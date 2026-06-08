Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

4 thành viên Hội đồng quản trị Eximbank xin từ nhiệm

Đan Thanh
Đan Thanh
08/06/2026 18:21 GMT+7

Eximbank đang tiếp tục triển khai các nội dung quản trị theo định hướng đã được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

Dự kiến đại hội đồng cổ đông bất thường của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) dự kiến tổ chức vào ngày 24.7, sẽ xem xét công tác nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, theo quy định.

4 thành viên Hội đồng quản trị Eximbank xin từ nhiệm- Ảnh 1.

Eximbank đang tiếp tục triển khai các nội dung quản trị theo định hướng đã được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua

ẢNH: EXIMBANK

Trong quá trình chuẩn bị các nội dung trình đại hội đồng cổ đông bất thường, Eximbank đã tiếp nhận đơn đề nghị thôi tham gia Hội đồng quản trị của các ông Phạm Tuấn Anh, Nguyễn Trí Trung và Nguyễn Trọng Hiền.

Đồng thời, Eximbank cũng thực hiện các thủ tục liên quan đến việc bà Phạm Thị Huyền Trang thôi đảm nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Bà Phạm Thị Huyền Trang tiếp tục đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội đồng quản trị cho đến khi đại hội đồng cổ đông bất thường được tổ chức và tiếp tục đồng hành cùng Eximbank trong quá trình triển khai các định hướng chiến lược, các chương trình chuyển đổi trọng tâm cũng như mục tiêu phát triển của ngân hàng trong giai đoạn tiếp theo.

Trước đó, tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cổ đông Eximbank đã thông qua khung quản trị theo chuẩn quốc tế nhằm nâng cao hiệu lực quản trị, tăng cường tính minh bạch, tính độc lập và hiệu quả hoạt động của các cấp quản trị trong ngân hàng. Các nội dung nhân sự dự kiến trình đại hội đồng cổ đông bất thường là một phần trong quá trình triển khai các định hướng đã được cổ đông thông qua.

Hoạt động của Hội đồng quản trị, ban điều hành và toàn hệ thống được duy trì ổn định, liên tục và thông suốt. Các chương trình trọng tâm của ngân hàng đang được triển khai theo kế hoạch đã đề ra.

Kế hoạch kinh doanh năm 2026, Eximbank xác định, tổng tài sản dự kiến đạt khoảng 310.000 tỉ đồng, tăng 13,4% so với năm 2025; huy động vốn và tín dụng được định hướng tăng trưởng phù hợp với năng lực quản trị rủi ro. Lợi nhuận trước thuế dự kiến khoảng 1.500 tỉ đồng, tương đương mức thực hiện năm 2025; tỷ lệ nợ xấu kiểm soát ở mức khoảng 2,5%.

Tin liên quan

ĐHĐCĐ Eximbank 2026 thông qua chiến lược 5 năm, ưu tiên nền tảng phát triển bền vững

ĐHĐCĐ Eximbank 2026 thông qua chiến lược 5 năm, ưu tiên nền tảng phát triển bền vững

Ngày 28.4.2026, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, hoàn tất toàn bộ nội dung chương trình theo quy định và nhận được sự đồng thuận của cổ đông.

Khám phá thêm chủ đề

Eximbank Ngân hàng EximBank Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị Eximbank ban kiểm soát eximbank
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận