47 năm CC1: Nối những nhịp cầu, mở những hành trình phát triển

Đánh thức những miền đất

Vào một ngày cuối năm 2005, tròn ba thập kỷ sau ngày non sông liền một dải, công trường thi công cầu Thủ Thiêm bên bờ sông Sài Gòn chính thức khởi động. Bán đảo Thủ Thiêm với quy mô hơn 737 ha khi ấy chỉ cách quận trung tâm chừng hơn 300 m đường sông nhưng lại gần như đứng ngoài nhịp sống sôi động của phố thị. Cư dân sinh sống trên vùng đất này hằng ngày vẫn phải phụ thuộc vào những chiếc phà qua lại sớm hôm. Kinh tế địa phương tăng trưởng chậm, nguồn sống người dân chủ yếu dựa vào những công xưởng ven sông hoặc mưu sinh bằng nghề sông nước nhỏ lẻ.

Cầu Thủ Thiêm ẢNH: CC1

Được giao trọng trách hiện thực hóa cây cầu vượt sông Sài Gòn đầu tiên thời hậu chiến, đội ngũ kỹ sư và công nhân CC1 - khi ấy là doanh nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng - bước vào công trường với tất cả sự tập trung và trách nhiệm cao nhất. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 1.100 tỉ đồng, đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật vô cùng nghiêm ngặt. Công trình sở hữu chiều dài toàn tuyến 1.250 m, quy mô 6 làn xe với 5 nhịp, kết hợp cùng hệ thống cầu dẫn bốn nhánh phức tạp và một hầm chui dài 460 m tại nút giao Nguyễn Hữu Cảnh phía quận Bình Thạnh (cũ).

Khi những nhịp cầu Thủ Thiêm chính thức khánh thành và thông xe vào năm 2007, một trang sử mới đã mở ra cho không gian đô thị phía đông TP.HCM. Chiếc cầu ấy không chỉ giải tỏa áp lực giao thông đè nặng lên cầu Sài Gòn, mà thực sự trở thành chiếc đòn bẩy đánh thức một vùng đất đang ngủ yên. Từ một bán đảo lau sậy hoang sơ, Thủ Thiêm nhanh chóng chuyển mình thành đại đô thị hiện đại, trung tâm tài chính - thương mại tầm cỡ quốc tế được ví như "phố đông" của Việt Nam.

CC1 đứng đầu liên danh nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Cát Lái theo phương thức đối tác công tư (PPP)

Thực tế, bản lĩnh chinh phục những thử thách kỹ thuật khắc nghiệt của CC1 đã được hun đúc bền bỉ suốt chiều dài lịch sử hình thành từ năm 1979. Bước ra từ giai đoạn tái thiết sau chiến tranh khi miền Nam đối mặt với tình trạng thiếu hụt hạ tầng và năng lượng trầm trọng, CC1 in dấu chân trên khắp các đại ngàn để giải tỏa cơn "đói điện" của đất nước. Những công trình thủy điện thế kỷ như Trị An, Thác Mơ, Hàm Thuận - Đa Mi, Buôn Kuốp, Buôn Tua Srah, Đăk R'Tih, Đồng Nai 3, Đồng Nai 4... chính là những trường học thực tiễn khổng lồ tôi luyện nên ý chí, kinh nghiệm tổ chức đại công trường và khả năng làm chủ các kết cấu bê tông cốt thép khối lớn cho đội ngũ cán bộ, công nhân của tổng công ty.

Cầu Đồng Nai mới ẢNH: CC1

Từ nền tảng ấy, thành công của cầu Thủ Thiêm đã tạo xung lực để CC1 tiếp tục mở rộng địa bàn, kiến tạo hàng loạt nhịp cầu huyết mạch khắp các vùng kinh tế trọng điểm. Dấu ấn thi công của CC1 liên tiếp phủ sóng qua các công trình tầm cỡ như cầu Đồng Nai mới, cầu Hóa An, cầu An Hảo - những nút giao huyết mạch phá tan điểm nghẽn lưu thông giữa TP.HCM với trung tâm công nghiệp Đồng Nai và Bình Dương (cũ). Về phương Nam, doanh nghiệp tiếp tục ghi danh tại các dự án cầu Ngũ Hiệp, cầu Rạch Miễu, cầu Đại Ngãi 2,... góp phần nối liền mạch sống giao thương giữa vùng ĐBSCL với các đô thị lớn.

