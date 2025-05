4 tháng đầu năm, TKV đạt doanh thu 60.800 tỉ đồng

TKV tổ chức hội nghị điều hành sản xuất tháng 5

Nộp ngân sách hơn 9.600 tỉ đồng

Ngày 5.5, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến điều hành sản xuất tháng 5 tại 2 điểm cầu Hà Nội và Trung tâm điều hành sản xuất tại Quảng Ninh. Tổng giám đốc TKV Vũ Anh Tuấn chủ trì hội nghị.

Trong tháng 4, TKV chủ động điều hành sản xuất, tiêu thụ với nhịp độ cao, các chỉ tiêu thực hiện tháng 4 cơ bản đảm bảo theo kế hoạch điều hành. Các đơn vị tập trung thực hiện các giải pháp đồng bộ để tăng năng suất khai thác than, giảm tỷ lệ tổn thất tài nguyên. Các chỉ tiêu sản xuất chính cơ bản đảm bảo kế hoạch, đặc biệt sản lượng than nguyên khai các đạt và vượt kế hoạch giao.

Cụ thể, than nguyên khai sản xuất đạt 3,7 triệu tấn, bằng 110% kế hoạch; 4 tháng đầu năm ước đạt 14,2 triệu tấn và bằng 104% so với cùng kỳ.

Trong tháng 4, TKV đã tiêu thụ 4,85 triệu tấn than, đưa sản lượng tiêu thụ 4 tháng đầu năm ước đạt 17,6 triệu tấn, bằng 103% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, than giao cho các nhà máy điện tháng 4 ước đạt 4,2 triệu tấn, lũy kế 4 tháng đầu năm ước đạt 15,1 triệu tấn, bằng 100% so với cùng kỳ…

Tổng giám đốc TKV Vũ Anh Tuấn chủ trì, chỉ đạo hội nghị

Các đơn vị khoáng sản, hóa chất tiếp tục duy trì sản xuất với sản lượng ở mức cao tranh thủ điều kiện thuận lợi của thị trường. Sản xuất Alumina tháng 4 ước thực hiện 107.000 tấn, lũy kế 4 tháng đầu năm ước đạt 490.000 tấn, bằng 103% so với cùng kỳ. Trong tháng 4, TKV ước đạt tiêu thụ 102.000 tấn alumina, lũy kế 4 tháng đầu năm ước tiêu thụ 450.000 tấn…

Sản xuất điện trong tháng 4 vẫn duy trì sản xuất theo kế hoạch huy động của Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO). Trong tháng 4, TKV sản xuất điện ước đạt 11.031 triệu kWh, bằng 107% kế hoạch, lũy kế 4 tháng đầu năm ước đạt 3,85 tỉ kWh, bằng 116% so với cùng kỳ năm 2024.

Sản xuất 17.000 tấn amoni nitrat, bằng 100% kế hoạch, tiêu thụ ước đạt 17.000 tấn, bằng 100% kế hoạch…Các đơn vị sản xuất cơ khí cơ bản đảm bảo về việc làm và thu nhập cho người lao động.

Doanh thu toàn TKV tháng 4 ước đạt 16.100 tỉ đồng, bằng 100,5% kế hoạch. Doanh thu lũy kế 4 tháng đầu năm toàn TKV dự kiến đạt 60.800 tỉ đồng và bằng 107% so với cùng kỳ. Nộp ngân sách nhà nước trong 4 tháng đầu năm ước đạt 9.600 tỉ đồng, bằng 105% so với cùng kỳ.

Sản xuất than đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão

Trong tháng 5, TKV xác định là tháng cao điểm đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ than đáp ứng nhu cầu thị trường, nhất là than cho sản xuất điện.

TKV đặt mục tiêu sản xuất hơn 3,3 triệu tấn than; than sạch 3,61 triệu tấn để đưa lũy kế 5 tháng đầu năm dự kiến đạt 17,39 triệu tấn, bằng 47,2% kế hoạch năm và bằng 102,8% so với cùng kỳ năm 2024. Sản lượng đất đá bốc xúc sẽ 14,47 triệu m3 đưa lũy kế 5 tháng đầu năm dự kiến đạt 68,9 triệu m3, bằng 45% kế hoạch năm và bằng 102% so với cùng kỳ năm 2024.

Để hoàn thành toàn diện mục tiêu kế hoạch đề ra trong tháng 5, Tổng giám đốc TKV Vũ Anh Tuấn yêu cầu các ban, các đơn vị tuân thủ nghiêm kỷ luật điều hành, tập trung điều hành sản xuất, thực hiện phương án khai thác than bảo đảm an toàn trước và trong mùa mưa bão.

Lãnh đạo TKV yêu cầu các đơn vị đảm bảo an toàn khai thác than trong mùa mưa bão năm nay

Trong đó, ông Vũ Anh Tuấn đặc biệt nhấn mạnh các đơn vị củng cố các công trình phòng, chống mưa bão, theo dõi sát tình hình thời tiết, đặc biệt lưu ý các trận mưa đầu mùa; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo an toàn lao động; tập trung tháo gỡ cho những đơn vị gặp khó khăn trong sản xuất, quan tâm đặc biệt đến vấn đề quản lý chất lượng than.

Ngoài ra, các đơn vị tiếp tục bám sát các bộ, ngành, địa phương để xử lý tối đa các khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất kinh doanh. Các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị: Đảng uỷ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn triển khai tốt các hoạt động trong tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, tháng Công nhân năm 2025.