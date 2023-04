5 cách duy trì hàm lượng collagen ổn định cho làn da luôn căng mịn, tươi trẻ

Collagen nâng đỡ các tế bào dưới da, giúp da căng đầy, giảm nếp nhăn

Nhớ dưỡng ẩm và dưỡng ẩm

Muốn duy trì làn da căng mịn, tràn đầy sức sống và hạn chế sụt giảm lượng collagen tự nhiên thì bạn nên chú trọng cấp ẩm cho da. Việc dưỡng ẩm góp phần nuôi dưỡng và phục hồi màng ẩm tự nhiên, bảo vệ da khỏi sự tấn công của các loại vi khuẩn và gốc tự do.

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, làn da được dưỡng ẩm đầy đủ sẽ làm giảm 22% nguy cơ lão hóa vì khi làn da luôn ở trạng thái cân bằng. Các dấu hiệu tuổi tác như nếp nhăn, đốm nâu… sẽ xuất hiện chậm lại.

Làn da sẽ căng bóng, mịn màng, khỏe khoắn hơn nếu bạn dưỡng ẩm đều đặn mỗi ngày

Ngoài ra, dưỡng ẩm còn mang lại rất nhiều công dụng khác như: Ngăn ngừa khô da, kích ứng, cân bằng da, kiểm soát dầu thừa và hỗ trợ điều trị mụn. Vì vậy, dù bạn thuộc tuýp da nào thì cũng nên sử dụng sản phẩm cấp ẩm để duy trì làn da khỏe đẹp, trẻ trung.

Dùng kem chống nắng mỗi ngày

Tia UV trong ánh nắng mặt trời khi thâm nhập vào lớp hạ bì của da sẽ gây ra sự tích tụ bất thường của elastin và làm phá vỡ collagen. Quá trình này kéo dài sẽ khiến da chảy xệ, hình thành nếp nhăn và đốm nâu. Ngoài ra, tia UV còn kích thích hình thành các gốc tự do, làm tăng số lượng các enzyme phân hủy collagen, khiến da thâm sạm, xuất hiện nám, tàn nhang, thậm chí là nguy cơ ung thư da.

Tia UV khiến cấu trúc da bên trong bị hư tổn, gây lão hóa và nhiều vấn đề khác

Do đó, các chuyên gia da liễu luôn khuyên chúng ta phải chống nắng kỹ càng, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Và sử dụng kem chống nắng có chỉ số SPF từ 30 trở lên là phương pháp bảo vệ da tốt nhất, để tia UV không phá hủy collagen ảnh hưởng đến làn da.

Bạn có thể tham khảo dòng kem chống nắng vật lý Image Prevention+ đến từ hãng dược mỹ phẩm Image Skincare Hoa Kỳ. Hãng đã phát triển 3 sản phẩm chống nắng chuyên biệt cho từng loại da: Da khô, da dầu mụn và da hỗn hợp. Tùy vào loại da để bạn đưa ra sự lựa chọn phù hợp.

Ngoài chống tia UV, kem chống nắng Prevention còn bổ sung các hoạt chất chống ô xy hóa từ thực vật, giúp duy trì làn da khỏe khoắn, ngăn ngừa lão hóa và giảm tổn thương do tia UV gây ra.

3 lựa chọn hoàn hảo cho da với dòng kem chống nắng Image Prevention+

Chọn ngay siêu phẩm kem chống nắng Image Prevention+ phù hợp với làn da của bạn

Thúc đẩy tăng cường máu lưu thông

Việc máu lưu thông tốt không chỉ giúp tăng cường sức khỏe, ngăn ngừa bệnh lý nguy hiểm, mà còn giúp duy trì làn da khỏe mạnh, tràn đầy sức sống. Để thúc đẩy tăng cường máu lưu thông, bạn nên áp dụng một số cách như: Uống nhiều nước, chăm tập thể dục thể thao, tập yoga, không hút thuốc lá, ăn nhiều thực phẩm có nguồn gốc thực vật…

Ngủ đủ giấc

Không ngủ đủ giấc mỗi đêm sẽ "hủy hoại" nhan sắc của bạn. Nó khiến cho cơ thể tăng tiết hormone cortisol gây phá vỡ cấu trúc collagen. Từ đó khiến làn da mất đi vẻ căng mịn, đàn hồi, gây chảy xệ, xuất hiện các nếp nhăn và đẩy nhanh quá trình lão hóa tự nhiên.

