5 du học sinh Việt mất tích bí ẩn tại Úc, chính quyền sở tại vào cuộc

Chân dung Sunnie Nguyễn, nữ sinh được cho là mất tích bí ẩn tại Úc 7NEWS

Thông tin từ đài 7News của Úc cho biết, 5 du học sinh Việt đến học tại Trường trung học Hamilton (TP.Adelaide) theo diện trao đổi đã lần lượt "biến mất không dấu vết" vào những thời điểm khác nhau, trong đó có trường hợp đã không thể liên lạc được hơn 4 tuần qua.



Sunnie Nguyễn (17 tuổi) là trường hợp mới nhất trong vụ du học sinh Việt mất tích bí ẩn, sau khi em không trở về nhà gia đình giám hộ người bản xứ (host family) ở South Plympton hôm 8.1. Điện thoại của nữ sinh này hiện đã bị ngắt liên lạc và các tài khoản mạng xã hội cũng bị xóa sạch.

"Tôi mong nếu cháu có thể nghe được tin này, hãy gọi và báo tôi rằng cháu vẫn bình an", bà May Zervaas, chủ nhà của Sunnie Nguyễn, nói với đài truyền hình địa phương. Theo bà Zervaas, nữ sinh hạnh phúc khi sống ở Adelaide và không có lý do gì phải bỏ chạy hay trốn lại vì thị thực vẫn còn hiệu lực trong 3 năm tới.

Hiện là thời gian các trường ở Úc cho học sinh nghỉ hè. "Thế nên, tôi hy vọng đây chỉ là trường hợp những đứa trẻ 17 tuổi muốn tụ tập đi đâu đó mà không báo cho ai biết", bà Lien Nguyen-Navas, người phát ngôn của Hội Phụ nữ Việt Nam tại Úc, cho hay.

Trả lời tờ Daily Telegraph, một phát ngôn viên của cảnh sát Úc thông tin rằng gia đình giám hộ đã trình báo về việc các thiếu niên Việt Nam mất tích vào tháng 12.2023 và tháng 1.2024. "Tất cả các hướng điều tra hiện tại cho thấy một số em có thể đã đến tiểu bang khác và vẫn còn ở đó. Cũng không có thông tin nào cho thấy các em đang gặp nguy hiểm", người phát ngôn nói.

Giới chức Úc hôm 11.1 tuyên bố đã tìm thấy một trong số những du học sinh Việt mất tích. Song, vẫn còn 4 trường hợp chưa có tin mới. "Chúng tôi đang phối hợp với cảnh sát liên bang để tiếp tục định vị các em", phát ngôn viên cảnh sát nói thêm.

Cảnh sát Úc cũng đang kêu gọi ai có thông tin gì hãy đến trình báo và hỗ trợ công tác điều tra.