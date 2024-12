4 vấn đề sức khỏe tiềm ẩn có dấu hiệu cảnh báo là mụn trứng cá

Mụn trứng cá xảy ra khi nang lông và tuyến dầu dưới da bị tắc nghẽn, dẫn đến viêm. Không có nguyên nhân duy nhất gây mụn trứng cá. Thông thường, da nổi loại mụn này là do nhiều yếu tố gây ra, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Mụn trứng cá ở người trưởng thành có thể là dấu hiệu cảnh báo mất cân bằng nội tiết tố ẢNH: AI

Những vấn đề sức khỏe tiềm ẩn có thể gây mụn trứng cá gồm:

Bệnh đường ruột

Nhiều bằng chứng nghiên cứu cho thấy sức khỏe đường ruột bất ổn, chẳng hạn như viêm ruột, sẽ dễ bị nổi mụn trứng cá. Các chuyên gia đưa ra giả thuyết có thể tình trạng viêm ruột đã khiến các vi khuẩn trong ruột đi vào máu. Hệ quả là làm da dễ bị viêm và nổi mụn trứng cá. Cách ứng phó là hãy cân bằng vi khuẩn đường ruột bằng các món giàu probiotic như sữa chua, kim chi hay dưa muối.

Căng thẳng

Căng thẳng kéo dài là một trong những nguyên nhân phổ biến gây nổi mụn trứng cá ở người trưởng thành. Căng thẳng có thể đi kèm theo đó là mất ngủ, thậm chí trầm cảm. Những tình trạng này đều có thể khiến mụn trứng cá thêm nghiêm trọng.

Mất cân bằng nội tiết tố

Mụn trứng cá ở người trưởng thành có thể xuất hiện ở cả nam và nữ. Tuy nhiên, phụ nữ lại dễ bị mụn trứng cá hơn do sự thay đổi nội tiết liên quan đến chu kỳ kinh nguyệt, biện pháp tránh thai, thai kỳ và mãn kinh. Những người mắc hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS) cũng sẽ dễ bị nổi mụn trứng cá hơn.

Một nghiên cứu ông bố trên chuyên san Clinical Cosmetic and Investigational Dermatology cho biết mụn trứng cá tập trung nhiều ở cằm hay đường viền quanh hàm là do sự mất cân bằng hoóc môn trong cơ thể.

Nhiễm nấm

Một nguyên nhân khác gây mụn trứng cá là nhiễm nấm. Mụn do nấm có thể trông rất giống mụn do vi khuẩn. Vị trí xuất hiện loại mụn này thường là ở vai, cổ và lưng. Nguyên nhân là do nấm phát triển quá mức, gây viêm da và nhiễm trùng nang lông.

Những người đổ nhiều mồ hôi, mặc quần áo bẩn sẽ dễ mắc loại mụn trứng cá này. Môi trường ẩm, kém vệ sinh sẽ kích thích nấm và vi khuẩn phát triển, theo Verywell Health.