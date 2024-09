5 cách hệ sinh thái số FPT Telecom có thể khiến cuộc sống của bạn 'chất' hơn

Online an toàn và bảo mật cùng F-Safe Go

Theo thống kê của Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC), chỉ riêng trong tháng 7.2024 đã ghi nhận 125.059 địa chỉ website giả mạo cơ quan, tổ chức. Các đối tượng sử dụng website giả mạo này để lừa đảo, gây thiệt hại cho người dân trên không gian mạng.

Nghiên cứu và phát triển từ chính nỗi lo lắng của người dùng Internet, FPT Telecom đã hợp tác với Tập đoàn bảo mật F-Secure của Phần Lan cho ra đời ứng dụng F-Safe Go. Nền tảng ứng dụng AI và các công nghệ bảo mật tiên tiến nhằm tạo ra hàng rào bảo vệ cho thiết bị và người dùng trên không gian số.

Với tính năng mạng riêng ảo (VPN), tất cả dữ liệu Internet sẽ được mã hóa ngay cả khi người dùng truy cập vào các mạng công cộng tại sân bay, nhà hàng, khách sạn... Nhờ vậy mọi hoạt động trực tuyến của người dùng sẽ không để lại dấu vết, bảo mật khỏi tin tặc và các phần mềm theo dõi. Người dùng còn có thể tùy chọn thay đổi vị trí VPN để ẩn đi vị trí thực truy cập internet giúp tăng quyền riêng tư.

F-Safe Go cung cấp "lá chắn" bảo vệ an toàn cho trẻ nhờ tính năng kiểm soát trẻ em. Ứng dụng cài đặt đồng thời trên thiết bị của cha mẹ và con cái, nhờ đó phụ huynh có thể chủ động thiết lập thời lượng sử dụng Internet trên tất cả thiết bị của trẻ, kiểm soát các nội dung phù hợp với lứa tuổi, đảm bảo an toàn dù không có bố mẹ ở bên.

Trải nghiệm i nternet vượt trội với Wi-Fi 6

FPT Telecom là một trong những đơn vị tiên phong ứng dụng tiêu chuẩn kết nối không dây mới nhất, tối ưu hóa trải nghiệm người dùng. Wi-Fi 6 hỗ trợ người dùng truy cập internet tốc độ cao không giới hạn, tận hưởng trải nghiệm mượt mà khi livestream, chơi game trực tuyến hay xem video với độ phân giải cao.

FPT Telecom cũng liên tục đầu tư nghiên cứu và cho ra mắt các tính năng, dịch vụ nâng cấp đáp ứng nhiều nhu cầu khắt khe nhất về trải nghiệm gaming. Cụ thể, là gói cước F-Game, song song đó là tính năng Ultra Fast được tích hợp, trở thành vũ khí đắc lực cho người chơi game trong quá trình leo hạng, mang tới trải nghiệm mượt mà, vượt trội.

Giải trí "không giới hạn" cùng FPT Play

FPT Play hiện là nền tảng giải trí Việt được ưa chuộng hàng đầu tại Việt Nam đối với mọi độ tuổi khi khán giả có nhu cầu xem phim trực tuyến (Theo báo cáo của Q&Me, báo cáo Người tiêu dùng số (The Connected Consumer) được thực hiện bởi Decision Lab và Mobile Marketing Association Vietnam (MMA).

Với truyền hình FPT Play, người dùng có thể khám phá không giới hạn hơn 60.000 giờ nội dung, đáng chú ý là những giải thể thao đỉnh cao trong nước và hàng đầu khu vực cũng như trên thế giới như V.League, UEFA, AFC; giải bóng rổ nhà nghề số 1 thế giới như NBA…

FPT Play còn cung cấp kho phim truyền hình, điện ảnh bản quyền từ các nước Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan hay Âu Mỹ với hàng trăm tựa phim phát song song quốc tế, được ra mắt liên tục trong năm và gần 170 kênh truyền hình trong nước, quốc tế với chất lượng Full HD.

Nâng cấp nhà thông minh với FPT Smart Home

Xu hướng Smarthome đang trở thành tiêu chuẩn mới của nhiều gia đình hiện nay trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống. Kể từ khi mạnh mẽ lấn sân vào thị trường năm 2021, FPT Smart Home đã cung cấp nhiều sản phẩm, giải pháp giúp kết nối và tự động hóa điều khiển các thiết bị trong ngôi nhà. Tiên phong nghiên cứu phát triển và ra đời công nghệ tích hợp song song Bluetooth và Wi-Fi, chỉ cần một sản phẩm như ổ cắm, công tắc Wi-Fi, một chiếc quạt máy, điều hòa, bình nóng lạnh thông thường có thể bật tắt từ xa, hẹn giờ tự động một cách thông minh, giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận smarthome với chi phí hợp lý.

Bên cạnh đó, giải pháp tiết kiệm điện của FPT Smart Home cũng đang được nhiều gia đình lựa chọn lắp đặt. Giải pháp này giúp kiểm soát bật tắt từ xa, lập lịch và hẹn giờ điều khiển tự động, đồng thời kết hợp với các cảm biến thông minh để điều chỉnh các thiết bị điện như đèn, điều hòa, bình nóng lạnh sao cho phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình. Hiện nay, giải pháp này đã được lắp đặt tại hệ thống FPT Shop trên toàn quốc, hỗ trợ tiết kiệm đến 25% hóa đơn điện mỗi tháng, theo khảo sát tự thực hiện.

Bảo vệ an toàn, an ninh toàn diện bằng giải pháp FPT Camera

Với tính năng phát hiện có người (Human Detection) được tích hợp trên camera giúp phân biệt chuyển động giữa con người và vật thể như: xe cộ, chó mèo, lá cây... để đưa đến thông báo đúng mục đích quan sát, tránh cảnh báo sai.

Bên cạnh đó, nhận định nhu cầu sử dụng camera an ninh ngày càng lớn, có thể tiềm ẩn nguy cơ liên quan đến bảo mật dữ liệu, FPT Camera từ những năm đầu đã ứng dụng công nghệ điện toán đám mây để xây dựng giải pháp Cloud Camera. Đặc biệt, dữ liệu được lưu trên hệ thống FPT Cloud Server đặt trung tâm dữ liệu (Data Center) chuẩn Tier III do chính Tập đoàn FPT đầu tư xây dựng tại Việt Nam. Nhờ đó, người dùng có thể xem camera trực tuyến với độ trễ gần như bằng không. Đồng thời, các dữ liệu lưu trữ đều được mã hóa trước khi truyền đi và được xác thực bảo mật 2 lớp, đảm bảo độ an toàn bảo mật cho dữ liệu của người dùng.

Với hệ sinh thái số thông minh và toàn diện, FPT Telecom hướng tới việc đáp ứng khách hàng dựa trên sự thấu cảm và lắng nghe. Điều này cho phép người dùng, các gia đình Việt dễ dàng được tiếp cận và sử dụng nhiều dịch vụ tốt, đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau trong cùng một hệ sinh thái của đơn vị cung cấp.

