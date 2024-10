40% laptop 'quay lưng' với chip Intel và AMD vào năm 2029?

Nếu dự đoán của TechInsights trở thành hiện thực, đây sẽ là một bước ngoặt lớn so với tình hình hiện tại khi bộ xử lý x86 của Intel và AMD đang chiếm ưu thế trên thị trường laptop với 82%, trong khi Arm chỉ chiếm khoảng 18%.



Arm hiện là chip độc quyền trên dòng MacBook của Apple ẢNH: REUTERS

TechInsights kỳ vọng thị phần của Arm sẽ tăng lên 20% vào năm 2025 nhờ vào sự xuất hiện của các PC AI (trí tuệ nhân tạo) sử dụng chip Qualcomm Snapdragon với giá cả rẻ hơn. Đến năm 2029, tỷ lệ giữa x86 và Arm có thể đạt khoảng 60 - 40, với doanh thu từ Arm dự kiến đạt 52% nhờ vào các sản phẩm cao cấp từ các công ty như Apple và Microsoft. Hiện tại, Apple là nhà sản xuất lớn duy nhất sử dụng chip Arm độc quyền cho dòng MacBook. Trước đó, công ty đã chuyển từ bộ xử lý x86 của Intel sang Apple Silicon vào năm 2020.

Làn sóng laptop Arm

Gần đây, một số nhà sản xuất máy tính lớn đã giới thiệu các sản phẩm Copilot+ PC chạy bằng Arm, điều được Microsoft tin rằng sẽ làm trẻ hóa và định hình lại thị trường laptop Windows. Các nhà sản xuất lớn như Microsoft, Dell, Lenovo, Asus, Acer và Samsung đã ra mắt nhiều mẫu laptop mới chạy bằng Arm vào đầu năm nay, với dự kiến các mẫu giá rẻ hơn sẽ tràn ngập thị trường vào năm 2025.

Ngoài Apple và Qualcomm, nhiều nhà sản xuất chip khác cũng đang phát triển bộ xử lý dựa trên Arm dành cho laptop. Huawei dự kiến sẽ ra mắt chip Kirin dành cho PC vào đầu năm sau, trong khi Nvidia và MediaTek cũng đang chuẩn bị cho ra mắt bộ xử lý laptop vào năm 2025.

Báo cáo của TechInsights được công bố chỉ vài tháng sau khi CEO Arm Rene Haas tuyên bố rằng thị phần của công ty trong lĩnh vực PC "có thể vượt quá 50%". Mặc dù số chuyên gia trong ngành đã phản đối tuyên bố này nhưng Haas và những người ủng hộ Arm tin rằng mục tiêu này có thể đạt được nếu Microsoft, Qualcomm và MediaTek giải quyết được các vấn đề mô phỏng còn tồn đọng.

Một trong những lợi thế lớn của Arm so với x86 là hiệu quả năng lượng. Chip xử lý Snapdragon X tiêu thụ ít điện năng hơn đáng kể so với các sản phẩm x86 của Intel và AMD. Tuy nhiên, Intel đã thu hẹp khoảng cách này khi ra mắt chip Lunar Lake với hiệu suất năng lượng tốt hơn nhiều so với các sản phẩm tiền nhiệm.