Trong quá trình sử dụng ô tô, đặc biệt những mẫu xe đã qua sử dụng một thời gian dài, người lái có thể nghe thấy những âm thanh lạ phát ra từ một số bộ phận trên xe. Với các tài mới hoặc những người chưa có nhiều kinh nghiệm sử dụng ô tô thường bỏ qua những âm thanh này hoặc chọn cách mở nhạc để lấn át âm thanh phát ra trong quá trình ô tô vận hành. Tuy nhiên, theo các kỹ thuật viên chuyên bảo dưỡng, sửa chữa ô tô chính những âm thanh lạ phát ra khi ô tô đang hoạt động thực chất là "dấu hiệu cảnh báo" sự cố, hư hỏng trên xe.

Việc lắng nghe âm thanh phát ra từ các bộ phận trên xe trong quá trình vận hành có thể giúp các tài xế nhận biết sớm các vấn đề hư hỏng, qua đó xử lý kịp thời để đảm bảo an toàn, tiết kiệm chi phí sửa chữa.

Dưới đây là 5 âm thanh lạ báo hiệu hư hỏng trên ô tô, người dùng cần biết:

1. Tiếng rít khi nhấn bàn đạp bàn đạp phanh

Một trong những âm thanh người lái dễ nhận thấy nhất là tiếng rít khi đạp phanh. Đây là dấu hiệu báo hiệu má phanh đã bị mòn hoặc bám bụi bẩn. Khi lớp vật liệu trên má phanh mòn quá mức an toàn, tấm kim loại phía sau có thể tiếp xúc trực tiếp với đĩa phanh, gây ra tiếng rít chói tai. Ngoài ra, tiếng kêu này cũng có thể xuất phát từ việc đĩa phanh bị cong vênh hoặc bề mặt không đều do quá nhiệt. Nếu tiếp tục sử dụng trong tình trạng này, hiệu quả phanh sẽ giảm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt khi di chuyển ở tốc độ cao.

2. Tiếng lách cách phát ra theo nhịp độ quay của động cơ khi ô tô vận hành

Âm thanh lách cách đều đặn theo vòng tua máy thường liên quan đến các chi tiết bên trong động cơ như xu-pap hoặc kim phun nhiên liệu. Trong nhiều trường hợp, nguyên nhân xuất phát từ việc thiếu dầu bôi trơn hoặc dầu động cơ đã xuống cấp. Khi các chi tiết kim loại không được bôi trơn đầy đủ, ma sát tăng lên, dẫn đến tiếng kêu bất thường. Nếu không xử lý kịp thời, tình trạng này có thể gây mài mòn nghiêm trọng, thậm chí dẫn đến hỏng động cơ, tốn kém chi phí sửa chữa.

3. Tiếng hú khi chạy nhanh

Đây cũng là một trong những âm thanh dễ nhận thấy trên ô tô, nhất là các mẫu ô tô đã qua sử dụng lâu năm. Tiếng hú xuất hiện khi xe vận hành ở tốc độ cao thường liên quan đến hệ thống truyền động hoặc lốp xe. Một nguyên nhân phổ biến là vòng bi bánh xe bị mòn hoặc hư hỏng. Khi đó, ma sát tăng lên sẽ tạo ra âm thanh hú kéo dài, càng rõ khi tốc độ càng lớn.

Ngoài ra, lốp xe mòn không đều hoặc áp suất lốp không đúng tiêu chuẩn cũng có thể gây ra hiện tượng này. Trong một số trường hợp, tiếng hú còn đến từ hộp số hoặc vi sai, đặc biệt trên những xe đã sử dụng lâu năm.

4. Tiếng kêu rít khi xoay vô-lăng hết cỡ

Âm thanh rít xuất hiện đánh lái hết cỡ là dấu hiệu cảnh báo nhiều khả năng hệ thống trợ lực lái đang gặp vấn đề. Với xe sử dụng trợ lực thủy lực, nguyên nhân thường do thiếu dầu trợ lực hoặc dây cu-roa bị trượt. Khi áp suất dầu không đủ, bơm trợ lực sẽ phát ra tiếng rít rõ rệt.

Trong khi đó, với xe dùng trợ lực điện, tiếng kêu có thể liên quan đến mô-tơ hoặc cảm biến góc lái. Dù xuất phát từ nguyên nhân nào, việc tiếp tục sử dụng trong thời gian dài có thể khiến hệ thống lái hoạt động kém chính xác, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng kiểm soát xe.

5. Âm thanh lạch cạch khi đi trên đường gồ ghề

Âm thanh lạch cạch phát ra khi ô tô di chuyển qua đoạn đường xấu thường liên quan đến hệ thống treo. Các chi tiết như rô-tuyn, thanh cân bằng, giảm xóc hoặc cao su càng A có thể đã bị mòn hoặc lỏng lẻo sau thời gian dài sử dụng. Nếu không được kiểm tra và thay thế kịp thời, hệ thống treo sẽ mất khả năng giảm chấn, khiến xe rung lắc mạnh hơn, giảm độ ổn định khi vào cua hoặc phanh gấp. Đây cũng là nguyên nhân khiến lốp xe mòn nhanh và không đều.

Thực tế cho thấy, phần lớn các hư hỏng nghiêm trọng trên ô tô đều có dấu hiệu cảnh báo từ sớm thông qua âm thanh. Tuy nhiên, do chủ quan hoặc thiếu kiến thức, nhiều người dùng đã bỏ qua những tín hiệu này, dẫn đến chi phí sửa chữa tăng cao và nguy cơ mất an toàn khi lưu thông. Do đó, khi phát hiện âm thanh lạ phát ra trong quá trình sử dụng ô tô, người dùng nên đưa xe đến garage uy tín để kiểm tra.