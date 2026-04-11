4 thi thể cháy xém trong căn nhà ở Gia Lai: Công an xã có báo cáo ban đầu

Ngày 11.4, Công an xã Cát Tiến (tỉnh Gia Lai) đã có báo cáo liên quan vụ 4 thi thể cháy xém bất thường xảy ra trên địa bàn (Thanh Niên đã thông tin).



Căn nhà của bà Đức nơi phát hiện 4 thi thể cháy xém ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo thông tin ban đầu, chiều 10.4, Công an xã Cát Tiến tiếp nhận tin báo từ người dân về vụ chết người chưa rõ nguyên nhân tại thôn Chánh Hóa.

Vào lúc 14 giờ cùng ngày, ông Trần Quốc Thiện phát hiện tại nhà của bà Trần Thị Đức (63 tuổi, ở thôn Chánh Hóa) có bà Đức, bà Trần Thị Cao (37 tuổi, con gái bà Đức), cháu Ngô Xuân Hải và cháu Ngô Xuân Hưng (15 tuổi, cháu ngoại bà Đức) bị chết cháy tại nhà.

Người dân hiếu kỳ tụ tập trước căn nhà nơi xảy ra sự việc ẢNH: ĐỨC NHẬT

Nhận định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, chưa rõ nguyên nhân, Công an xã Cát Tiến đã báo cáo, đề xuất Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai chủ trì khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ vụ việc.

Nguyên nhân vụ 4 thi thể cháy xém vẫn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.