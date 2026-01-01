5 chính sách thuế quan trọng có hiệu lực từ 1.1

Chấm dứt thu, nộp lệ phí môn bài

Thứ nhất, theo Nghị quyết 198/2025/QH15, từ ngày 1.1, chấm dứt việc thu, nộp lệ phí môn bài. Cùng đó, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (sau đây gọi chung là hộ kinh doanh) không áp dụng phương pháp khoán thuế, chuyển sang nộp thuế theo pháp luật về quản lý thuế.

Thứ hai, luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 có hiệu lực từ ngày 1.7, song quy định về sử dụng hóa đơn điện tử của hộ kinh doanh và khai thuế, khoản thu khác; tính thuế, khoản thu khác; khấu trừ thuế đối với hộ kinh doanh lại áp dụng từ ngày 1.1.

Từ ngày 1.1, chấm dứt việc thu, nộp lệ phí môn bài ẢNH: NGỌC THẮNG

Cụ thể, trường hợp hộ kinh doanh xác định có mức doanh thu hằng năm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế, đối tượng phải nộp thuế, hộ kinh doanh tự xác định số thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo quy định.

Trường hợp hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế, hệ thống thông tin quản lý thuế tự động tạo lập tờ khai thuế để hỗ trợ hộ kinh doanh trong khai thuế và tính thuế trên cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử, cơ sở dữ liệu quản lý thuế và các nguồn cơ sở dữ liệu khác mà cơ quan thuế có được.

Luật nêu rõ, tổ chức, hộ kinh doanh phải lập hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ để giao cho người mua theo định dạng chuẩn dữ liệu, phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định của pháp luật về thuế và pháp luật về kế toán, bảo đảm phản ánh đầy đủ, trung thực nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của hóa đơn đã lập.

Người nộp thuế có trách nhiệm triển khai hệ thống hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu kết nối, lưu trữ, bảo mật và truy xuất hóa đơn điện tử theo đúng định dạng chuẩn và quy định của pháp luật.

Cơ quan thuế có trách nhiệm tổ chức, xây dựng, quản lý và vận hành hệ thống dữ liệu hóa đơn điện tử. Căn cứ kết quả phân tích rủi ro, cơ quan thuế áp dụng các biện pháp quản lý phù hợp, bao gồm cả việc ngừng, tạm ngừng sử dụng hóa đơn điện tử đối với các trường hợp có rủi ro cao về thuế và hóa đơn...

Doanh thu năm từ 500 triệu đồng trở xuống được miễn thuế

Thứ ba là luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thuế giá trị gia tăng, có hiệu lực từ ngày 1.1. Nội dung quan trọng tại luật này là hộ kinh doanh có doanh thu năm từ 500 triệu đồng trở xuống sẽ thuộc đối tượng không chịu thuế.

Từ 1.1, hộ kinh doanh có doanh thu năm từ 500 triệu đồng trở xuống được miễn thuế thu nhập cá nhân ẢNH: ĐAN THANH

Cụ thể: "Hàng hóa, dịch vụ của hộ, cá nhân sản xuất, kinh doanh có mức doanh thu năm từ 500 triệu đồng trở xuống (theo luật Thuế giá trị gia tăng là từ 200 triệu đồng trở xuống - PV); tài sản của tổ chức, cá nhân không kinh doanh, không phải là người nộp thuế giá trị gia tăng bán ra; hàng dự trữ quốc gia do cơ quan dự trữ quốc gia bán ra; các khoản thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí" thuộc đối tượng không chịu thuế.

Thứ 4 là luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15, có hiệu lực từ ngày 1.7. Tuy nhiên, các quy định liên quan đến thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026, tức là từ ngày 1.1.

Luật quy định, cá nhân cư trú có hoạt động sản xuất, kinh doanh có mức doanh thu năm từ 500 triệu đồng trở xuống không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Cạnh đó, mức giảm trừ gia cảnh đối với người nộp thuế tăng từ 11 triệu đồng/tháng lên 15,5 triệu đồng/tháng (tương đương 186 triệu đồng/năm); mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc tăng từ 4 triệu đồng/tháng lên 6,2 triệu đồng/tháng.

Thứ 5 là luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 66/2025/QH15. Có hiệu lực từ ngày 1.1, luật quy định các nội dung về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, căn cứ tính thuế, hoàn thuế, khấu trừ thuế...

Đối với mặt hàng thuốc lá, luật giữ nguyên mức thuế suất thuế tỷ lệ phần trăm hiện hành (75%) và bổ sung mức thuế tuyệt đối theo lộ trình 5 năm từ 2027 - 2031.

Đối với mặt hàng rượu, bia, luật tăng thuế suất thuế tỷ lệ phần trăm theo lộ trình 5%/năm trong 5 năm từ năm 2027 - 2031. Với nước giải khát theo Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) có hàm lượng đường trên 5 g/100 ml, luật quy định mức thuế suất 8% (từ năm 2027) và 10% (từ năm 2028)...