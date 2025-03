5 động lực tăng trưởng của thị trường căn hộ Bình Dương trong năm 2025

Đầu năm 2025, bất động sản Bình Dương đã rũ bỏ vẻ ngoài ảm đạm để bước vào chu kỳ tăng trưởng mới với nhiều tín hiệu lạc quan. Hàng loạt dự án mới lần lượt ra mắt, khởi công và mở bán, tạo nên bức tranh sôi động cho khu vực vệ tinh TP.HCM. Trên các diễn đàn, nhiều chuyên gia dự đoán bất động sản Bình Dương sẽ còn tăng giá hơn nữa trong thời gian tới, đặc biệt ở phân khúc căn hộ.

Bất động sản căn hộ Bình Dương đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới

Những dự đoán này có cơ sở khi tỉnh Bình Dương vừa thực hiện điều chỉnh khung giá đất cuối năm ngoái, đưa mức giá tiệm cận hơn với giá thị trường. Sau thời gian "ngấm" chính sách, xu hướng tăng giá là kết quả tất yếu khi chi phí đất chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí phát triển dự án. Theo báo cáo của Chuyên trang Batdongsan, giá chung cư Bình Dương hiện tăng trung bình từ 7-10% so với năm 2024, tùy dự án và khu vực. Trong đó TP.Thuận An, Thủ Dầu Một có mức giá dao động 40-60 triệu đồng mỗi m2, còn TP.Dĩ An giá từ 35-45 triệu đồng mỗi m2. Con số này có khả năng tăng thêm từ 10-15% trong thời gian tới. Điều này đồng nghĩa với việc các căn hộ đã hoàn thiện hoặc đang triển khai có cơ hội tăng giá trị, mang lại lợi ích đáng kể cho những nhà đầu tư mua sớm.

Thông tin sáp nhập Bình Dương vào TP.HCM dù mới chỉ là đề xuất nhưng đã nhanh chóng tác động đến tâm lý của giới đầu tư, kích thích xu hướng đón đầu cơ hội. Xét về logic phát triển vùng, Bình Dương hội tụ đầy đủ các yếu tố để trở thành một phần trong chiến lược mở rộng đô thị của TP.HCM. Việc sáp nhập nếu diễn ra sẽ mang lại lợi ích kép khi hạ tầng, dịch vụ và các chính sách đầu tư đồng bộ, kéo theo sự gia tăng mạnh mẽ về giá trị bất động sản.

Dĩ An và Thuận An là hai địa phương có mức độ quan tâm cao nhờ vị trí giáp ranh TP.HCM

Song song đó, tác động tăng giá từ thị trường khu Đông TP.HCM đang lan rộng, tạo lợi thế cho bất động sản tại Bình Dương. Khi bất động sản khu Đông vượt qua tầm với thì Bình Dương chính là lựa chọn thay thế với mức giá hợp lý. Trong đó, Dĩ An và Thuận An là hai khu vực giáp ranh với TP.HCM, đang trở thành những "điểm nóng" hàng đầu nhờ vị trí chiến lược và khả năng kết nối thuận lợi. Điều này tạo ra một làn sóng giãn dân, đẩy mạnh nhu cầu nhà ở và thúc đẩy giá bất động sản gia tăng.

Năm 2025, Dĩ An đặt mục tiêu trở thành đô thị loại I, đánh dấu bước phát triển quan trọng không chỉ đối với địa phương mà còn với toàn tỉnh Bình Dương. Nếu đạt được mục tiêu này, Bình Dương sẽ sở hữu hai đô thị loại I, khẳng định vị thế là một trong những trung tâm kinh tế - đô thị hàng đầu khu vực phía Nam. Việc nâng cấp đô thị không chỉ là thay đổi về mặt hành chính mà còn kéo theo sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng, kinh tế và các chính sách thu hút đầu tư. Với vai trò là trung tâm công nghiệp và dịch vụ, Dĩ An đang ngày càng thu hút lực lượng lao động lớn cùng đội ngũ chuyên gia, kỹ sư nước ngoài đến làm việc tại các khu công nghiệp trọng điểm. Sự gia tăng dân số tất yếu đẩy mạnh nhu cầu nhà ở, đặc biệt là phân khúc chung cư cao cấp phục vụ nhóm khách có thu nhập tốt.

Phối cảnh Cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành

Yếu tố hạ tầng tiếp tục giữ vai trò then chốt trong việc thúc đẩy thị trường bất động sản Bình Dương. Giai đoạn 2021-2030, tỉnh dự kiến huy động 100.000 tỷ đồng đầu tư vào cao tốc, đường vành đai và các trục giao thông liên vùng, cải thiện kết nối với TP.HCM, cảng biển và sân bay quốc tế. Nhiều dự án trọng điểm đang được triển khai, gồm dự án đường Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua Bình Dương hiện đã thực hiện khoảng 26,2% kế hoạch, cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đang tích cực thi công. Đối với dự án Vành đai 4 đoạn qua Bình Dương đang chuẩn bị giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, tuyến Metro TP.HCM - Bình Dương và dự án mở rộng Quốc lộ 13 lên 60m với 10 làn xe dự kiến khởi công năm 2027 cũng có tác động tích cực đến giá trị bất động sản dọc tuyến.

Với tất cả những động lực trên, bất động sản Bình Dương có khả năng tiếp tục thiết lập mặt bằng giá mới, đặc biệt tại Dĩ An và Thuận An. Đây là hai khu vực có mức độ quan tâm cao nhất nhờ vị trí chiến lược, hạ tầng hoàn thiện và mức giá còn hợp lý so với TP.HCM. Tuy nhiên trong bối cảnh thị trường sôi động, người mua cần xem xét kỹ các yếu tố pháp lý, tiến độ thi công, giá trị tương xứng với mức giá của dự án để đảm bảo quyết định đầu tư an toàn và hiệu quả.

Hiện hàng loạt dự án nổi bật tại Bình Dương như The Infinity, đang ghi nhận tiến độ xây dựng tích cực. Đáng chú ý, The Infinity là dự án hiếm hoi đã có đầy đủ giấy phép xây dựng và được Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương chấp thuận mở bán. Với mức giá từ 39 triệu/m2 cùng nhiều chính sách ưu đãi, dự án này đang thu hút sự quan tâm của thị trường với dòng sản phẩm căn hộ vườn treo hai ban công.

Sự xuất hiện của các dự án chất lượng không chỉ mở ra cơ hội đầu tư mà còn góp phần giải bài toán giãn dân cho TP.HCM, tạo nên một bức tranh bất động sản cân bằng và bền vững trong dài hạn.