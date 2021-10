40% doanh nghiệp tại TP.HCM chỉ còn tiền để hoạt động dưới 1 tháng

Sáng 2.10, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM tổ chức tiếp xúc cử tri doanh nghiệp tại thành phố để lắng nghe các kiến nghị, khó khăn. Ông Chu Tiến Dũng - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM - báo cáo, các doanh nghiệp hầu như tê liệt, ngừng kinh doanh từ ngày 9.7 đến nay, chỉ có khoảng 20% năng lực sản xuất được duy trì hoạt động theo mô hình 3 tại chỗ. Khách hàng giảm, doanh thu không đủ bù đắp chi phí, dòng tiền bị thu kẹp đáng kể thậm chí không đủ trả nợ tiền và lãi vay. Tác động của phí vận chuyển trong hoạt động logistics làm điêu đứng các doanh nghiệp như giá phí vận chuyển container tăng 4-5 lần so với trước làm tăng giá sản phẩm Việt Nam bán ở nước ngoài, tử đó giảm mạnh lợi thế so sánh khi xuất khẩu...

Đặc biệt, khảo sát của hiệp hội cho thấy tỷ lệ doanh nghiệp chỉ còn dòng tiền giúp duy trì hoạt động ít hơn 1 tháng chiếm gần 40%; tỷ lệ doanh nghiệp có dòng tiền hiện tại có thể giúp duy trì hạt động từ 1 tháng đến dưới 3 tháng đều quanh mức 46%. Bên cạnh đó, số liệu khảo sát cũng cho thấy có gần 30% lao động bị mất việc làm. Trong đó riêng ngành da giày giảm sâu hơn 62%; dệt may giảm 42,6%; ngành lưu trú và khách sạn giảm gần 40%. Người lao động gặp khó khăn do mất việc, không có thu nhập tăng cao áp lực lên công tác an sinh xã hội của thành phố...

Quy định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp quý 1 và quý 2/2021... đã giúp cho doanh nghiệp bổ sung một số tiền để duy trì hoạt động theo mô hình 3T nhưng họ vẫn phải nộp đủ các khoản thuế được gia hạn trong quý 4/2021. Đây là thời điểm doanh nghiệp đang nỗ lực tìm kiếm các nguồn tiền để phục hồi sản xuất nên sẽ là khó khăn lớn trong thời gian tới. Do đó, các doanh nghiệp kiến nghị được kéo dài thời gian nộp thuế trên sang quý 1/2022 để có thêm dòng tiền cho phục hồi sản xuất trong quý 4/2021. Đồng thời, tỷ lệ doanh nghiệp tiếp cận được gói hỗ trợ về vốn, tín dụng còn thấp do vấn đề thực thi. Đặc biệt rào cản lớn nhất để doanh nghiệp tiếp cận vố vay là không đủ điều kiện về tài sản thế chấp theo tiêu chuẩn tín dụng bình thường. Vì vậy doanh nghiệp đề xuất nới lỏng điều kiện cho vay không bắt buộc thế chấp bằng tài sản, mở rộng hạn mức cho vay, kéo dài thời hạn hoàn vốn vay tương ứng thời gian cơ cấu lại các khoản nợ vay theo Thông tư 01 và Thông tư 14 của Ngân hàng Nhà nước.

Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng mong muốn Chính phủ, chính quyền địa phương cần công bố công hai thông tin về chiến lược phòng chống dịch, Bộ tiêu chí phòng chống dịch, kịch bản điều hành kinh tế xã hội tương ứng với các tình huống để doanh nghiệp và người dân có đủ thông tin, chủ động điều chỉnh kế hoạch mục tiêu sản xuất kinh doanh được kịp thời...