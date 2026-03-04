4 trải nghiệm đánh thức giác quan tại triển lãm ‘Giao lộ thời gian’

Tòa nhà nơi hiển thị 1.016 mảnh ghép di sản Việt

1. Ngước nhìn "khung tranh" 39.000 m² giữa bầu trời đêm

Trải nghiệm thị giác trực diện nhất là khoảnh khắc đứng từ xa và quan sát toàn bộ mặt đứng của tòa tháp 55 tầng. Tại đây, công chúng sẽ được xem tác phẩm "Bạch Mã du hành thời gian", kể lại lịch sử từ đền Bạch Mã, đi qua Huế và dừng chân tại Ba Son.

Để dệt nên khối hình ảnh khổng lồ và mượt mà này, Visual Director Vicki Đặng cùng Robin Mahieux (từ fromanother) đã phải chắp nối 6 phong cách kể chuyện khác nhau. Khi ngước nhìn chú ngựa trắng khổng lồ tung vó qua từng không gian kiến trúc, người xem phần nào cảm nhận được nỗ lực của nghệ sĩ 3D Tâm Bùi cùng các cộng sự. Họ đã đánh đổi hàng trăm giờ làm việc trong phòng máy, thực hiện hơn 40 vòng tinh chỉnh cho từng phân cảnh. Bạn có thể chọn góc quan sát từ phía Thủ Thiêm nhìn sang để thấy rõ sự tương phản giữa ánh sáng nghệ thuật số và màn đêm tĩnh lặng của dòng sông Sài Gòn.

Hơn 1.000.000 người đến tham quan trong những ngày Tết Nguyên đán

2. Bước đi trên nền nghệ thuật tại đường hầm C Tunnel

Sau khi quan sát không gian vĩ mô, khách tham quan sẽ bước vào lớp lang vi mô của "Đường hầm du hành thời gian" (C Tunnel). Đây không phải là một lối đi đơn thuần mà là một khu vực bán nhập vai (semi-immersive), thiết kế để kết nối trực tiếp chuyển động cơ thể với hệ thống hình ảnh.

Điểm nhấn ở đây là hệ thống sàn LED tích hợp cảm biến. Mỗi bước chân của bạn đều tạo ra những gợn sóng ánh sáng và thay đổi màu sắc ngay dưới gót giày. Tác phẩm phản hồi trực tiếp với tốc độ và nhịp điệu của người xem. Ở không gian này, ranh giới giữa khán giả và tác phẩm bị xóa nhòa, đưa bạn từ vị trí người quan sát trở thành một phần của hệ sinh thái nghệ thuật.

3. Chạm vào dải lụa ánh sáng Lucid Vortex

Di chuyển ra khu vực khuôn viên, bạn sẽ đối diện với Lucid Vortex (Vòng xoáy tâm thức), một tác phẩm điêu khắc đô thị ứng dụng thuật toán tham số (parametric) uốn lượn dài gần 42 m.

Vòng xoáy LED sắp được đăng ký kỷ lục Guiness

Đây là "đứa con tinh thần" mang nhiều tâm huyết của Giám đốc sáng tạo Yahya An-Đinh (trưởng nhóm 8 collective) và cũng là bài toán hóc búa từng thử thách Giám đốc kỹ thuật Tài Hoàng từ Alta Media. Hãy bước đến thật gần công trình được ghép từ 828 mô-đun LED này, cảm nhận gió sông thổi qua và quan sát sự vỡ vụn, tái cấu trúc liên tục của hình ảnh. Những dải lụa ánh sáng chuyển động nhịp nhàng bên trên lớp vỏ kim loại sắc lạnh tạo ra một trạng thái thị giác đầy tính thể nghiệm, giống như đang bước đi trong những mảnh ghép của một giấc mơ.

4. Trở thành "đồng tác giả" trên tòa tháp 55 tầng

Nếu ghé thăm vào khung giờ 19 giờ - 21 giờ dịp cuối tuần này, trải nghiệm mang tính tương tác cộng đồng cao nhất sẽ mở ra qua tác phẩm "Siêu dữ liệu bề mặt" (Surface Metadata).

Tác phẩm sử dụng nền tảng là 1.016 hình ảnh bề mặt vật chất do nhiếp ảnh gia Linh Tăng rong ruổi 10 ngày qua 7 thành phố để thu thập. Trên lớp nền hằn in vết thời gian ấy, hình tượng đàn ngựa "Bát mã truy phong" sẽ xuất hiện.

Điều đặc biệt là những chú ngựa này được tạo ra từ chính nét vẽ tay của cộng đồng. Ngay tại khu vực triển lãm, hãy dành thời gian tự tay phác họa một chú ngựa mang cá tính riêng. Tác phẩm của bạn có cơ hội được số hóa và trình chiếu trên mặt đứng tòa nhà, cho phép những nét vẽ mộc mạc nhất được góp mặt vào bức tranh di sản chung.

Link: https://wishes.saigonmarinaifc.com/