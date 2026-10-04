45 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Từ nhiều hệ phái đến mái nhà chung

Sáng 4.10, tại pháp viện Minh Đăng Quang (phường Bình Trưng, TP.HCM), Hội đồng Quản trị Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam tổ chức hội thảo với chủ đề "Giáo hội Phật giáo Việt Nam - 45 năm thành tựu và định hướng phát triển trong kỷ nguyên mới".

Tham dự hội thảo sáng nay có Trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh, Chủ tịch Hội đồng trị sự; Trưởng lão hòa thượng Viên Minh, Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh; Trưởng lão hòa thượng Thích Giác Giới, Phó thư ký Hội đồng chứng minh; chư tôn trưởng lão ủy viên thường trực Hội đồng chứng minh, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự...

Sáng 4.10 diễn ra hội thảo với chủ đề "Giáo hội Phật giáo Việt Nam - 45 năm thành tựu và định hướng phát triển trong kỷ nguyên mới" ẢNH: PHẠM HỮU

Ngoài ra còn có ông Vũ Hoài Bắc, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo; nhiều học giả, nhà nghiên cứu và đông đảo phật tử.



Phát biểu khai mạc, hòa thượng Thích Giác Toàn - Phó chủ tịch Hội đồng trị sự, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Trưởng ban tổ chức nhấn mạnh 45 năm không phải là khoảng thời gian dài nếu đặt trong hơn hai nghìn năm Phật giáo đồng hành cùng dân tộc. Nhưng đối với những người tham gia tiến trình vận động thống nhất Phật giáo và chứng kiến sự ra đời của GHPGVN năm 1981, con số ấy mang ý nghĩa đặc biệt. Từ Ban Liên lạc Phật giáo yêu nước TP.HCM đến Ban Vận động thống nhất Phật giáo Việt Nam năm 1980 và Hội nghị Đại biểu thống nhất Phật giáo Việt Nam tại chùa Quán Sứ, Hà Nội vào ngày 7.11.1981, là một hành trình đầy dấu ấn của lịch sử Phật giáo Việt Nam hiện đại.

Hòa thượng Thích Giác Toàn nói thêm, hội thảo không chỉ mang lại những bài nghiên cứu có giá trị mà còn gợi mở những tư tưởng và giải pháp có thể đi vào đời sống giáo hội. Hòa thượng mong rằng trí tuệ được chia sẻ hôm nay sẽ góp phần để GHPGVN bước vào chặng đường mới với tâm thế định tĩnh, sáng suốt và vững vàng.

Hàng trăm tăng ni, phật tử có mặt tại pháp viện Minh Đăng Quang (phường Bình Trưng, TP.HCM) tham dự hội thảo ẢNH: PHẠM HỮU

Phát biểu tại phiên khai mạc, ông Vũ Hoài Bắc cho biết nhìn lại hành trình 45 năm kể từ Hội nghị Đại biểu thống nhất Phật giáo Việt Nam, GHPGVN đã không ngừng củng cố tổ chức, phát triển toàn diện các hoạt động Phật sự, từ giáo dục tăng ni, nghiên cứu Phật học đến an sinh xã hội và giao lưu quốc tế, khẳng định tinh thần đoàn kết, hòa hợp và đồng hành cùng dân tộc.

Ông Bắc cũng đánh giá cao những đóng góp to lớn của Phật giáo đối với đời sống xã hội và văn hóa đất nước trong suốt chiều dài lịch sử hơn 2.000 năm. Ông Bắc nhấn mạnh, trong kỷ nguyên mới, đứng trước sự thay đổi nhanh chóng của chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và mạng xã hội, giáo hội cần chủ động thích ứng công nghệ làm phương tiện lan tỏa giá trị tốt đẹp nhưng phải bảo đảm giữ gìn sự trang nghiêm của đạo pháp, bảo vệ bản sắc tu học cốt lõi và ngăn ngừa sự thương mại hóa, lợi dụng hình ảnh Phật giáo trên môi trường số.

Ông Vũ Hoài Bắc, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo tặng hoa chúc mừng GHPGVN tại hội thảo ẢNH: PHẠM HỮU

Trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn nhắc lại sự ra đời của GHPGVN tại chùa Quán Sứ, đáp ứng nguyện vọng thống nhất Phật giáo Việt Nam. Từ nhiều tổ chức, hệ phái và truyền thống tu học, tăng ni, phật tử cùng đứng trong một giáo hội thống nhất. Sự thống nhất ấy không xóa bỏ truyền thống riêng, mà tạo nên mái nhà chung, tôn trọng sự đa dạng trên nền tảng đoàn kết và hòa hợp. Đoàn kết và hòa hợp chính là nguồn lực quan trọng giúp GHPG VN trưởng thành, từng bước hoàn thiện tổ chức và phát triển các hoạt động Phật sự theo phương châm "Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội".

Tinh thần nhìn lại để đổi mới, đổi mới để phát triển và phát triển để phụng sự tốt hơn sẽ được chuyển hóa thành những chương trình Phật sự cụ thể. Thành công của một nhiệm kỳ không chỉ được đo bằng những việc đã hoàn thành, mà còn bằng nền tảng để lại cho sự phát triển lâu dài của GHPGVN.

Trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn (đứng) phát biểu trong phiên khai mạc ẢNH: PHẠM HỮU

Theo ban tổ chức, hội thảo lần này đã nhận được gần 350 bài tham luận của chư tôn đức tăng ni, các nhà quản lý, học giả và nhà nghiên cứu, được khảo sát trên nhiều lĩnh vực: từ lịch sử, Phật học, tôn giáo học, triết học, văn hóa học, xã hội học đến giáo dục, pháp luật, quản trị tổ chức, truyền thông, công nghệ, môi trường và quan hệ quốc tế.

Sau quá trình tuyển chọn, 314 tham luận được đưa vào hội thảo, phân thành 6 diễn đàn học thuật: từ thống nhất Phật giáo đến quản trị giáo hội; từ đồng hành dân tộc đến phụng sự con người; đào tạo tăng tài cho kỷ nguyên mới; hoằng pháp trong không gian số; từ hội nhập đến đóng góp quốc tế; kiến tạo GHPGVN đến năm 2045.