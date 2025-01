5 dự án đạt giải cao của học sinh Asian School tại Cuộc thi KHKT

Các dự án mà học sinh mang đến cuộc thi đều có tính thực tiễn cao, đáp ứng những thách thức cấp bách của xã hội và môi trường hiện đại như: tái chế xốp phế thải và vỏ trấu để tạo ra vật liệu mới, thiết kế và phát triển mô hình nhà thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo, chế tạo và thử nghiệm hệ thống chuyển đổi năng lượng sóng và gió thành điện năng, xây dựng mô hình máy bay không người lái hỗ trợ giao nhận hàng hóa và cứu hộ, chế tạo quạt điều hòa không khí tiết kiệm năng lượng. Những dự án này không chỉ giải quyết các vấn đề cụ thể trong thực tiễn mà còn góp phần thúc đẩy phát triển bền vững, hướng tới tương lai với môi trường sống tốt hơn và công nghệ thân thiện hơn.

Học sinh thể hiện được sự sáng tạo và ý thức bảo vệ môi trường qua các sản phẩm mang tính ứng dụng cao

Với dự án đạt giải Ba cấp thành phố và giải Nhất cấp trường về "Ứng dụng hiện tượng cảm ứng điện từ trong việc chế tạo hệ thống chuyển đổi năng lượng sóng và gió thành điện năng để làm phao phát sáng, đèn cảnh báo trên biển và đèn dẫn đường ở khu vực miền núi", Tạ Minh Kỳ (lớp 12/18 cơ sở Cao Thắng) chia sẻ: "Em mong muốn được góp sức vào phong trào nghiên cứu khoa học kỹ thuật của học sinh trung học thành phố. Cuộc thi năm nay mang đến sân chơi bổ ích và thú vị, giúp em và các bạn giao lưu, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm".

Asian School tự hào là nơi ươm mầm cho các tài năng trẻ, hỗ trợ các em trên con đường sáng tạo và khám phá khoa học

Tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật, học sinh không chỉ được nâng cao kiến thức chuyên môn mà còn phát triển các kỹ năng thiết yếu như làm việc nhóm, thuyết trình và tư duy giải quyết vấn đề. Đồng thời, nhà trường đặt trọng tâm vào việc phát triển toàn diện năng lực học sinh thông qua việc áp dụng phương pháp giáo dục STEM hiện đại, kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành. Phương pháp này không chỉ giúp học sinh tiếp cận những trải nghiệm thực tế sinh động mà còn khuyến khích khả năng tự nghiên cứu, ứng dụng kiến thức vào các bài toán thực tiễn, từ đó xây dựng nền tảng vững chắc về tư duy sáng tạo, chủ động trong giải quyết các thách thức khoa học, kỹ thuật và công nghệ.



Asian School đầu tư trang thiết bị hiện đại để học sinh thực hành các môn học STEM

Không chỉ đạt thành tích cao trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, học sinh Asian School còn gặt hái nhiều thành công trong các cuộc thi học thuật, thể thao và nghệ thuật. Tính đến năm 2024, học sinh trường đã đạt 939 giải học sinh giỏi và 932 giải thể thao, nghệ thuật cấp Quận, Thành phố và quốc tế. Với nền tảng tri thức và kỹ năng vững chắc, rất nhiều cựu học sinh đã đạt học bổng và đậu vào các trường đại học top đầu thế giới như: Harvard, Yale, UC Berkeley, UCLA, UC Davis, UC Irvine, Santa Clara University, Aalto University, University of British Columbia, University of Cambridge, ESMA Aviation Academy, University of Debrecen - Medical School, Université Paris-Saclay - Faculté de Pharmacie, Monash University, University of Newcastle, Macquarie University, National University of Singapore…

Danh sách học sinh đạt giải cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp Thành phố: Giải Nhì: ● Nhóm học sinh Bùi Hồng Anh và Hoàng Hùng Anh, lớp 9/4, cơ sở Trần Nhật Duật Dự án: Nghiên cứu chế tạo vật liệu composite từ xốp phế thải và vỏ trấu, định hướng ứng dụng trong các lĩnh vực kiến trúc và nuôi trồng thủy sản. ● Nhóm học sinh Ngô Quang Khải lớp 12/6 và Ngô Ngọc Khánh lớp 10/5, cơ sở Nguyễn Văn Hưởng Dự án: Thúc đẩy kinh tế xanh tuần hoàn với nghiên cứu chế tạo quạt điều hoà không khí: Giải pháp tiết kiệm và thân thiện môi trường. Giải Ba: ● Nhóm học sinh Nguyễn Phước Khải Minh và Trần Phúc Khang, lớp 8/9, cơ sở Nguyễn Văn Hưởng Dự án: Xây dựng nhà thông minh tích hợp nhận dạng khuôn mặt bằng camera AI và điều khiển bằng giọng nói. ● Nhóm học sinh Tạ Minh Kỳ lớp 12/18 và Trương Cẩm Đào lớp 12/20, cơ sở Cao Thắng Dự án: Ứng dụng hiện tượng cảm ứng điện từ trong việc chế tạo hệ thống chuyển đổi năng lượng sóng và gió thành điện năng để làm phao phát sáng, đèn cảnh báo trên biển và đèn dẫn đường ở khu vực miền núi. ● Nhóm học sinh Nguyễn Hoàng Minh Phát và Võ Lương Nguyên Hùng, lớp 11/9, cơ sở Cộng Hòa Dự án: Nghiên cứu vận hành mô hình máy bay không người lái giao hàng: Hiện tại, tương lai.