4 thay đổi đáng chú ý trên VinFast VF 8 thế hệ mới

Sau nhiều thông tin rò rỉ, VinFast VF 8 thế hệ mới vừa chính thức trình làng tại thị trường Việt Nam. Để tăng sức hút với khách hàng, VinFast VF 8 được hãng xe điện Việt Nam tân trang kiểu dáng thiết kế ngoại, nội thất, bổ sung công nghệ tính năng mới...

Dưới đây là những thay đổi của VinFast VF 8 thế hệ mới so với thế hệ tiền nhiệm:

Thiết kế, kích thước tổng thể

Nếu như VF 8 tiền nhiệm mang ngôn ngữ Dynamic Balance với nhiều đường nét bo tròn, mẫu xe đời mới đã lột xác với thiết kế góc cạnh và sắc sảo hơn. Hãng xe Việt gọi đây là ngôn ngữ Tech Fluid - Dòng chảy công nghệ.

VinFast VF 8 thay đổi thiết kế và kích thước nhỏ hơn so với thế hệ tiền nhiệm ẢNH: VINFAST

Mặt ca-lăng sơn đen bóng kết hợp cùng dải đèn LED định vị hình cánh chim và hai khe hút gió lớn mang lại cảm giác hầm hố cho phần đầu xe. Thân xe tô điểm bởi các đường gân dập nổi và viền cửa sổ mạ crôm thanh thoát nối liền từ trụ A đến trụ D. Phần đuôi xe giữ lại thiết kế quen thuộc với cụm đèn hậu LED đặc trưng hình chữ V.

Về kích thước, VF 8 thế hệ mới được tinh chỉnh nhỏ hơn đôi chút ở cả chiều dài, rộng, cao và trục cơ sở so với bản tiền nhiệm. Dù vậy, việc duy trì cấu hình 5 chỗ ngồi thay vì 5 + 2 như nhiều đối thủ cùng phân khúc giúp không gian nội thất vẫn đảm bảo độ rộng rãi, thoải mái.

VF 8 thế hệ mới VF 8 thế hệ cũ Dài x rộng x cao (mm) 4.701 x 1.872 x 1.670 4.750 x 1.934 x 1.667 Chiều dài trục cơ sở (mm) 2.840 2.950 Khoảng sáng gầm (mm 170 162

Nội thất tinh giản, thực dụng nhưng vẫn hiện đại

Khoang cabin VF 8 thế hệ mới duy trì phong cách hiện đại, tối giản nhưng hướng đến tính thực dụng cao hơn. Màn hình giải trí trung tâm thu gọn kích thước xuống 12,9 inch thay vì 15,6 inch như trước. Bù lại, xe được bổ sung bảng đồng hồ thông tin sau vô-lăng, mang lại góc nhìn trực quan cho người lái.

Không gian nội thất vẫn tinh gọn như trước nhưng màn hình trung tâm nhỏ hơn, kích thước 12,9 inch ẢNH: VINFAST

Vô-lăng thiết kế vát phẳng hai đầu mang hơi hướng thể thao. Đáng chú ý, cơ cấu chuyển số dạng nút bấm đã được thay thế bằng cần gạt đặt sau vô-lăng, tương tự thiết kế trên mẫu xe VF 3, MPV 7 nhưng sang trọng hơn nhờ phối các chi tiết kim loại.

Các tiện nghi khác vẫn được giữ nguyên như thế hệ tiền nhiệm, bao gồm: điều hòa tự động 2 vùng độc lập tích hợp lọc không khí, hàng ghế trước chỉnh điện, ghế lái có nhớ vị trí, dàn âm thanh cao cấp 8 loa và trợ lý ảo tiếng Việt. Dù vậy, một số tiện nghi khác như sưởi và làm mát ghế, cửa sổ trời toàn cảnh, kính HUD không còn xuất hiện trên VF 8 thế hệ mới.

VinFast VF 8 thế hệ mới thay đổi nền tảng khung gầm và vận hành

So với trước đây, mẫu crossover hạng D của VinFast đã sử dụng thế hệ khung gầm mới với hệ thống treo giảm chấn thích ứng ở trục trước và sau, cho khả năng thay đổi độ cứng, mềm tùy theo tình trạng mặt đường để mang lại cảm giác đầm chắc, dập tắt dao động nhanh hơn. Ngoài ra, bộ mâm có kích thước 19 inch tuy không gây ấn tượng về mặt thẩm mỹ nhưng mang lại cảm giác êm ái, giảm độ ồn tốt hơn, phù hợp với điều kiện giao thông Việt Nam.

Kế đến, hãng xe điện Việt Nam trang bị cho VF 8 2026 hệ thống điện, điện tử mới với kiến trúc máy tính trung tâm, giúp phân tích, ra quyết định, xử lý và phản hồi lệnh từ người ngồi trên xe.

Bộ pin trang bị trên VF 8 thế hệ mới có dung lượng 60,13 kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa 500 km sau mỗi lần sạc đầy ẢNH: VINFAST

Về khả năng vận hành, VinFast VF 8 thế hệ mới chỉ sử dụng cấu hình mô-tơ điện đặt ở cầu trước, cho công suất 228 mã lực và mô-men xoắn cực đại 330 Nm, đi kèm 3 chế độ lái: tiết kiệm, bình thường và thể thao. Ngoài ra, bộ pin trên xe có dung lượng chỉ 60,13 kWh, nhỏ hơn bộ pin 87,7 kWh trên thế hệ cũ nhưng nhờ nền tảng khung gầm mới nhẹ hơn, phạm vi hoạt động của xe cũng đạt tới 500 km sau mỗi lần sạc.

Để đảm bảo tối ưu hiệu suất, xe còn trang bị hệ thống quản lý nhiệt độ tích hợp (ITM) do VinFast tự nghiên cứu và phát triển. Hệ thống này giúp quản lý, điều hòa nhiệt độ cho pin, động cơ, hệ thống điện, điều hòa trong cabin theo nhiệt độ thực tế.

Giá bán hấp dẫn hơn

Thời điểm 4 năm trước, VF 8 đời cũ có giá bán 1,057 - 1,237 tỉ đồng cho 2 phiên bản Eco và Plus. Trong khi đó, mẫu xe thế hệ mới được định vị với mức giá khởi điểm hấp dẫn hơn, chỉ 999 triệu đồng, chưa bao gồm các chương trình ưu đãi, giảm giá đi kèm cho khách hàng tiên phong. Mức giá này tạo lợi thế cạnh tranh, dễ tiếp cận hơn so với các đối thủ dùng động cơ xăng, dầu cùng phân khúc.

Khách hàng đặt cọc theo diện tiên phong từ ngày 27.5 - 3.6.2026 sẽ nhận thêm ưu đãi 51 triệu đồng. Dự kiến, lô xe VF 8 thế hệ mới đầu tiên sẽ được bàn giao đến tay người tiêu dùng vào cuối tháng 7.2026.