Thiếu ngủ còn làm giảm độ ẩm và độ pH trên da, khiến khuôn mặt bạn khô sần, mất đi vẻ trẻ trung, hồng hào, làm chậm quá trình phục hồi da và gây rụng tóc. Do đó, để làn da trẻ trung, khỏe khoắn, chị em nên đi ngủ sớm và ngủ đủ giấc 8 tiếng mỗi ngày.

Ngủ đủ giấc giúp tăng cường sức khỏe và giữ gìn nhan sắc

Sử dụng các sản phẩm chứa retinol, vitamin C

Vitamin C và Retinol là 2 hoạt chất đình đám, được giới skincare yêu thích nhờ khả năng kích thích collagen, "bảo tồn" làn da tươi trẻ và nhiều công dụng làm đẹp khác.

Cụ thể, Vitamin C là một chất chống ô xy hóa mạnh, giúp làn da sáng bóng, căng tràn sức sống và bảo vệ các tế bào tránh khỏi tổn thương từ gốc tự do. Bạn có thể tham khảo tinh chất làm sáng, phục hồi và giảm nếp nhăn Image MD Restoring Power-C Serum để cảm nhận rõ rệt công dụng của Vitamin C.

Sản phẩm này chứa 20% vitamin C đậm đặc, kết hợp cùng phức hợp chất chống ô xy hóa a xít Ferulic và a xít Hyaluronic. Chỉ sau 4 tuần sử dụng, làn da của bạn sẽ có màn "lột xác", trở nên trắng sáng, đều màu, tươi trẻ, rạng rỡ hơn. Về lâu dài, sản phẩm còn giảm nếp nhăn, tăng độ săn chắc da và chống lão hóa.

Tinh chất Image MD Restoring Power-C Serum giúp da sáng mịn, khỏe khoắn

Chi tiết tinh chất Image MD Restoring Power-C Serum chính hãng

Còn về Retinol, đây là dẫn xuất của Vitamin A với nhiều công dụng tuyệt vời mà chị em nhất định không nên bỏ qua. Retinol đã được khoa học chứng minh có khả năng kích thích sản sinh collagen, giảm dấu hiệu lão hóa và tăng cường điều trị nám, sạm, các nốt mụn. Sản phẩm gợi ý dành cho bạn đó là kem trị nám Image MD Restoring Retinol Crème đang được rất nhiều beauty blogger, cùng chuyên gia da liễu khuyên dùng.

Điều đặc biệt của Image MD Restoring Retinol Crème đó là ứng dụng công nghệ bọc phân tử độc quyền, làm tăng khả năng hấp thụ và giảm kích ứng khi dùng retinol. Kết hợp với những thành phần làm đẹp da "cực đỉnh" như: Glycolic Acid, vitamin C, Tripeptide-5L, tinh dầu Kahai, chiết xuất bơ hạt mỡ… Chúng có khả năng điều trị nám, đốm nâu, cải thiện vùng da sạm, không đều màu, làm mờ thâm mụn. Đồng thời trẻ hóa da, tăng độ săn chắc, mịn màng và giảm nếp nhăn rõ rệt.

Kem trị nám Image MD Restoring Retinol Crème

Đầu tư ngay kem Image MD Restoring Retinol Crème chính hãng

Trên đây là 5 cách giúp duy trì lượng collagen, bảo vệ da luôn tươi trẻ và chặn đứng các dấu hiệu lão hóa.