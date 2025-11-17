4 thực phẩm giàu kẽm giúp tăng sinh testosterone tự nhiên

Thiếu kẽm sẽ làm nồng độ testosterone thấp và suy giảm sức khỏe ở nam giới. Do đó, bổ sung thực phẩm giàu kẽm kết hợp với cải thiện lối sống sẽ giúp duy trì một cách tự nhiên loại hoóc môn này, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Nạc và gan bò là nguồn bổ sung kẽm động vật chất lượng cho cơ thể ẢNH MINH HỌA: AI

Các loại thực phẩm giàu kẽm mà nam giới nên đưa vào khẩu phần ăn hằng tuần gồm:

Hàu

Hàu là một trong những nguồn kẽm đậm đặc nhất trong các loại thực phẩm. Trong 100 gram hàu chứa từ 35-90 mg kẽm tùy loại và cách chế biến. Trong khi đó, nhu cầu kẽm của nam giới trưởng thành là khoảng 11 mg, với người chơi thể thao thì 15-25 mg.

Một điều cần lưu ý là nên kết hợp với chế độ ăn cân bằng, nạp kẽm từ nhiều nguồn thực phẩm, hạn chế phụ thuộc vào hàu.

Hạt bí ngô

Hạt bí ngô là nguồn kẽm thực vật rất tốt. Trong 100 gram hạt bí ngô có khoảng 9 mg kẽm. Ngoài kẽm, hạt bí ngô còn cung cấp thêm magiê, chất xơ và chất béo tốt. Vì là nguồn thực vật, kẽm trong hạt bí ngô có thể hấp thu kém hơn so với hàu. Tuy nhiên, chúng vẫn rất cần thiết cho chế độ ăn đa dạng.

Hạt điều

Hạt điều cũng được xem là nguồn cung cấp kẽm, magiê và chất béo tốt chất lượng. Đây đều là những dưỡng chất cần thiết cho quá trình tạo testosterone của cơ thể nam giới.

Cụ thể, kẽm tham gia tổng hợp testosterone. Magiê giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ và cân bằng hoóc môn. Đây đều là những yếu tố cũng ảnh hưởng đến testosterone. Khi ăn hạt điều, nên chọn loại chưa rang muối. Mỗi ngày nên ăn một nắm nhỏ, tương đương khoảng 20-30 gram.

Thịt bò

Thịt bò là nguồn kẽm động vật hấp thu cao. Trong 100 gram thịt bò có khoảng 4,8 mg kẽm. Người muốn bổ sung kẽm từ thịt bò nên ưu tiên ăn phần nạc và gan.

Nguyên nhân là gan chứa nhiều kẽm và các vi chất khác như sắt, vitamin A. Chúng giúp hoóc môn hoạt động tốt hơn. Phần nạc giúp giảm lượng mỡ trong khẩu phần ăn.

Một thành phần có giá trị khác cần nhắc đến là protein. Protein trong thịt bò cung cấp các a xít amin thiết yếu cho hoóc môn và cơ bắp. Mỗi tuần nên có 1-2 lần ăn thịt bò, lượng thịt là 120-150 gram/lần, theo Healthline.