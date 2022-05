43% tăng trưởng trong thị trường eSports đến từ châu Á Thái Bình Dương

Theo một báo cáo mới nhất từ Technavio, giá trị thị trường eSports dự kiến sẽ tăng thêm 2,05 tỉ USD từ năm 2021 đến năm 2025 và đà tăng trưởng của thị trường sẽ giảm tốc với tốc độ tăng trưởng hàng năm kép (CAGR) là 18,22%. Trong đó một số công ty dẫn đầu trên thị trường có thể kể đến là Activision Blizzard Inc., Electronic Arts Inc., Epic Games Inc., Gfinity plc, Intergalactic Gaming Ltd., Modern Times Group MTG AB, Nintendo Co. Ltd., Take-Two Interactive Software Inc., Tencent Holdings Ltd., và Valve Corp…

Đại dịch COVID-19 tác động tiêu cực đến nhiều khía cạnh của cuộc sống nhưng đã có tác động tích cực đến sự tăng trưởng của thị trường eSports. Tài trợ cho một sự kiện eSports là một trong những kỹ thuật xây dựng thương hiệu thành công. Các công ty từ các lĩnh vực khác nhau đang tài trợ cho eSports để quảng bá sản phẩm hoặc thương hiệu. HTC Corp, Twitch, Intel, Adidas AG, Vodafone Plc, Coca-Cola Co., và Mercedes-Benz là một số nhà tài trợ hàng đầu cho các sự kiện eSports. Vào tháng 5.2021, Over Active Media (công ty mẹ của MAD Lions, Toronto Ultra và Toronto Defiant) đã ký kết hợp tác nhiều năm với Red Bull Gaming Studio.

Việc xây dựng thương hiệu thông qua eSports đang thúc đẩy tăng trưởng thị trường một cách đáng chú ý, mặc dù các yếu tố như chi phí phát triển

game

ngày càng tăng có thể cản trở sự tăng trưởng của thị trường.

Nhu cầu của người tiêu dùng về những cải tiến và đổi mới chất lượng khác nhau trong nội dung game đã làm tăng chi phí phát triển. Do những yêu cầu này, ngân sách game đạt 500 triệu USD vào năm 2018. Hiện tại, hầu hết nội dung game phức tạp liên quan đến nhân vật, vật phẩm, cấp độ và hiệu ứng hình ảnh. Sự phức tạp như vậy phục vụ cho nhu cầu của các game thủ hiện đại. Do đó, các nhà phát triển cần thuê các nghệ sĩ chuyên môn cao để thiết kế đồ họa trong game, làm tăng thêm chi phí sản xuất.





Do sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường, các nhà phát triển đang thuê các diễn viên Hollywood lồng tiếng cho các nhân vật ảo. Điều này mang đến trải nghiệm nhập vai và vượt trội cho người chơi và sự khác biệt của sản phẩm. Chi phí phát triển ngày càng tăng dẫn đến chi phí nhượng quyền game tăng cao, tạo ra thách thức cho thị trường eSports toàn cầu.

43% tăng trưởng của thị trường sẽ đến từ Châu Á Thái Bình Dương (APAC) trong giai đoạn 2021-2025. Trung Quốc là thị trường trọng điểm của thị trường Châu Á Thái Bình Dương, tăng trưởng thị trường khu vực này sẽ nhanh hơn tăng trưởng thị trường các khu vực. Sự tăng trưởng nổi bật của thị trường ở khu vực này chủ yếu có thể là do sự gia tăng các thương hiệu và sản phẩm toàn cầu vào thị trường, việc áp dụng game trực tuyến ngày càng tăng, kiến thức và nhận thức ngày càng tăng về eSports cũng như sự phổ biến của chúng và sự phát triển của ngành công nghiệp game sẽ tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng thị trường ở Châu Á Thái Bình Dương.

Trong báo cáo này đã xếp loại thị trường eSports là một phần của thị trường giải trí gia đình tương tác toàn cầu. Sự bùng phát của COVID-19 vào đầu năm 2020 đã buộc chính phủ của nhiều quốc gia trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương phải áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội, buộc người dân phải ở nhà. Những hạn chế như vậy đã làm tăng nhu cầu đối với game trực tuyến, chẳng hạn như eSports đã trở thành một hoạt động giải trí.

APAC luôn là một thị trường hấp dẫn đối với ngành công nghiệp game, đặc biệt là nhờ sự dễ dàng gia nhập so với các thị trường khác. Hơn nữa, một số khán giả, nhà tài trợ và thương hiệu thể thao điện tử từ các nước phương Tây đang ngày càng đầu tư vào thị trường ở khu vực này. APAC là thị trường hứa hẹn nhất cho eSports và dự kiến sẽ phát triển với tốc độ ổn định trong giai đoạn 2021-2025. Hơn nữa, các quốc gia như Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đang đóng góp tối đa vào sự phát triển của thị trường eSports trong khu vực.