40 năm từ phiếu bảo hành đầu tiên đến hệ thống phân phối đồng hồ chính hãng

Ngày đó, đường Lê Lợi chưa tấp nập trung tâm như bây giờ. Tiệm đồng hồ Tân Tân nhỏ xíu. Một tủ kính cũ, một chiếc quạt gió, một bóng đèn vàng. Nhưng mỗi chiếc đồng hồ được trưng bày, đều được lau kỹ, đặt ngay ngắn và khách tới dù chỉ để hỏi giá cũng được chào hỏi bằng sự trân trọng thật lòng. Với Đồng hồ Tân Tân, bán một chiếc đồng hồ chưa bao giờ là "xong việc". Ngay từ lúc đầu, đã nghĩ rằng: "Đã cầm đồng hồ của khách trên tay, thì phải đi cùng họ đến cuối hành trình sử dụng".

Đồng hồ Tân Tân - Đối tác tiên phong của Movado và Citizen tại Việt Nam

Tờ phiếu bảo hành nhỏ, cam kết lớn

Khi mua đồng hồ tại Tân Tân, khách hàng nhận kèm một phiếu bảo hành. Tờ giấy đó in bằng máy thường, chữ viết tay nguệch ngoạc, nhưng là lời hứa chắc chắn:

Thay pin miễn phí

Chùi dầu miễn phí

Không tính công sửa chữa chỉ tính linh kiện nếu cần.

Có người cẩn thận cất kỹ trong ví, có người quên bẵng, 5-6 năm sau mới lục lại được. Tờ phiếu nhòe mực, cũ mèm nhưng khi mang tới, vẫn được phục vụ như ngày đầu. "Cái đó nhỏ thôi, làm miễn phí cho khách cũng được" - câu quen thuộc trong đội kỹ thuật Tân Tân, không cần chờ khách phải nhắc.

Một chiếc đồng hồ, một tấm thẻ bảo hành - minh chứng cho cam kết trọn vẹn của Đồng hồ Tân Tân

Bảo hành - không phải là giấy tờ, mà là cách sống với nghề

Thời đó, chưa ai nghĩ nhiều đến "dịch vụ hậu mãi". Hàng loạt cửa hàng chỉ bán rồi thôi. Nhưng Đồng hồ Tân Tân thì giữ một nguyên tắc không thay đổi từ ngày đầu: "Chiếc đồng hồ của khách, phải được chăm sóc như của chính mình".

Không chỉ làm đúng bảo hành mà còn làm hơn cam kết. Khách quay lại sau 2 năm, nếu đồng hồ lỗi nhẹ, vẫn được sửa miễn phí. Một số nơi lúc đó chỉ có thể bảo hành 6 tháng. Đồng hồ Tân Tân bảo hành 1 năm. Với chúng tôi, điều quan trọng không phải thời gian bảo hành mà là cái tâm phía sau.

Từ 1995 đến nay - không chỉ là bảo hành, mà là bảo chứng của thời gian

Khi chữ tín dẫn đường cho sự phát triển

Không quảng bá rầm rộ. Không chương trình khuyến mãi đình đám. Chỉ đơn giản là: ai mua đồng hồ, đều được chăm sóc kỹ lưỡng như người nhà. Chính điều đó khiến khách cũ quay lại, khách mới được giới thiệu, thợ sửa được tin tưởng và các thương hiệu quốc tế từ Citizen năm 1999, Movado năm 2003, Bulova năm 2015… đã chọn Đồng hồ Tân Tân là một trong những nhà phân phối chính hãng đầu tiên tại Việt Nam.

Từ tờ phiếu bảo hành đầu tiên, giờ đây là hệ thống trung tâm bảo hành theo chuẩn hãng với thiết bị chuẩn Thụy Sĩ, quy trình quốc tế, đội ngũ kỹ thuật dày kinh nghiệm. Nhưng tinh thần thì vẫn vậy: làm như hồi xưa.

Không chỉ sửa chữa - chúng tôi gìn giữ giá trị của thời gian

40 năm giữ một lời hứa

40 năm trôi qua, nhiều thứ đã đổi thay nhưng ở Đồng hồ Tân Tân vẫn có những khách cũ ghé lại, cầm trên tay tờ phiếu bảo hành cũ kỹ. Không cần nói gì nhiều, chỉ một ánh mắt tin tưởng cũng đủ làm ấm lòng người thợ. "Chúng tôi bắt đầu bằng một tờ phiếu bảo hành nhỏ. Nhưng chính những điều nhỏ đó, lại giữ chân người và đưa chúng tôi đi được xa".

Đồng hồ Tân Tân - Di sản thời gian từ 1985

Đồng hồ Tân Tân - Nhà phân phối chính thức Citizen, Movado, Bulova tại Việt Nam

