4 trẻ em từ Điện Biên xuống Hưng Yên chăn trâu thuê bị lạc đường

Ngày 28.6, thông tin từ Công an P.Nhân Hòa (TX.Mỹ Hào, Hưng Yên) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với chính quyền địa phương, đưa 4 trẻ em bị lạc đường trở về đoàn tụ với gia đình

Trước đó, ngày 24.6, Công an P.Nhân Hòa nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có 4 trẻ nhỏ lang thang, nghi bị lạc tại khu vực gần công trường xây dựng của khu đô thị Lạc Hồng Phúc (thuộc tổ dân phố Nguyễn Xá, P.Nhân Hòa). Công an phường đã nhanh chóng có mặt tiếp nhận và đưa các em về trụ sở công an phường.

4 trẻ em bị lạc thời điểm được đưa về trụ sở Công an P.Nhân Hòa (TX.Mỹ Hào, Hưng Yên) CÔNG AN CUNG CẤP

Qua xác minh, 4 trẻ em này là Q.V.K (13 tuổi), Q.V.C (8 tuổi), G.V.H (15 tuổi) và L.V.N (12 tuổi, cùng trú tại bản Pa Ít, xã Huổi Mí, H.Mường Chà, tỉnh Điện Biên). Các trẻ em này cho biết, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên tự bắt xe xuống Hưng Yên để làm nghề chăn trâu thuê.

Do các em không biết đường nên đã bị lạc. Bản thân các em cũng không nhớ rõ tên, tuổi, năm sinh của bố mẹ và người thân, và muốn được về với gia đình.

Nắm thông tin sự việc, Công an P.Nhân Hòa đã báo cáo Công an TX.Mỹ Hào, đồng thời phối hợp với Công an xã Huổi Mí để tìm và liên hệ với với gia đình các trẻ nhỏ. Nhưng, do hoàn cảnh khó khăn nên gia đình không có điều kiện để đến đón con về.

Công an P.Nhân Hòa đã báo cáo UBND phường để liên hệ xe khách và hỗ trợ các 4 trẻ em kinh phí đi lại để về với gia đình. Được sự giúp đỡ của các lực lượng chức năng, đến nay, các em nhỏ đã đoàn tụ cùng gia đình an toàn.