5 đồng phạm người Việt tiếp tay cho bà Trương Mỹ Lan đang bị truy nã là ai?

Bị can Nguyễn Thị Thu Sương

1. Nguyễn Thị Thu Sương (Sinh năm 1974)

Theo kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Bộ Công an), Nguyễn Thị Thu Sương làm việc tại NH TMCP Đệ Nhất (một trong 3 NH tiền thân của NH SCB hiện nay) từ tháng 4.2011. sau đó tiếp tục công tác tại NH SCB đến ngày 17.3.2014, trải qua nhiều vị trí khác nhau.

Từ ngày 25.7.2012 đến ngày 30.7.2013, Nguyễn Thị Thu Sương với vai trò là Chủ tịch HĐQT NH SCB đã ký 79 khoản vay tại Ngân hàng SCB, có dư nợ đến ngày 17.10.2022 là 55.814.284.562.563 đồng. Trong đó, tổng giá trị tài sản bảo đảm ở hiện tại của các khoản vay mà bị can ký các thủ tục hợp thúc (theo kết quả định giá của Công ty Thẩm định giá Hoàng Quân và đánh giá đủ pháp lý của Ngân hàng SCB) là 48.824.461.624.703 đồng.

Căn cứ kết quả xác minh tại Ngân hàng SCB, kết quả ghi lời khai các bị can và đối tượng liên quan; tài liệu, dữ liệu thu thập được; kết quả giám định chữ ký đứng tên Nguyễn Thị Thu Sương trên các tài liệu phê duyệt cấp tín dụng các khoản vay; cơ quan điều tra xác định hành vi của Nguyễn Thị Thu Sương đã phạm vào tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", liên đới gây thiệt hại cho SCB số tiền 6.989.822.937.860 đồng, với vai trò đồng phạm giúp sức cho Trương Mỹ Lan.

Trước khi khởi tố vụ án, Nguyễn Thị Thu Sương đã xuất cảnh ra nước ngoài, hiện không xác định được Nguyễn Thị Thu Sương đang ở đâu. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Thị Thu Sương, đề nghị xét xử vắng mặt.

2. Đinh Văn Thành (sinh năm 1971)

Bị can đang bị truy nã Đinh Văn Thành

Từ ngày 9.2.2018 đến ngày 6.12.2020, Đinh Văn Thành với các vai trò là Chủ tịch HĐQT đã ký cho 129 khách hàng vay 305 khoản vay có dư nợ đến ngày 17.10.2022 là 319.120.279.880.629 đồng. Căn cứ kết quả xác minh tại Ngân hàng SCB, kết quả ghi lời khai các bị can và đối tượng liên quan; tài liệu, dữ liệu thu thập được và kết quả giám định chữ ký của Đinh Văn Thành trên các tài liệu chứng cứ thu thập được; Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Đinh Văn Thành đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để thực hiện hành vi giúp sức tích cực, đồng phạm với Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi phạm tội "Tham ô tài sản" và "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, các hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", liên đới gây thiệt hại cho SCB số tiền 42.770.576.766.947 đồng .

Trước khi khởi tố vụ án, Đinh Văn Thành đã xuất cảnh ra nước ngoài, hiện không xác định được Đinh Văn Thành đang ở đâu. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Quyết định truy nã và đề nghị xét xử vắng mặt.

3. Chiêm Minh Dũng (sinh năm 1973)

Bị can Chiêm Minh Dũng đang bị truy nã

Chiêm Minh Dũng làm việc tại Ngân hàng SCB (cũ), Ngân hàng TMCP Đệ Nhất từ tháng 1.2003 sau đó tiếp tục công tác tại Ngân hàng SCB (mới, sau hợp nhất) đến ngày 16.4.2019 trải qua nhiều vị trí, chức vụ khác nhau.

