5 đại tướng tham luận tại hội thảo 80 năm Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam

Theo đại tá Lê Thanh Bài, hội thảo khoa học Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam - 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành vững bước tiến vào kỷ nguyên mới của dân tộc, sẽ diễn ra vào sáng 14.8.2025 tại hội trường Bộ Quốc phòng.

Đại tá Lê Thanh Bài, Phó viện trưởng Viện Chiến lược và lịch sử quốc phòng Việt Nam ẢNH: QT

Hội thảo có khoảng 550 đại biểu, phóng viên tham dự. Trong đó, có sự xuất hiện của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội; lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng; lãnh đạo Bộ Công an; các nhà khoa học và nhân chứng lịch sử...

Hội thảo sẽ có 86 bài phát biểu, tham luận, trong đó, các bài tham luận được chia làm 3 phần: phần 1 là những vấn đề chung (19 bài); phần 2 là Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (23 bài); phần 3 là phát huy truyền thống vẻ vang, xây dựng Bộ Tổng tham mưu vững mạnh, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới của dân tộc (39 bài).

Theo đại tá Bài, trong phần 2, phần 3, sẽ có những tham luận của lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng như đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đại tướng Trịnh Văn Quyết, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đại tướng Đỗ Bá Tỵ, nguyên Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam...

Ngoài ra, hội thảo sẽ có những tham luận của lãnh đạo Đảng, các bộ, ngành T.Ư như: Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng; Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng...

Đại tá Lê Thanh Bài đánh giá, các bài tham luận sẽ làm rõ, góp phần phân tích sâu sắc hơn bối cảnh lịch sử, sự lãnh đạo, chỉ đạo của T.Ư Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng đối với quá trình chiến đấu, xây dựng, trưởng thành của Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam; tiếp tục khẳng định những chiến công oanh liệt, thành tích vẻ vang mà Bộ tổng tham mưu đã đạt được qua các giai đoạn lịch sử.

Cạnh đó, đúc rút, phân tích làm sâu sắc hơn những kinh nghiệm và bài học lịch sử; những vấn đề có tính nguyên tắc, tính quy lịch trong quá trình xây dựng chiến đấu và trưởng thành của Bộ tổng tham mưu. Qua đó, có thể vận dụng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng cơ quan chỉ huy - tham mưu chiến lược vững bước tiến vào kỷ nguyên mới của dân tộc.