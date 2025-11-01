Giải pickleball nội bộ "Cùng con đi tiếp cuộc đời" mùa 4 tranh cúp Passion002 thu hút hơn 70 cặp vận động viên – con số gấp khoảng 4 lần mùa 1 và hơn gấp đôi mùa 3. Giải năm nay gồm 5 nội dung: đôi tự do trình Intermediate (5.0 trở xuống), đôi tự do trình Advance (6.0 trở xuống 5.0), đôi nam nữ newbie, đôi nghệ sĩ và đôi 50+.

Không chỉ là sân chơi thể thao, đây còn là dịp để những người yêu pickleball cùng nhau lan tỏa tinh thần nhân ái, kết nối cộng đồng và hướng về những hoàn cảnh khó khăn.

Niềm hạnh phúc lan tỏa từ tấm lòng thiện nguyện

Anh Tony Hoàng, nhà tài trợ chính của chương trình, chia sẻ đầy xúc động: "Thật sự mà nói anh rất hạnh phúc, cả tháng nay rồi. Cái giải này quá ý nghĩa vì vừa chơi thể thao, vừa lan tỏa tình thương đến các em nhỏ để các cháu có thêm động lực. Anh cảm thấy đây là chương trình rất ý nghĩa".

Với anh, giải đấu không chỉ dừng lại ở những chiếc HCV hay HCB, mà quan trọng hơn là "huy chương honor – huy chương danh dự", như anh gọi.

400 triệu đồng lan tỏa yêu thương từ giải pickleball 'Cùng con đi tiếp cuộc đời' tranh cúp Passion002

"Ai cũng có một huy chương hết – huy chương về tấm lòng và tình yêu thương dành cho các cháu. Chính tình đoàn kết, tình yêu thương đã làm nên chương trình này", anh nói thêm.

Anh Tony Hoàng cho biết đây là lần thứ hai anh đồng hành cùng giải đấu và khẳng định sẽ tiếp tục cùng Báo Thanh Niên và diễn viên Huy Khánh trong những mùa tiếp theo.

Huy Khánh: 'Một mùa giải đầy ý nghĩa và ấm áp'

Đồng hành cùng giải trong 4 mùa liên tiếp, diễn viên Huy Khánh chia sẻ:"Mình rất vui khi đã đồng hành cùng Báo Thanh Niên trong 4 mùa và hy vọng sẽ còn nhiều mùa nữa vì đây là chương trình thiện nguyện rất ý nghĩa, giúp các bé có thêm động lực học tập".

Anh cho biết mùa 4 đã thành công rực rỡ với 400 triệu đồng được quyên góp, gửi tặng đến các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt.

Các em nhỏ nhận phần quả từ BTC ẢNH: NGỌC DƯƠNG

"Cảm ơn các mạnh thường quân và hy vọng mùa 5, mùa 6 sẽ có thêm nhiều người chung tay để các bé có cuộc sống ấm no hơn, còn vận động viên, doanh nghiệp, nghệ sĩ thì có cơ hội giao lưu, trải nghiệm thể thao", diễn viên Huy Khánh nói.

Những giọt nước mắt hạnh phúc

Không chỉ những người tổ chức, các gia đình được nhận hỗ trợ từ chương trình cũng xúc động. Giữa buổi sáng ấm áp đầu tháng 11, bà Mai Thị Dung ở phường Thới An (TP.HCM) rưng rưng khi nhận món quà từ chương trình.

Nhà tài trợ chính Tony Hoàng vui vì tinh thần thể thao lan tỏa thành tình thần yêu thương và sẻ chia ẢNH: NGUYỄN THÚY AN

"Lần nào cũng có, nhưng lần này là nhiều nhất - tới 10 triệu đồng. Bà sẽ cho cháu mua sữa, mua bỉm, rồi lo cho cháu học hành. Nếu còn thì dành dụm cho cháu. Mình mong cháu học thành tài, bà cũng mong sống đến ngày cháu học xong, nhưng không biết có được không", bà Dung chia sẻ.

Khi thể thao trở thành cầu nối yêu thương

Giải pickleball "Cùng con đi tiếp cuộc đời" mùa 4 không chỉ là nơi những tay vợt giao lưu, cọ xát mà còn là hành trình sẻ chia yêu thương. Từ những cú đánh trên sân, năng lượng tích cực được chuyển hóa thành hành động – thành những suất học bổng, phần quà thiết thực dành cho trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn.

Diễn viên Huy Khánh đã đồng hành cùng giải qua nhiều mùa ẢNH: NGUYỄN THÚY AN

Mỗi mùa giải qua đi, số lượng vận động viên, mạnh thường quân và tấm lòng nhân ái lại tăng lên, như minh chứng cho sức lan tỏa mạnh mẽ của chương trình. Hơn cả một giải đấu, đó là hành trình của sự sẻ chia, nhân ái và niềm tin vào tương lai.