Từ ngày 20.11.2012 đến ngày 4.4.2019, Chiêm Minh Dũng với các vai trò là Giám đốc Ngân hàng SCB Chi nhánh Sài Gòn, Thành viên Hội đồng Kinh doanh và Đầu tư Hội sở, Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh và Đầu tư Trung ương, Thành viên HĐQT, đã ký đồng ý cho 305 khách hàng là các cá nhân, pháp nhân thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát với 362 khoản vay tại Ngân hàng SCB, có dư nợ đến ngày 17.10.2022 là 126.437.000.959.721 đồng. Trong đó, tổng giá trị tài sản bảo đảm ở hiện tại của các khoản vay mà bị can ký các thủ tục hợp thức là 77.552.768.489.949 đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định Chiêm Minh Dũng đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để thực hiện hành vi giúp sức tích cực, đồng phạm với Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi phạm tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, các hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", liên đới gây thiệt hại cho SCB số tiền 140.713.396.944.669 đồng.

Trước khi khởi tố vụ án, Chiêm Minh Dũng đã xuất cảnh ra nước ngoài, không xác định được Chiêm Minh Dũng đang ở đâu. Hiện Chiêm Minh Dũng đang bị truy nã và đề nghị xét xử vắng mặt.

4. Trầm Thích Tồn (sinh năm 1969)

Bị can Trầm Thích Tồn đang bị truy nã

Trầm Thích Tồn làm việc tại Ngân hàng SCB (cũ) từ tháng 4.2010, tiếp tục công tác tại Ngân hàng SCB (mới, sau hợp nhất) đến ngày 17.3.2014, giữ chức vụ là Thành viên HĐQT Ngân hàng SCB. Từ ngày 25.7.2012 đến ngày 24.5.2013, Trầm Thích Tồn với vai trò là Thành viên HĐQT Ngân hàng SCB đã ký cho các cá nhân, pháp nhân thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát với 80 khoản vay tại Ngân hàng SCB, có dư nợ đến ngày 17.10.2022 là 56.478.858.227.598 đồng. Trong đó, tổng giá trị tài sản bảo đảm ở hiện tại của các khoản vay mà bị can ký các thủ tục hợp thức (theo kết quả định giá của Công ty Thẩm định giá Hoàng Quân và đánh giá đủ pháp lý của Ngân hàng SCB) là 49.302.774.155.650 đồng.

Kết luận điều tra xác định Trầm Thích Tồn đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để thực hiện hành vi giúp sức tích cực, đồng phạm với Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi phạm tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, các hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", liên đới gây thiệt hại cho SCB số tiền 7.176.084.071.948 đồng.

Trước khi khởi tố vụ án, Trầm Thích Tồn đã xuất cảnh ra nước ngoài, hiện không xác định được Trầm Thích Tồn đang ở đâu. Hiện bị can Trầm Thích Tồn đang bị truy nã và đề nghị xét xử vắng mặt.

5. Nguyễn Lâm Anh Vũ (sinh năm 1969)

Bị can Nguyễn Lâm Anh Vũ

Nguyễn Lâm Anh Vũ làm việc tại Ngân hàng TMCP Tín Nghĩa (một trong ba ngân hàng tiền thân của Ngân hàng SCB hiện nay) từ tháng 11.2010, sau đó tiếp tục công tác tại Ngân hàng SCB đến ngày 15.7.2016, trải qua nhiều vị trí, chức vụ khác nhau.

Từ ngày 13.8.2014 đến ngày 31.8.2015, Nguyễn Lâm Anh Vũ với vai trò là Phó giám đốc Ngân hàng SCB CN Bến Thành đã ký cho các cá nhân thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát vay 112 khoản tại Ngân hàng SCB, có tổng dư nợ đến ngày 17.10.2022 là 4.486.868.314.700 đồng. Kết luận điều tra xác định Nguyễn Lâm Anh Vũ đã lạm dụng chức vụ quyền hạn của mình để thực hiện hành vi giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi phạm tội, chiếm đoạt tiền của Ngân hàng SCB. Hành vi của Nguyễn Lâm Anh Vũ đã phạm vào tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", liên đới gây thiệt hại cho SCB số tiền 3.762.855.288.858 đồng. Hiện nay Nguyễn Lâm Anh Vũ đã xuất cảnh ra nước ngoài, không xác định được đang ở đâu.