Thu hút đầu tư để phát triển đô thị Tân An

Chiều 14.10, lãnh đạo Đảng ủy, UBND các phường Tân An, Long An, Khánh Hậu và xã Vĩnh Công (tỉnh Tây Ninh) họp bàn về thu hút đầu tư, phát triển Quy hoạch chung đô thị Tân An đến năm 2050.

Cửa ngõ nối TP.HCM với miền Tây, mạng lưới đường bộ dày đặc

Tại hội nghị, đại diện Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia (Bộ Xây dựng) trình bày dự thảo Quy hoạch chung đô thị Tân An đến năm 2050. Theo đó, đô thị Tân An bao gồm địa bàn các phường Tân An, Long An, Khánh Hậu và xã Vĩnh Công, với tổng diện tích hơn 10.790 ha. Trong đó, phường Long An rộng nhất với 3.490 ha, phường Tân An 2.550 ha, phường Khánh Hậu 2.280 ha, xã Vĩnh Công 2.471 ha.

So với thành phố Tân An, tỉnh Long An (cũ), không gian phát triển đô thị Tân An rộng hơn do có thêm xã Vĩnh Công. Đô thị có thêm quỹ đất sinh thái và vùng trữ nước.

Tuyến tránh quốc lộ 1 qua địa bàn Tân An. Đây là tuyến huyết mạch, quy tụ hầu hết các cơ quan hành chính của tỉnh Tây Ninh ẢNH: B.B

Dân số đô thị Tân An hiện khoảng 200.000 người. Đến năm 2050, dự báo dân số đạt từ 511.300 - 578.720 người. Trước sáp nhập tỉnh, Tân An (khi đó không tính địa bàn xã Vĩnh Công hiện nay) đã là đô thị loại II.

Đô thị Tân An cách TP.HCM khoảng 47 km, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đây là mắt xích trung chuyển giữa Đông Nam bộ và Tây Nam bộ. Theo điều chỉnh quy hoạch tỉnh, Tân An là 1 trong 3 trung tâm của tỉnh Tây Ninh.

Cao tốc TP.HCM - Trung Lương đi qua phường Long An và Khánh Hậu. Đoạn qua đô thị dài khoảng 6,89 km, quy mô 4 làn xe. Nút giao IC Tân An nối cao tốc với quốc lộ 62.

Quốc lộ 1 đi qua khu vực đô thị Tân An dài khoảng 10,6 km. Tuyến tránh qua đô thị dài khoảng 5,7 km. Quốc lộ 62 chạy theo hướng Đông - Tây, nối Tân An đến cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp (đi Campuchia).

Đại diện KCN Thủ Thừa cho rằng trong quy hoạch cần chú trọng mở rộng đường giao thông, đặc biệt cần thiết phải có bãi đậu xe ẢNH: B.B

Địa bàn còn có các đường tỉnh 827, 833 và 834. Đường vành đai thành phố Tân An dài hơn 22 km, quy mô 4 - 6 làn xe. Tuyến này giúp giảm tải cho quốc lộ 1 và quốc lộ 62.

Theo dự thảo, tỉnh Tây Ninh ưu tiên đầu tư tuyến đường tỉnh 817D Tân An - Bình Hiệp, tối thiểu 8 làn xe. Tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ cũng được tính đến. Đường sắt đô thị Tân An - Hưng Nhơn đang được nghiên cứu.

Sông Vàm Cỏ Tây, trục bản sắc đô thị

Sông Vàm Cỏ Tây chảy xuyên qua trung tâm đô thị Tân An. Đoạn qua Tân An sâu trung bình 15 m. Độ sâu này sẽ rất thuận lợi để đầu tư phát triển giao thương hàng hóa vì đủ điều kiện đầu tư bến cảng quy mô lớn.

Đô thị Tân An có hệ thống giao thông đường bộ phát triển, nay có thêm xã Vĩnh Công sẽ có thêm dư địa để phát triển toàn diện, đặc biệt là kinh tế liên quan giao thông đường thủy ẢNH: B.B

Ngoài ra, đô thị Tân An còn có kênh Bảo Định nối sông Vàm Cỏ Tây với sông Tiền, nối đến Mỹ Tho (tỉnh Đồng Tháp). Kênh Rạch Chanh kết nối giao thương thuận lợi với TP.HCM, Đồng Tháp và An Giang.

Tuy vậy, theo đơn vị tư vấn, sông hiện chỉ phục vụ vận chuyển hàng hóa nhỏ. Lợi thế giao thông thủy chưa được phát huy.

Đơn vị tư vấn và các doanh nghiệp, chuyên gia tham gia góp ý tại hội nghị đã đề xuất xây mới cảng hàng hóa Tân An trên sông Vàm Cỏ Tây, công suất dự kiến 1 triệu tấn/năm. Cảng khách Tân An dự kiến đón 1,2 triệu lượt khách mỗi năm…

Đô thị Tân An có địa hình đồng bằng, bằng phẳng. Cao độ tại các phường trung bình 0,8 - 1,6, m, riêng xã Vĩnh Công thấp hơn, phổ biến 0,4 - 0,8 m. Vì thế, đơn vị tư vấn chọn mô hình "đa cực - hành lang - sinh thái". Lõi Tân An - Long An phát triển hành chính, thương mại, tài chính. Khánh Hậu là cực công nghiệp công nghệ cao và logistics. Riêng xã Vĩnh Công không phát triển đô thị đại trà mà ưu tiên nông nghiệp công nghệ cao, hồ điều hòa, du lịch sinh thái.



