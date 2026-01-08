40 năm Báo Thanh Niên: Từ khát vọng người trẻ đến sứ mệnh trong kỷ nguyên mới

Đây là chia sẻ của nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, tại cuộc gặp mặt kỷ niệm 40 năm Báo Thanh Niên phát hành số đầu tiên (3.1.1986 - 3.1.2026), diễn ra chiều 8.1, tại Hà Nội.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, phát biểu tại buổi gặp mặt ẢNH: TUẤN MINH

Đến dự buổi gặp mặt có Phó bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư Nguyễn Thái Học; nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Vũ Trọng Kim; lãnh đạo Vụ Báo chí - Xuất bản (Ban Tuyên giáo - Dân vận T.Ư); Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư; Cục Báo chí (Bộ VH-TT-DL); Văn phòng Quốc hội; các chuyên gia, cộng tác viên thân thiết; đại diện các doanh nghiệp đồng hành.

Về phía Báo Thanh Niên, có Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Toàn, cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, nhân viên Tòa soạn Hà Nội các thời kỳ.

Khởi nguồn từ lý tưởng của những người trẻ

Thay mặt Đảng ủy, Ban Biên tập và toàn thể cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Thanh Niên, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn trân trọng cảm ơn và nhiệt liệt chào mừng các lãnh đạo, đại biểu, khách quý đã tới dự chung vui cùng những người làm Báo Thanh Niên trong ngày đầu năm mới và nhân dịp kỷ niệm 40 năm Báo Thanh Niên phát hành số báo đầu tiên.

Theo n hà b áo Nguyễn Ngọc Toàn, sự hiện diện của các đại biểu là nguồn động viên to lớn đối với tập thể tòa soạn trong dịp đặc biệt này.

Nhắc lại bối cảnh ra đời của Báo Thanh Niên, Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Toàn cho biết, năm 1985 - đúng 1 thập niên sau ngày đất nước hoàn toàn thống nhất, báo chí cách mạng Việt Nam đứng trước thời khắc bản lề, chuẩn bị cho cuộc chuyển mình lịch sử của công cuộc Đổi mới.

"Hòa theo nhịp đập của thời đại, ý tưởng về một tờ báo dành cho người trẻ đã được thai nghén từ chính những người trẻ từng hoạt động sôi nổi trong phong trào sinh viên, học sinh đô thị miền Nam trước năm 1975", nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn nói.

Ý tưởng này đã nhận được sự ủng hộ của Ban Bí thư T.Ư Đoàn, lãnh đạo Ban Tuyên huấn T.Ư và Bộ Văn hóa tại thời điểm đó. Ngày 3.1.1986, Báo Thanh Niên chính thức ra đời, đánh dấu sự xuất hiện của một tờ báo mang tinh thần dấn thân, trách nhiệm xã hội và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ.

Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Toàn nhấn mạnh, những nhà báo đầu tiên gây dựng Tuần tin Thanh Niên (tiền thân của Báo Thanh Niên) khi ấy mới ngoài 30 tuổi, đã thắp ngọn lửa lý tưởng thời thanh xuân để soi sáng cho hành trình tiếp theo của mình.

Trải qua 40 năm, các thế hệ làm Báo Thanh Niên nối tiếp nhau đã kế thừa tinh thần ấy. "Đường đi có lúc trắc trở, gập ghềnh, đôi khi va vấp, nhưng sự đoàn kết của tập thể người lao động, ý thức về phẩm giá và tâm niệm xây dựng một tờ báo hào hiệp, tử tế, nhân văn đã giúp Thanh Niên vững bước trong hành trình phát triển của đất nước", nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn nhấn mạnh.

Trong dòng chảy báo chí Việt Nam, đặc biệt từ thời kỳ Đổi mới, Báo Thanh Niên đã để lại nhiều dấu ấn rõ nét, được các cấp lãnh đạo, quản lý ghi nhận, được bạn đọc định hình trong tâm trí. Trong đó, tích cực ủng hộ đổi mới tư duy quản lý nhà nước, nhất là các chính sách đối với thanh niên, sinh viên, doanh nhân, doanh nghiệp; quyết liệt đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; tiên phong tập hợp, đoàn kết và vận động các tầng lớp thanh niên, trí thức, nghệ sĩ, đồng bào Việt Nam ở nước ngoài.

Bên cạnh đó, Thanh Niên còn là tờ báo đi đầu tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao có sức lan tỏa; các chương trình từ thiện - xã hội hiệu quả; sớm chuyển đổi số mạnh mẽ để thích ứng với thời đại và phát triển các mô hình kinh doanh báo chí năng động, sáng tạo.

Các đại biểu (từ phải qua trái) chia vui cùng Báo Thanh Niên: Phó bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư Nguyễn Thái Học; nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Vũ Trọng Kim; Tổng biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Ngọc Toàn; Trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận, Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Vũ Văn Tiến ẢNH: TUẤN MINH

Tiếp tục đổi mới toàn diện

Chia sẻ về Tòa soạn Hà Nội, Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Toàn cho biết, từ một văn phòng thường trú chính thức hoạt động từ năm 1989, đến nay, Báo Thanh Niên đã có một tòa soạn khang trang tại Hà Nội với gần 50 nhân sự, phụ trách địa bàn từ Hà Tĩnh trở ra phía bắc.

"Tòa soạn Hà Nội là một trong những đơn vị quan trọng hàng đầu của tờ báo, gánh vác nhiệm vụ thông tin về kinh tế, chính trị, xã hội tại T.Ư, các bộ, ngành và 18 tỉnh, thành phố, đồng thời đảm nhiệm công tác phát hành, quảng cáo và nhiều hoạt động sau mặt báo", nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cho hay.

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ thông tin thời sự, các phóng viên Tòa soạn Hà Nội còn ghi dấu ấn với nhiều giải thưởng báo chí uy tín như: giải A Giải báo chí Diên Hồng, giải A Giải báo chí Búa Liềm vàng, giải A Giải báo chí về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, cùng các giải B Giải báo chí quốc gia, giải vàng Khoảnh khắc báo chí...

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, Tòa soạn Hà Nội còn tích cực tham gia các hoạt động cứu trợ đồng bào vùng thiên tai, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, tổ chức vòng bảng phía bắc Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam và các hoạt động hợp tác truyền thông - kinh tế.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn khẳng định, sự phát triển bền vững của Báo Thanh Niên không thể tách rời sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự chỉ đạo, định hướng của Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Ban Tuyên giáo - Dân vận T.Ư, Bộ VH-TT-DL qua các thời kỳ.

Nhân dịp này, Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Toàn đặc biệt dành lời tri ân tới bạn đọc trong và ngoài nước. Ông khẳng định: "Lòng tin yêu của bạn đọc là động lực lớn nhất để chúng tôi nỗ lực hoàn thiện mỗi ngày về chất lượng chuyên môn, đồng thời cũng là lời nhắc nhở có giá trị nhất về giữ gìn phẩm chất, đạo đức người làm báo".

Khép lại bài phát biểu, Tổng biên tập Báo Thanh Niên nhấn mạnh: "Chúng tôi tự hào về hành trình 40 năm qua, từ Đổi mới đến kỷ nguyên mới, và càng ý thức sâu sắc hơn trách nhiệm của mình với đất nước, với bạn đọc, với nghề báo và với chính tờ báo Thanh Niên".

Trong năm 2026 và những năm tiếp theo, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cho biết Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục đổi mới toàn diện, đa dạng hóa sản phẩm truyền thông, mở rộng lan tỏa tới cộng đồng người Việt ở nước ngoài và bạn đọc quốc tế, phát triển hiệu quả trong kỷ nguyên mới với phương châm: "Hào hiệp - Tử tế - Nhân văn - Tin cậy", luôn hướng tới lợi ích cao nhất của quốc gia, dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.