46 năm Bidiphar: Từ những bước tiên phong đến Thương hiệu Quốc gia 2026

Hành trình đáng tự hào được ghi nhận bằng Thương hiệu Quốc gia

Chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam là chương trình xúc tiến thương mại đặc thù, dài hạn do Bộ Công thương chủ trì, nhằm tôn vinh các thương hiệu sản phẩm đáp ứng ba tiêu chí cốt lõi: Chất lượng - Đổi mới sáng tạo - Năng lực tiên phong. Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với chất lượng sản phẩm, mà còn phản ánh năng lực đổi mới, khả năng thích ứng và định hướng phát triển của doanh nghiệp.

Với Bidiphar, việc được công nhận Thương hiệu Quốc gia 2026 là một dấu mốc tiếp nối hành trình 46 năm theo đuổi khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, hướng đến mục tiêu phát triển những sản phẩm và dịch vụ phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người Việt. Sau nhiều thập niên tích lũy năng lực, Bidiphar hiện đã phân phối sản phẩm khắp cả nước với hơn 22.000 cơ sở bán lẻ và được sử dụng tại nhiều bệnh viện lớn trên toàn quốc.

Bidiphar vinh dự được công nhận là Thương hiệu Quốc gia 2026

Năm 2026, ba nhóm sản phẩm của Bidiphar được công nhận Thương hiệu Quốc gia gồm thuốc điều trị ung thư, dung dịch thẩm phân máu và thuốc kháng viêm, dị ứng. Điểm chung của các nhóm sản phẩm này là đều gắn với quá trình nghiên cứu, đầu tư công nghệ và phát triển năng lực sản xuất trong nước.

Những dấu mốc đưa công nghệ dược Việt Nam đến gần người bệnh

Bidiphar đã nhiều lần lựa chọn những lĩnh vực có yêu cầu kỹ thuật cao để đầu tư nghiên cứu và làm chủ công nghệ. Năm 1992, doanh nghiệp là đơn vị dược trong nước đầu tiên sản xuất thuốc tiêm kháng sinh. Năm 1997, Bidiphar tiếp tục sản xuất thành công các dung dịch tiêm truyền kháng sinh, vitamin và acid amin. Đến năm 2003, doanh nghiệp tiên phong nghiên cứu và ứng dụng công nghệ bào chế thuốc tiêm đông khô, mở ra khả năng sản xuất những loại thuốc có hoạt chất kém bền trong môi trường nước.

Những bước đi này tạo nền tảng để Bidiphar tiếp tục tiến vào lĩnh vực thuốc điều trị ung thư. Năm 2010, doanh nghiệp sản xuất thành công Bocartin 150mg, trở thành doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam sản xuất thuốc điều trị ung thư. Đến năm 2016, công ty sở hữu dây chuyền sản xuất thuốc điều trị ung thư đạt tiêu chuẩn GMP-WHO, sau đó tiếp tục phát triển thêm nhiều sản phẩm, từng bước hình thành danh mục thuốc điều trị ung thư từ nhiều hoạt chất và là kết quả của các dự án và đề tài KHCN cấp nhà nước. Hiện nay, nhóm sản phẩm này đã được cung cấp cho nhiều bệnh viện chuyên khoa và bệnh viện có khoa ung bướu lớn trong nước, đồng thời một số sản phẩm đã được xuất khẩu.

Chiến lược chú trọng công nghệ, làm chủ kỹ thuật đang mang về nhiều thành công cho Bidiphar

Hai nhóm sản phẩm còn lại được công nhận Thương hiệu Quốc gia năm nay còn cho thấy năng lực của Bidiphar ở những lĩnh vực chuyên khoa khác. Dung dịch thẩm phân máu là sản phẩm đã được doanh nghiệp sản xuất và cung ứng ổn định trong hơn 20 năm, hiện diện tại hơn 170 cơ sở chạy thận trên toàn quốc. Trong khi đó, dòng thuốc kháng viêm, dị ứng - một sản phẩm khác cũng được phát triển từ đề tài KHCN cấp Nhà nước - là dòng thuốc tiêm bột đông khô pha tiêm hàng đầu tại Việt Nam, hiện nay được phân phối rộng rãi qua cả kênh bệnh viện và nhà thuốc.

Từ những sản phẩm cụ thể nói trên, có thể thấy một hướng đi xuyên suốt của Bidiphar: Đầu tư cho công nghệ để từng bước làm chủ những kỹ thuật sản xuất dược phẩm mà trước đây phụ thuộc nhiều vào nguồn cung bên ngoài, qua đó mở rộng khả năng cung ứng thuốc trong nước.

Tiếp nối hành trình bằng đổi mới và công nghệ

Cùng với việc đầu tư cho công nghệ sản xuất, Bidiphar cũng từng bước hiện đại hóa hệ thống nhà máy, quản lý chất lượng và quản trị doanh nghiệp. Các tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc được triển khai song song với quá trình xây dựng năng lực nghiên cứu và phát triển sản phẩm.

Chuyển đổi số cũng trở thành một phần trong chiến lược hiện đại hóa hoạt động. Từ năm 2014, Bidiphar triển khai SAP ERP, kết nối dữ liệu từ nguyên liệu đầu vào, kiểm nghiệm, tiến độ sản xuất đến đóng gói. Doanh nghiệp đồng thời ứng dụng hệ thống quản trị phân phối DMS, công cụ phân tích dữ liệu Power BI và từng bước đưa AI vào hoạt động quản trị. Năm 2025, Bidiphar tiếp tục triển khai dự án phần mềm quản trị nguồn nhân lực với VnResource. Theo định hướng của doanh nghiệp, chuyển đổi số không chỉ nhằm bổ sung thêm các công cụ công nghệ, mà hướng tới việc biến dữ liệu thành nguồn lực phục vụ quản trị. Khi thông tin được kết nối, các cấp quản lý có thể theo dõi hoạt động, nhận diện xu hướng và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Trong thời gian tới, Bidiphar xác định tiếp tục đầu tư vào khoa học - công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng năng lực sản xuất những sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao. Theo Ban lãnh đạo doanh nghiệp, đến năm 2030, Bidiphar đặt mục tiêu vươn lên Top 3 doanh nghiệp sản xuất dược phẩm uy tín nhất Việt Nam, đạt doanh thu 3.000 tỉ đồng và sở hữu các dây chuyền đạt chuẩn GMP-EU, hướng tới tạo ra những sản phẩm thuốc chất lượng cao có khả năng thay thế thuốc ngoại nhập.

Thương hiệu Quốc gia 2026 là một dấu mốc mới trên hành trình 46 năm của Bidiphar, đồng thời ghi nhận quá trình tích lũy năng lực từ nghiên cứu, sản xuất đến quản trị. Từ nền tảng đó, doanh nghiệp đang tiếp tục theo đuổi con đường đổi mới công nghệ, đưa những sản phẩm dược chất lượng đến gần hơn với người Việt và góp phần nâng tầm thương hiệu dược Việt Nam.