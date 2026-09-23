4 thói quen cứ nghĩ là tốt lại lấy đi collagen khiến da lão hóa 'không phanh'

1. Lạm dụng nước ép trái cây ngọt và chế độ cắt giảm chất béo quá đà

Nhiều người có thói quen uống nước ép hoa quả mỗi ngày để "đẹp da, giữ dáng". Tuy nhiên, khi ép lấy nước và loại bỏ chất xơ, lượng đường tự nhiên nạp vào cơ thể sẽ tăng vọt. Sự gia tăng đột ngột của đường huyết kích hoạt phản ứng Glycation.

Dưới tác động của Glycation, các sợi collagen chắc khỏe sẽ bị xơ hóa, trở nên giòn, dễ gãy và mất đi độ đàn hồi vốn có. Kết quả là da nhanh chóng xuất hiện nếp nhăn sâu, mất đi độ săn chắc. Bên cạnh đó, việc cắt giảm hoàn toàn chất béo khỏi khẩu phần ăn cũng khiến cơ thể thiếu hụt các axit béo thiết yếu (Omega-3). Nó làm suy yếu lớp màng lipid bảo vệ da và gián đoạn quá trình tổng hợp collagen tự nhiên.

2. Thức khuya làm việc hoặc tập luyện cường độ cao muộn sau 22 giờ

Khi bạn thức khuya hoặc vận động mạnh quá muộn, cơ thể sẽ tiết ra lượng lớn hormone căng thẳng Cortisol. Nó trực tiếp phá hủy cấu trúc của sợi collagen, đồng thời ức chế quá trình tái tạo mô liên kết. Lâu dần, hàng rào bảo vệ da bị xói mòn, khiến da trở nên xỉn màu, quầng thâm hiện rõ và quá trình lão hóa diễn ra với tốc độ "phi mã".

3. Chỉ thoa kem chống nắng khi trời nắng to hoặc đi ngoài trời

Tia UVA có bước sóng dài (320 - 400 nm) khả năng xuyên thấu mạnh mẽ qua lớp kính cửa sổ, mây mờ và xâm nhập sâu vào tầng trung bì của da. Nó kích hoạt các enzym Metalloproteinase (MMP) làm phá vỡ các sợi collagen và elastin. Hơn thế nữa, ánh sáng xanh (HEV) phát ra từ màn hình máy tính, điện thoại cũng tạo ra các gốc tự do (ROS), thúc đẩy phản ứng viêm vi mô và đẩy nhanh đà sụp đổ của khung đỡ dưới da.

4. Rửa mặt quá sạch bằng nước nóng và massage kéo căng cơ mặt sai cách

Làm sạch da là bước căn bản, nhưng thói quen dùng nước ấm nóng kết hợp với thao tác chà xát mạnh tay lại vô tình tàn phá làn da. Nước nóng làm trôi đi lớp dầu tự nhiên (NMF), phá vỡ hàng rào bảo vệ và khiến da bị mất nước xuyên biểu bì (TEWL). Khi tế bào da lâm vào trạng thái "khát nước", cấu trúc collagen xung quanh bị teo lại và mất khả năng nâng đỡ.

Còn thói quen massage không đúng kỹ thuật như miết tay theo chiều đi xuống hoặc kéo giãn da mạnh khi tẩy trang sẽ tạo ra áp lực cơ học liên tục. Các sợi collagen vốn đã nhạy cảm sẽ bị kéo giãn quá mức và khó phục hồi lại trạng thái ban đầu. Dẫn đến tình trạng da bị chảy xệ và hình thành các nếp động nhanh hơn.

Lời khuyên y khoa: Chủ động bù đắp collagen bị mất

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng từ sau tuổi 25, mỗi năm cơ thể mất đi khoảng 1,5% lượng collagen tự nhiên. Đến ngưỡng tuổi 30, con số này tăng lên đáng kể. Bên cạnh việc điều chỉnh 4 thói quen trên, giải pháp khoa học mang tính quyết định chính là bổ sung các thực phẩm tốt cho sức khỏe có chứa nhiều collagen để kích thích tế bào nguyên bào sợi hoạt động trở lại.

Dưới đây là 2 dòng sản phẩm collagen nhận được sự đánh giá cao từ giới chuyên môn và đang thuộc top tìm kiếm hàng đầu hiện nay: 1. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Marine Collagen Peptides Đến từ thương hiệu Codeage danh tiếng của Mỹ, Marine Collagen Peptides là lựa chọn ưu việt cho những ai đang tìm kiếm nguồn collagen tinh khiết và có khả năng hấp thu vượt trội. Nguồn gốc cao cấp: Nguồn collagen được chiết xuất từ cá trắng vùng nước lạnh được đánh bắt tự nhiên ở Bắc Mỹ. Hàm lượng collagen Type I & III cực lớn, có độ tương thích cao với cấu trúc da người.

Nguồn collagen được chiết xuất từ cá trắng vùng nước lạnh được đánh bắt tự nhiên ở Bắc Mỹ. Hàm lượng collagen Type I & III cực lớn, có độ tương thích cao với cấu trúc da người. Công nghệ thủy phân siêu nhỏ: Nhờ ứng dụng công nghệ phân tách hiện đại, phân tử collagen được đưa về kích thước siêu nhỏ (Peptide), giúp đường ruột hấp thu tối đa vào máu mà không gây nóng hay nổi mụn.

Nhờ ứng dụng công nghệ phân tách hiện đại, phân tử collagen được đưa về kích thước siêu nhỏ (Peptide), giúp đường ruột hấp thu tối đa vào máu mà không gây nóng hay nổi mụn. Bảng thành phần tối giản, tinh khiết: Sản phẩm không chứa đường, không chất bảo quản, không gây nóng trong người hay làm thay đổi nội tiết tố. Đặc biệt, Marine Collagen Peptides chứa 18 loại amino acid thiết yếu hỗ trợ tăng tính đàn hồi cho da và hạn chế lão hóa da. Dạng bột không vị cực kỳ dễ pha chế cùng nước lọc, smoothie hay nước ép. Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tại đây: https://maihan.vn/codeage/bot-chong-lao-hoa-wild-caught-marine-collagen-peptides-powder.html GPQC: 1961/2022/XNQC-ATTP. Không sử dụng cho người mẫn cảm, kiêng kỵ với bất kì thành phần nào của sản phẩm. Tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng nếu đang mang thai, cho con bú, bị dị ứng hoặc đang có vấn đề về sức khỏe. Sử dụng sản phẩm này như một thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Không dùng cho mục đích giảm cân. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. 2. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nước nấm đông trùng hạ thảo Hector Collagen Nếu bạn yêu thích sự tiện lợi cùng công thức chăm sóc da, Hector Collagen dạng nước là cái tên không thể bỏ qua. Hiệp đồng tác dụng đột phá: Hector Collagen khéo léo kết hợp hàm lượng collagen peptides cao cấp cùng Đông trùng hạ thảo - thảo dược giàu cordycepin giúp tăng độ đàn hồi da, giảm lão hóa da và kích thích sản sinh collagen nội sinh.

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