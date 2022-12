44% cho rằng ‘không nên cho phụ huynh xem camera trực tuyến’

Các cán bộ liên quan vụ in cờ Trung Quốc lên pa nô cổ động giải trình là do đơn vị dịch vụ quảng cáo sửa thiết kế. Trường ĐH Kinh doanh Công nghệ Hà Nội đề nghị cơ quan công an hỗ trợ trường làm rõ.