, sáng tạo và sắc bén trong cách tiếp cận, mang đến cho khách hàng những trải nghiệm mua sắm thú vị. Đây cũng là sự công nhận cho những nỗ lực không ngừng nghỉ trong chặng đường tìm ra những chiến lược marketing bán lẻ hiện đại đánh dấu sự phát triển của doanh nghiệp trong nước và tiếp cận thị trường quốc tế.