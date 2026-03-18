5 doanh nghiệp nghìn tỉ vượt vòng hồ sơ thí điểm sàn tài sản mã hóa

Bộ Tài chính vừa gửi Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước công văn xin ý kiến đối với các hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa.

Căn cứ Nghị quyết 05/2025/NQ-CP về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, đến nay, Bộ Tài chính đã tiếp nhận 7 hồ sơ đề nghị. Qua xem xét, đánh giá, có 5/7 hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định tại Nghị quyết 05/2025/NQ-CP.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin trước biểu đồ giá ẢNH: KHƯƠNG NHA

Thứ nhất là Công ty CP Sàn Giao dịch tài sản mã hóa VIX (VIXEX): vốn điều lệ 1.000 tỉ đồng; người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc Nguyễn Thanh Quế.

Cổ đông sáng lập gồm: Công ty cổ phần FTG Việt Nam sở hữu 64,5% vốn điều lệ; Công ty cổ phần Chứng khoán VIX sở hữu 15% vốn điều lệ; Công ty cổ phần Máy tính-Truyền thông-Điều khiển 3C sở hữu 24,5% vốn điều lệ.

Thứ hai là Công ty CP Sàn Giao dịch tài sản mã hóa Lộc Phát Việt Nam (LPEX): vốn điều lệ 6,8 tỉ đồng; người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc Nguyễn Duy Phong.

Cổ đông sáng lập gồm: ông Dương Văn Quyết sở hữu 40% vốn điều lệ; bà Nguyễn Thị Bích Ngọc sở hữu 30% vốn điều lệ; ông Vũ Phát Đạt sở hữu 30% vốn điều lệ.

Thứ ba là Công ty CP Sàn Giao dịch tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX): vốn điều lệ 25 tỉ đồng; người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc Nguyễn Hồng Trung.

Cổ đông sáng lập gồm: Công ty CP Chứng khoán VPBank sở hữu 11% vốn điều lệ; Công ty CP LynkID sở hữu 50% vốn điều lệ; Công ty TNHH Đầu tư Future Land sở hữu 39% vốn điều lệ.

Thứ tư là Công ty CP Sàn Giao dịch tài sản mã hóa Techcom (TCEX): vốn điều lệ 101 tỉ đồng; người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Xuân Minh; Tổng giám đốc Đoàn Mai Hạnh.

Cổ đông sáng lập gồm: Công ty CP Chứng khoán Kỹ thương sở hữu 9,9% vốn điều lệ; Công ty CP Quản lý quỹ kỹ thương sở hữu 1,1% vốn điều lệ; ông Nguyễn Xuân Minh sở hữu 89% vốn điều lệ.

Cuối cùng là Công ty CP Tài sản số Việt Nam: vốn điều lệ 1.000 tỉ đồng. Người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc Ngô Thị Thanh Huyền.

Cổ đông sáng lập gồm: Công ty CP Tập đoàn Mặt trời sở hữu 64% vốn điều lệ; Công ty TNHH Dịch vụ công nghệ thông tin Đổi Mới sở hữu 35% vốn điều lệ; Công ty CP Chứng khoán Dầu khí sở hữu 1% vốn điều lệ.

Vì sao hồ sơ của DOLPHINEX và SSID bị loại?

Hai hồ sơ được Bộ Tài chính đánh giá không đầy đủ, hợp lệ thuộc về Công ty CP Dịch vụ tài sản mã hóa Dolphinex (DOLPHINEX) và Công ty CP Công nghệ số SSI (SSID).

DOLPHINEX có vốn điều lệ 50 tỉ đồng; người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc Nguyễn Đức Hải. Công ty CP Quản lý quỹ đầu tư MB sở hữu 95% vốn điều lệ; Công ty CP Chứng khoán MB sở hữu 4,9% vốn điều lệ; ông Nguyễn Đức Hải sở hữu 0,1% vốn điều lệ tại DOLPHINEX.

Theo dự thảo Thông tư quy định chính sách thuế đối với giao dịch, chuyển nhượng và kinh doanh tài sản mã hóa, nhà đầu tư cá nhân phải chịu thuế thu nhập cá nhân 0,1% mỗi giao dịch

Hồ sơ của DOLPHINEX có tài liệu về điều lệ công ty và tài liệu liên quan đến nhân sự (văn bằng của một số nhân sự của bộ phận công nghệ) chưa đầy đủ, hợp lệ.

SSID có vốn điều lệ 1.000 tỉ đồng; đại diện pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Duy Hưng. Cổ đông sáng lập gồm: Quỹ Đầu tư thành viên SSI sở hữu 90% vốn điều lệ; Công ty CP Kompa Group sở hữu 5% vốn điều lệ; Công ty CP Filum sở hữu 5% vốn điều lệ.

Đối với hồ sơ của SSID, Bộ Tài chính đánh giá, giấy đề nghị chưa đáp ứng quy định; tài liệu về điều lệ công ty và tài liệu liên quan đến nhân sự chưa đầy đủ, hợp lệ.

Theo quy định tại Nghị quyết 05/2025/NQ-CP, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước lựa chọn tối đa 5 tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa.

Trên cơ sở kết quả đánh giá hồ sơ, Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị xem xét, tham gia ý kiến đối với 5 hồ sơ nêu trên.

Thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ phối hợp Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước tiến hành xem xét hồ sơ và kiểm tra việc đáp ứng điều kiện cơ sở vật chất trước khi chấp thuận cấp phép đối với các tổ chức đăng ký đáp ứng điều kiện theo quy định tại Nghị quyết 05/2025/NQ-CP.