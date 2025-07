5 đội đồng loạt rút lui, giải bóng đá U.21 quốc gia xáo trộn bảng đấu

Nhiều lý do xin rút

Giải U.21 diễn ra trùng với thời điểm tập trung đội tuyển U.23 Việt Nam nên sân chơi cho lớp kế thừa của bóng đá Việt Nam nhận nhiều quan tâm từ dư luận.

Trong 5 đội bóng rút lui khỏi vòng loại giải bóng đá U.21 quốc gia 2025, U.21 Lâm Đồng gây chú ý. Lâm Đồng là một trong những địa phương sốt sắng từ đầu nhận đăng cai một bảng đấu. Thực tế U.21 đã được VFF phân làm bảng trưởng bảng D gồm các đội Lâm Đồng, Bình Định, Đắk Lắk, Quảng Nam, HAGL 2.



Thế nhưng trong vòng hai tuần qua, dường như bóng đá Lâm Đồng có "biến". Đầu tiên là đội hạng nhì đang dẫn đầu một cách đầy ấn tượng và có đến 95% cơ hội thăng hạng nhất, bỗng nhiên xuống phong độ một cách khó hiểu ở 2 vòng cuối và tự mình để tuột mất cơ hội.

Vòng loại giải U.21 quốc gia khởi tranh từ ngày 4.7 Ảnh: VFF

Chính điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm tư lực lượng hậu bị, đánh mất luôn động lực trong việc tham gia giải U.21 và cũng không còn mặn mà để đăng cai một bảng đấu. Sự rút lui không làm bảng trưởng và không tranh tài của đội Lâm Đồng đã buộc VFF phải xáo trộn, chia các đội ở bảng D đưa về các bảng khác ở phía nam.

Sự rút lui của Bình Phước và Tây Ninh đều có lý do. Đây là 2 đội bóng tham gia rất đều đặn các giải U do VFF tổ chức thời gian qua và đều có nguồn đào tạo tại chỗ khá ổn, luôn thi đấu với tinh thần mạnh mẽ và sự nhiệt huyết. Nhưng Bình Phước sau khi sáp nhập với Đồng Nai và Tây Ninh sáp nhập với Long An theo cơ cấu chính quyền địa phương mới, thì không thể tiếp tục rót kinh phí nhà nước cho bóng đá trẻ cho 2 đội bóng trong cùng tỉnh. Thế nên cả Bình Phước lẫn Tây Ninh đều chủ động rút để nhường cho Đồng Nai và Long An có mặt.

Vòng loại U.21 là cơ hội thử thách cho cầu thủ trẻ Ảnh: VFF

U.21 Khánh Hòa cũng nằm trong diện tương tự dù họ đủ khả năng thi đấu vòng loại tại TP.HCM. Như đội U.15 đang thi đấu tại sân Thống Nhất. Nhưng đội U.21 Khánh Hòa một phần bị "mất lửa" do ảnh hưởng từ đội 1 thi đấu không thuyết phục ở giải hạng nhất. Phần khác bóng đá trẻ Khánh Hòa sau vài vụ lùm xùm chuyện HLV "ăn chặn" tiền cầu thủ thời gian qua, đang có khả năng tái sắp xếp lại để tính chuyện tương lai nên động lực để họ thi đấu giải U.21 không còn nữa.

Trường hợp của Bê tông 26 Gia Lai là dù rất muốn góp mặt lần đầu ở sân chơi U.21 nhưng vì chưa đảm bảo hồ sơ theo quy định, nên VFF không chấp thuận cho tham gia.

TP.HCM có 2 đội U.21 và 2 sân đăng cai cho giải đấu hấp dẫn sắp tới

Cùng với sự rút lui của 5 đội, vòng loại U.21 quốc gia 2025 từ 28 đội đăng ký ban đầu chỉ còn 23 đội và từ 6 bảng VFF đã rút lại chỉ còn 5 bảng (có 3 bảng 5 đội và 2 bảng 4 đội). Thể thức thi đấu vẫn giữ nguyên là vòng tròn một lượt và sẽ chọn 10 đội nhất, nhì của 5 bảng và đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất trong 5 bảng vào thẳng vòng chung kết. Trường hợp nếu đội chủ nhà vòng chung kết nằm trong 11 đội này thì suất thứ 12 sẽ trao cho đội có thành tích tốt thứ 2 trong các đội xếp thứ 3 của 5 bảng.

U.21 Trung tâm TDTT Thống Nhất, TP.HCM đang có sự chạy đà tốt cho vòng loại U.21 ẢNH: TRỌNG HIẾU

Trong 5 bảng đăng cai vòng loại là Viettel (bảng A), PVF (bảng B), HAGL (bảng C) thì 2 bảng còn lại đều do TP.HCM đăng cai. Cụ thể bảng D tranh tại sân Thành Long còn bảng E sẽ tranh trên sân Long Tâm (Bà Rịa), nay cũng thuộc TP.HCM. Cũng chính vì vậy mà đội bóng Bà Rịa-Vũng Tàu đã xin đổi tên thành đội U.21 TP.HCM thi đấu tại bảng E. Còn đội bóng khác của TP.HCM có mặt từ đầu do HLV Lư Đình Tuấn dẫn dắt là đội Trung tâm TDTT Thống Nhất tranh ở bảng D.

Danh sách 5 bảng thi đấu cụ thể: Bảng A (tranh tại Viettel, 4 đội) có Thể Công Viettel, Hà Nội, Hoài Đức, PVF CAND. Bảng B (tranh tại PVF, 5 đội): PVF, SLNA, Thanh Hóa, Công an Hà Nội, Trung tâm Đào Hà. Bảng C (tranh tại Pleiku, 4 đội): HAGL 1, Quảng Nam, Huế và Đà Nẵng. Bảng D (tranh tại sân Thành Long, TP.HCM, 5 đội) có Trung tâm TDTT Thống Nhất, An Giang, Đồng Tháp, Bình Định và Vĩnh Long. Bảng F (tranh tại Bà Rịa, TP.HCM có 5 đội): TP.HCM, HAGL 2, Đồng Nai, Đắk Lắk và Long An.

Sức trẻ tạo nên những cuộc đua tốc độ ở vòng loại giải U.21 ẢNH: KHẢ HÒA