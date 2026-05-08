5 điểm nhấn trên MacBook Air M4: Lựa chọn đáng cân nhắc cho dân văn phòng?

08/05/2026 08:00 GMT+7

MacBook Air M4 là dòng máy tính xách tay mỏng nhẹ, phù hợp cho người làm văn phòng và sáng tạo nội dung. Với thiết kế gọn gàng và thời lượng pin lâu, đây là người bạn đồng hành đáng cân nhắc trong phân khúc máy tính cao cấp hiện nay.

Hiệu năng mượt mà với 16GB RAM

Điểm thay đổi lớn nhất trên MacBook Air M4 là RAM được nâng lên 16GB. Kết hợp cùng chip Apple M4 10 nhân CPU, máy xử lý tốt các tác vụ đa nhiệm, mở nhiều tab trình duyệt và thiết kế cơ bản mà không gặp tình trạng giật lag.

Thiết kế mỏng nhẹ

Sản phẩm duy trì trọng lượng nhẹ 1,24 kg và độ mỏng 11,3 mm, rất thuận tiện để mang theo hàng ngày. Vỏ nhôm nguyên khối MacBook Air M4 mang lại cảm giác chắc chắn.

Màn hình hiển thị rõ nét

Máy trang bị màn hình 13,6 inch, độ sáng 500 nits, cho chất lượng hình ảnh tươi tắn và chi tiết. Trải nghiệm xem phim hay lướt web rất trơn tru, đáp ứng tốt nhu cầu giải trí và làm việc thông thường.

Vận hành yên tĩnh và pin bền bỉ

Nhờ thiết kế không quạt, máy hoạt động hoàn toàn im lặng, không gây tiếng ồn trong văn phòng. Thời lượng pin thực tế hơn 12 tiếng làm việc liên tục. Đặc biệt, hiệu năng của máy vẫn được duy trì ổn định ngay cả khi không cắm nguồn sạc.

Giá tốt

MacBook Air M4 đang có giá tốt tại Thế Giới Di Động - đại lý chính thức của Apple tại Việt Nam. Chính sách bảo hành chu đáo và hỗ trợ trả chậm 0% không phát sinh thêm phí.

