Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

4 thi thể cháy xém trong căn nhà ở Gia Lai: Công an xã có báo cáo ban đầu

Đức Nhật
11/04/2026 08:41 GMT+7

Vụ 4 thi thể cháy xém trong căn nhà ở xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Ngày 11.4, Công an xã Cát Tiến (tỉnh Gia Lai) đã có báo cáo liên quan vụ 4 thi thể cháy xém bất thường xảy ra trên địa bàn (Thanh Niên đã thông tin).

4 thi thể cháy xém trong căn nhà ở Gia Lai: Công an xã báo cáo gì- Ảnh 1.

Căn nhà của bà Đức nơi phát hiện 4 thi thể cháy xém

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo thông tin ban đầu, chiều 10.4, Công an xã Cát Tiến tiếp nhận tin báo từ người dân về vụ chết người chưa rõ nguyên nhân tại thôn Chánh Hóa.

Vào lúc 14 giờ cùng ngày, ông Trần Quốc Thiện phát hiện tại nhà của bà Trần Thị Đức (63 tuổi, ở thôn Chánh Hóa) có bà Đức, bà Trần Thị Cao (37 tuổi, con gái bà Đức), cháu Ngô Xuân Hải và cháu Ngô Xuân Hưng (15 tuổi, cháu ngoại bà Đức) bị chết cháy tại nhà.

4 thi thể cháy xém trong căn nhà ở Gia Lai: Công an xã báo cáo gì- Ảnh 2.

Người dân hiếu kỳ tụ tập trước căn nhà nơi xảy ra sự việc

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Nhận định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, chưa rõ nguyên nhân, Công an xã Cát Tiến đã báo cáo, đề xuất Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai chủ trì khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ vụ việc.

Nguyên nhân vụ 4 thi thể cháy xém vẫn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Vụ nhiều thi thể cháy xém trong ngôi nhà ở Gia Lai: Gia đình có 4 người

Cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ phát hiện nhiều thi thể cháy xém trong ngôi nhà ở Gia Lai.

Khám phá thêm chủ đề

thi thể cháy xém phát hiện nhiều thi thể cháy xém Cát Tiến khám nghiệm tử thi Gia Lai 4 thi thể cháy xém ở Gia Lai
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận