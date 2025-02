40 năm kể từ ngày Apple giới thiệu sản phẩm ít người biết

Vào thời điểm đó, Apple chưa có nhiều thiết bị như hiện nay và sự ra mắt này có thể coi là một canh bạc lớn cho công ty. LaserWriter không chỉ là máy in đầu tiên của Apple mà còn là một trong những sản phẩm đầu tiên trên thị trường tích hợp công nghệ Adobe PostScript.

Một trong những mẫu máy in laser LaserWriter của Apple ẢNH: REDDIT

LaserWriter được thiết kế cho một đối tượng khách hàng đặc biệt mà không phải là người tiêu dùng thông thường. Với giá bán lên tới 7.000 USD (tương đương khoảng 24.000 USD theo tỷ giá hối đoái hiện nay), sản phẩm này không phải là lựa chọn dễ dàng cho nhiều người. Tuy nhiên, nó cho phép người dùng tạo ra các tài liệu như tờ rơi và tạp chí mà không cần đến dịch vụ in ấn chuyên nghiệp, điều này đã thu hút một số khách hàng nhất định.

Vì sao Apple không còn sản xuất máy in laser?

Dù vậy, LaserWriter chỉ có khả năng in đen trắng, trong khi các đối thủ cạnh tranh nhanh chóng phát triển các sản phẩm tương tự với tính năng in màu và giá cả rẻ hơn, điều này đã dẫn đến sự sụt giảm doanh số của Apple trong những năm 1990. Cuối cùng, dưới sự lãnh đạo của Steve Jobs, Apple đã quyết định rút lui khỏi thị trường máy in laser vào năm 1997.

Kể từ đó, Apple đã tập trung vào các sản phẩm chủ lực như máy tính, điện thoại và máy tính bảng, nhờ đó giúp công ty phục hồi và phát triển mạnh mẽ để trở thành một trong những tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới.

Dù nhiều người có thể chưa từng nghe đến LaserWriter nhưng đây là một sản phẩm quan trọng trong lịch sử công nghệ, đánh dấu sự phát triển của ngành in ấn. Ngày nay khi nhìn lại, chúng ta có thể cảm ơn Apple không chỉ vì những sản phẩm thành công mà còn vì những nỗ lực đổi mới, dù không phải lúc nào cũng thành công.