Không chỉ dừng lại ở dải đất phương Nam, CC1 còn vươn mạnh ra quy mô toàn quốc khi được tin tưởng giao phó trọng trách tại các dự án hạ tầng mang tầm vóc quốc gia ở miền Bắc. Nổi bật trong số đó, CC1 là nhà thầu đảm nhận thi công gói thầu xây dựng cầu Mễ Sở và cầu Hồng Hà thuộc Dự án đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội. Đây là những hạng mục công trình trọng điểm, có quy mô kỹ thuật phức tạp và ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng trong việc khép kín mạng lưới giao thông liên vùng của Thủ đô. Việc bắc những nhịp cầu vượt sông Hồng để hoàn thiện vành đai 4 một lần nữa khẳng định vị thế của CC1 như một cánh tay nối dài, luôn sẵn sàng có mặt tại những điểm nóng hạ tầng gai góc nhất của đất nước.

Bước chuyển lịch sử: Từ nhà thầu truyền thống sang nhà đầu tư hạ tầng chiến lược



Tuy nhiên, trước yêu cầu bứt phá của hạ tầng giao thông quốc gia trong kỷ nguyên mới, CC1 đã thực hiện cuộc tái cấu trúc toàn diện, từng bước chuyển dịch từ vai trò nhà thầu truyền thống sang nhà đầu tư hạ tầng chiến lược, sẵn sàng gánh vác các dự án đối tác công tư phức tạp đòi hỏi tiềm lực tài chính mạnh và năng lực quản trị rủi ro toàn diện.

Minh chứng rõ nét nhất cho bước chuyển mình mang tính lịch sử này là việc CC1 được tin tưởng lựa chọn làm nhà đầu tư triển khai hai dự án trọng điểm: cầu Cát Lái và cầu Long Hưng tại TP.Đồng Nai theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao). Đây không chỉ là bước ngoặt khẳng định sự trưởng thành vượt bậc về quy mô vốn và uy tín thương hiệu của CC1, mà còn thể hiện năng lực đồng hành cùng Nhà nước xuyên suốt toàn bộ vòng đời dự án, từ khâu chuẩn bị đầu tư, thu xếp nguồn vốn, thiết kế, thi công kỹ thuật cao cho đến bàn giao vận hành.

Phối cảnh cầu Mễ Sở

Song song với việc mở rộng vai trò đầu tư, CC1 đã và đang không ngừng nâng tầm năng lực xây lắp thông qua chiến lược làm giàu nội lực bằng ngoại lực. Những cái bắt tay hợp tác với các nhà thầu quốc tế đã giúp doanh nghiệp tiếp cận và làm chủ các công nghệ tiên tiến nhất, nâng cao tiêu chuẩn môi trường và áp dụng mô hình quản lý dự án chuyên nghiệp theo chuẩn quốc tế. Từ nền tảng này, CC1 không chỉ góp mặt tại những đại dự án biểu tượng như tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên, Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất, Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM, Đài Truyền hình TP.HCM.... mà còn góp phần định hình diện mạo đô thị hiện đại qua nhiều công trình thương mại - dịch vụ tiêu biểu như Khách sạn Rex, Majestic, Caravelle, Sheraton, Diamond Plaza, Bitexco Financial Tower… Trải qua 47 năm hình thành và phát triển, hành trình của CC1 là sự phản ánh chân thực bản lĩnh và sự lớn mạnh của doanh nghiệp Việt Nam thời kỳ hội nhập. CC1 vẫn đang bền bỉ nối dài những hành trình phát triển, bắc những nhịp cầu nối hiện tại kiên cường của dân tộc với một tương lai thịnh vượng và trường tồn.