5 cuộc đời được hồi sinh nhờ ghép tạng từ người hiến chết não

Ca hiến đa tạng đầu tiên được thực hiện tại Bệnh viện Bãi Cháy vào đêm 25.7 đã cứu sống nhiều người. Trái tim, lá gan và 2 quả thận của người hiến đều được ghép tạng thành công, mở ra cơ hội sống cho cho các bệnh nhân đang ở ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.

Ca ghép tim thực hiện ngay trong đêm tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 ẢNH: MẠC THẢO

Lá gan cứu sống bệnh nhi 10 tháng tuổi

Trong số những ca ghép tạng thành công, trường hợp khiến nhiều người xúc động là bệnh nhi 10 tháng tuổi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội).

Bệnh nhi mắc teo đường mật bẩm sinh, từng được phẫu thuật Kasai khi mới hơn 2 tháng tuổi nhưng bệnh tiếp tục diễn tiến nặng với suy gan, rối loạn đông máu, giảm albumin và nhiễm trùng tái diễn. Theo các bác sĩ, ghép gan là cơ hội duy nhất để giữ lại sự sống cho bé.

Ngay sau khi hoàn tất thủ tục lấy tạng tại Quảng Ninh, ê kíp chuyên môn đã vượt hơn 300 km xuyên đêm đưa lá gan về Bệnh viện Vinmec Times City (Hà Nội) theo quy trình bảo quản nghiêm ngặt. Tại đây, các bác sĩ Bệnh viện Vinmec Times City phối hợp với Bệnh viện Nhi Trung ương khẩn trương tiến hành ca ghép và đã thành công.

Đại diện ê kíp ghép gan gửi lời tri ân tới gia đình người hiến đã đưa ra quyết định đầy nhân văn trong thời khắc đau thương, đồng thời cảm ơn Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, Bệnh viện Bãi Cháy cùng các đơn vị tham gia lấy và vận chuyển tạng.

Trong đêm 25 và rạng sáng 26.7, trái tim của người hiến cũng được điều phối đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội). Sau nhiều giờ phẫu thuật, ca ghép hoàn tất vào khoảng 3 giờ sáng. Tim ghép hoạt động tốt, người bệnh có huyết động ổn định.

Cũng tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, ca ghép gan cho một bệnh nhân khác hoàn thành lúc 6 giờ 30 cùng ngày, người bệnh tiếp tục được theo dõi trong tình trạng ổn định.

2 ca ghép thận thành công tại Huế và TP.HCM

Quả thận phải được vận chuyển hơn 600 km đến Bệnh viện T.Ư Huế. Sau hành trình xuyên đêm, ca ghép được thực hiện thành công vào chiều 26.7. Đại diện bệnh viện cho biết, nguồn tạng quý giá đã mang lại cơ hội sống cho người bệnh, đồng thời gửi lời cảm ơn sâu sắc tới gia đình người hiến và các đơn vị đã phối hợp điều phối, vận chuyển tạng.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 bảo quản, vận chuyển thận trái ngay trong đêm ẢNH: MẠC THẢO

Quả thận còn lại được đưa vào Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM). Ca ghép kết thúc lúc 17 giờ 30 cùng ngày. Theo ê kíp điều trị, thận ghép được tưới máu tốt và người bệnh đã có nước tiểu ngay trên bàn mổ, dấu hiệu cho thấy chức năng thận bước đầu hoạt động thuận lợi.

Việc toàn bộ các ca ghép tạng đều thành công khép lại hành trình đầy áp lực của hàng trăm y bác sĩ tại nhiều bệnh viện trên cả nước, từ khâu xác định chết não, tư vấn hiến tạng, lấy tạng, điều phối, vận chuyển đến phẫu thuật ghép.

Với Bệnh viện Bãi Cháy, đây là ca hiến đa tạng đầu tiên được thực hiện thành công theo quy trình quốc gia, đánh dấu bước tiến mới về năng lực chuyên môn trong lĩnh vực hồi sức, chẩn đoán chết não và phối hợp điều phối tạng.

Đây không chỉ là dấu mốc đặc biệt của Bệnh viện Bãi Cháy mà còn là minh chứng cho hiệu quả của mạng lưới điều phối ghép tạng quốc gia, nơi mỗi phút giây đều có thể quyết định cơ hội sống của người bệnh.

Quan trọng hơn, từ quyết định đầy dũng cảm của gia đình người hiến, 5 người bệnh đã có thêm cơ hội sống. Hành trình của một con người đã khép lại, nhưng nhịp tim vẫn tiếp tục đập, lá gan vẫn hoạt động và 2 quả thận vẫn bền bỉ thực hiện chức năng của mình trong những cơ thể khác. Đó cũng là ý nghĩa lớn nhất mà ghép tạng mang lại: biến nỗi đau thành hy vọng, biến sự mất mát của một gia đình thành cơ hội hồi sinh cho nhiều cuộc đời.