5 bị can đục tường trốn khỏi nhà tạm giam ở Hưng Yên bị bắt tại Đắk Lắk

Chiều 11.6, thượng tá Trần Bình Hưng, Trưởng Công an H.Cư M’gar (Đắk Lắk), xác nhận đơn vị vừa phối hợp với lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk, Công an tỉnh Hưng Yên bắt giữ 5 bị can đục tường trốn khỏi nhà tạm giam từ Hưng Yên vào Đắk Lắk lẩn trốn.

Theo thượng tá Hưng, sau khi nhận được thông tin 5 bị can trốn truy nã từ Hưng Yên vào Đắk Lắk, Công an H.Cư M’gar đã chủ động bố trí lực lượng để nắm bắt thông tin.

Đến chiều 11.6, các trinh sát của Công an H.Cư M’gar đã phát hiện và phối hợp bắt giữ cả 5 bị can trốn nã từ tỉnh Hưng Yên vào địa bàn H.Cư M’gar. Trong đó, 4 bị can, gồm Đinh Khánh Đạt (27 tuổi), Vũ Văn Dũng (28 tuổi), Đào Đình Kiên (21 tuổi), Nguyễn Văn Long (31 tuổi) bị bắt lúc 11 giờ 30 phút tại địa bàn xã Ea Kuêh, H.Cư M’gar.

Đến khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, lực lượng công an tiếp tục bắt giữ bị can cuối cùng là Vũ Thành Nghị (32 tuổi), khi người này đang lẩn trốn trên địa bàn xã Ea Kiết, H.Cư M’gar.





Trước đó, vào đêm 9.6, Công an TX.Mỹ Hào (Hưng Yên) phát hiện 5 bị can trên bỏ trốn khỏi nơi tạm giam nên đã phát lệnh truy nã toàn quốc.

Được biết, các bị can trên lợi dụng lúc trời mưa nên đã đục tường trại tạm giam bỏ trốn. Trước khi bỏ trốn, 5 bị can nói trên đang bị khởi tố, tạm giam để xử lý liên quan đến các vụ án buôn bán hàng cấm hoặc mua bán ma túy.

Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang làm các thủ tục để bàn giao 5 bị can đục tường, trốn khỏi nhà tạm giam cho Công an tỉnh Hưng Yên di lý về địa phương để xử lý.