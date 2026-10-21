400 lô vật phẩm trong phim 'James Bond' được đem bán đấu giá

Phiên đấu giá mang tên James Bond Online Auction gây chú ý với những điểm nhấn như trang phục của diễn viên Daniel Craig, Ana de Armas và bộ sách ấn bản đầu của nhà văn Ian Fleming. Sự kiện hiện nhận trả giá trực tuyến từ người tham gia trên toàn thế giới và kéo dài đến ngày 27.10.

Bộ suit Tom Ford, áo sơ mi và khuy măng sét Daniel Craig sử dụng trong Skyfall (2012) là một trong những điểm nhấn của phiên đấu giá lần này Ảnh: Chụp màn hình phim Skyfall

Kỷ vật phim James Bond hấp dẫn giới sưu tầm

Một trong những điểm nhấn của phiên đấu giá là bộ suit Tom Ford, áo sơ mi và khuy măng sét Daniel Craig sử dụng trong Skyfall (2012). Lô vật phẩm này có giá bán ước tính lên tới 53.000 USD. Chiếc váy cùng đôi sandals Ana de Armas diện khi hóa thân thành nhân vật Paloma trong No Time to Die cũng được đưa ra đấu giá. Bộ trang phục dự kiến được bán với giá khoảng 53.000 USD.

Đáng chú ý còn có bộ 14 cuốn sách ấn bản đầu của Ian Fleming, tác giả sáng tạo nhân vật James Bond, do nhà xuất bản Jonathan Cape phát hành. Bộ sách được kỳ vọng đạt mức giá hơn 50.000 USD. Một tấm áp phích Dr. No cỡ lớn, được bồi vải lanh, có giá trị ước tính lên tới 22.000 USD. Trong khi đó, bảng clapperboard dùng trên trường quay Octopussy (1983) có thể được bán với giá hơn 10.000 USD.

James Bond giữ sức hút qua nhiều thế hệ

"James Bond có một vị trí đặc biệt trong văn hóa đại chúng và đến nay vẫn nhận được sự quan tâm lớn. James Bond đã hiện diện trên màn ảnh hơn 60 năm. Mỗi thế hệ đều có một Bond của riêng mình, một bộ phim yêu thích và những khoảnh khắc đáng nhớ. Có người lớn lên cùng Sean Connery, người khác với Pierce Brosnan, người khác nữa với Daniel Craig. Vì vậy, ba thế hệ trong cùng một gia đình vẫn có thể tranh luận xem ai là điệp viên 007 xuất sắc nhất", Alastair McCrea, Giám đốc phụ trách ký gửi của Propstore, chia sẻ với The Hollywood Reporter.

Thời kỳ Daniel Craig đảm nhận vai James Bond chứng kiến mức tăng giá mạnh nhất của các vật phẩm sưu tầm. Xu hướng này thể hiện ở nhiều nhóm vật phẩm, từ áp phích, kịch bản đến sách và trang phục Ảnh: Reuters

Theo Alastair McCrea, chính sự gắn bó ấy tạo nên sức hấp dẫn của việc sưu tầm các vật phẩm về James Bond. "Ai cũng có thể tìm thấy điều mình yêu thích, dù đó là các bộ phim, diễn viên, thiết bị điệp viên, áp phích, trang phục hay những tác phẩm mỹ thuật gốc. Rất ít loạt phim có được điều đó. Đây cũng là một lý do quan trọng giúp thị trường vật phẩm sưu tầm vẫn sôi động", ông nhận định.

Đợt đấu giá của James Bond cũng diễn ra trong lúc sự chờ đợi dành cho bộ phim 007 tiếp theo ngày càng tăng. Quá trình tuyển chọn diễn viên chính vẫn đang được tiến hành, còn Villeneuve dự kiến đảm nhận vai trò đạo diễn. "Mỗi khi có tin về một bộ phim mới, sự quan tâm lại được khơi dậy. Tôi cho rằng sự quan tâm này sẽ còn tăng lên trong những năm tới. Mối liên kết với các thương hiệu khác, từ Aston Martin đến Omega, cũng góp phần duy trì sự quan tâm ở mức cao, đồng thời giúp hình ảnh Bond xuất hiện rộng rãi hơn. Thời kỳ Daniel Craig đảm nhận vai Bond chứng kiến mức tăng giá mạnh nhất của các vật phẩm sưu tầm. Điều này thể hiện ở nhiều nhóm vật phẩm, từ áp phích, kịch bản đến sách và trang phục", Alastair McCrea nói thêm.