400 triệu mua ô tô 7 chỗ: Xe Mỹ Chevrolet Captiva có phải 'món hời'?

Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2016, Chevrolet Captiva Revv là bản nâng cấp của mẫu Captiva cũ trước đó, vốn có nhiều lỗi vặt về vận hành. Thời điểm năm 2018, mẫu xe Mỹ này niêm yết giá 879 triệu đồng, chi phí lăn bánh rơi vào khoảng 980 triệu đồng.

Chevrolet Captiva Revv là bản nâng cấp của mẫu Captiva cũ trước đây, vốn có nhiều lỗi vặt ẢNH: C.T

Tuy nhiên ở thời điểm này, Captiva Revv đời 2018 có giá chỉ khoảng 400 triệu đồng trên thị trường xe cũ, rớt giá khoảng 580 triệu đồng, tương đương 59,2% giá trị. Nếu so với các mẫu xe đối thủ trong phân khúc crossover cỡ trung, Captiva Revv là một trong những mẫu xe rớt giá mạnh nhất nếu tính theo năm sản phẩm.

Lý giải nguyên nhân rớt giá

Một trong những nguyên nhân khiến Captiva Revv rớt giá mạnh nằm ở góc độ thương hiệu. Sau khi General Motors (GM) chuyển giao hoạt động tại Việt Nam cho VinFast vào cuối năm 2018, Chevrolet chính thức ngừng phân phối xe mới.

Thời điểm này, tìm mua phụ tùng Captiva Revv không còn dễ vì Chevrolet đã rút khỏi thị trường Việt ẢNH: C.T

Điều này đồng nghĩa với Captiva Revv nói riêng và các mẫu xe của thương hiệu Chevrolet nói chung không còn được hỗ trợ nhiều dịch vụ hậu mãi từ hãng. Tâm lý người mua xe thường đặt niềm tin vào thương hiệu và dịch vụ chính hãng. Vì vậy, việc Chevrolet rút lui khỏi thị trường khiến giá trị bán lại của mẫu xe này rớt mạnh trên thị trường xe cũ.

Thực tế sử dụng cũng cho thấy, phụ tùng và linh kiện cho Captiva Revv không dễ tìm như trước. Người dùng chủ yếu phải đặt qua nguồn nhập khẩu hoặc tìm đến các gara tư nhân, thay vì có thể đến đại lý chính hãng. Điều này làm nhiều người cân nhắc khi chọn mua, bởi chi phí và thời gian sửa chữa thường cao hơn, lại tiềm ẩn rủi ro về chất lượng phụ tùng.

Ngoài yếu tố thương hiệu và phụ tùng, Captiva Revv còn bị đánh giá chưa thực sự tiết kiệm. Động cơ 2.4 lít trang bị trên xe tiêu hao nhiều nhiên liệu hơn so với các đối thủ cùng phân khúc, trong khi trải nghiệm vận hành lại không tạo được sự khác biệt đáng kể.

Có nên mua Chevrolet Captiva Revv cũ lúc này?

Nếu xét về mặt tổng thể, mẫu crossover của Chevrolet vẫn giữ sự hiện đại dù đã ra mắt cách đây nhiều năm. Xe nhiều trang bị hiện đại như đèn LED định vị, đèn pha bi-halogen và bộ mâm hợp kim 19 inch. Nhờ vậy, ngoại hình của Captiva Revv vẫn tạo được thiện cảm đối với những người tìm mua một mẫu xe cũ nhưng không quá lỗi thời về kiểu dáng.

Ngoại hình Captiva Revv vẫn khá "nịnh" mắt, nhiều trang bị nổi bật ẢNH: CHÍ TÂM

Bên trong nội thất, dù có phần hơi lỗi thời so với các mẫu xe mới hiện nay, tổng thể khoang cabin của Captiva Revv vẫn giữ sự cân bằng và tiện nghi ở mức vừa đủ. Xe được trang bị cửa sổ trời, hệ thống giải trí đa phương tiện, kết nối Apple Carplay và Android Auto. Điểm hạn chế đáng lưu ý là mẫu xe này không có cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau, trong khi hàng ghế thứ 3 chỉ có cửa gió phụ, khiến trải nghiệm cho hành khách phía sau chưa thực sự thoải mái.

Về khả năng vận hành, Captiva đời 2018 trang bị động cơ hút khí tự nhiên 2.4 lít, cho công suất 165 mã lực và mô-men xoắn 230 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Trong điều kiện di chuyển hàng ngày ở đô thị hoặc trên cao tốc, mẫu xe này đáp ứng ổn định, vận hành êm ái và phù hợp với nhu cầu gia đình.

Xe dùng động cơ hút khí tự nhiên, dung tích 2.4 lít nên khá hao xăng ẢNH: C.T

Tuy nhiên, nhược điểm dễ thấy thì đây là động cơ hút khí tự nhiên, dung tích lớn nên sẽ tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn đáng kể so với các đối thủ cùng phân khúc, dùng động cơ tăng áp.

So với nhiều mẫu xe cũ khác trong tầm giá khoảng 400 triệu đồng, Captiva Revv vẫn có lợi thế rõ rệt với 7 chỗ ngồi, không gian rộng rãi, động cơ vừa đủ và nhiều trang bị tiện ích đáng chú ý. Do đó, đây vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai cần một chiếc xe phục vụ gia đình.

Tuy vậy, điểm cần suy xét kỹ lưỡng là thương hiệu Chevrolet đã rút khỏi thị trường Việt Nam, đồng nghĩa dịch vụ chính hãng và phụ tùng thay thế không còn dễ tiếp cận như trước. Người mua nên tìm hiểu kỹ tình trạng xe, tham khảo chi phí bảo dưỡng, đồng thời lựa chọn đơn vị sửa chữa, bảo trì uy tín trước khi quyết định xuống tiền.



