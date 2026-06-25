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Thời sự Dân sinh

5 đường xuyên qua trường đua Phú Thọ sau 1 năm thi công

Ngọc Dương
Ngọc Dương
Dự án 5 tuyến đường xuyên qua trường đua Phú Thọ với tổng vốn đầu tư hơn 200 tỉ đồng đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Các tuyến đường dự kiến thông xe trước 30.6.

Sau hơn 15 năm gần như "đóng băng", khu đất trường đua Phú Thọ đang chuyển mình mạnh mẽ khi hàng loạt hạng mục hạ tầng dần hoàn thiện sau gần một năm thi công. 

Đáng chú ý, 5 tuyến đường xuyên qua trường đua Phú Thọ đang bước vào giai đoạn lột xác với hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ dần hoàn thiện, được kỳ vọng góp phần giảm áp lực giao thông khu vực, từng bước định hình một không gian đô thị hiện đại.

5 đường xuyên qua trường đua Phú Thọ sau 1 năm thi công- Ảnh 1.

Từ một khu đất nhiều năm nằm sau hàng rào tôn, ít được khai thác hiệu quả, trường đua Phú Thọ đang chứng kiến những thay đổi rõ nét từng ngày

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Thới, dự án xây dựng hạ tầng giao thông khu trường đua Phú Thọ được Sở Xây dựng TP.HCM phê duyệt ngày 29.8.2024, tổng mức đầu tư khoảng 200 tỉ đồng.

Những ngày cuối tháng 6.2026, ghi nhận thực tế tại khu vực trường đua Phú Thọ (quận 11, TP.HCM cũ) cho thấy không khí thi công diễn ra khẩn trương trên toàn bộ dự án.

5 đường xuyên qua trường đua Phú Thọ sau 1 năm thi công- Ảnh 2.

Trên công trường, hàng chục công nhân cùng nhiều thiết bị cơ giới như xe lu, máy xúc, xe tải liên tục hoạt động để đẩy nhanh tiến độ

ẢNH: NGỌC DƯƠNG


5 đường xuyên qua trường đua Phú Thọ sau 1 năm thi công- Ảnh 3.

Nhiều đoạn tuyến đã hoàn thành phần nền đường, đổ bê tông và trải thảm nhựa. Một số khu vực đã được giải phóng hoàn toàn mặt bằng, tạo diện mạo thông thoáng và sẵn sàng cho việc đưa vào khai thác

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

5 đường xuyên qua trường đua Phú Thọ sau 1 năm thi công- Ảnh 4.

Các tuyến đường mới dần lộ diện, hạ tầng kỹ thuật được hoàn thiện, nhiều đoạn đường xuyên khu trường đua Phú Thọ đã hoàn thiện mặt đường, vỉa hè và cây xanh

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

5 đường xuyên qua trường đua Phú Thọ sau 1 năm thi công- Ảnh 5.

Không chỉ dừng lại ở việc xây dựng các tuyến đường, toàn bộ khu đất trường đua Phú Thọ còn được quy hoạch thành tổ hợp đô thị đa chức năng

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

5 đường xuyên qua trường đua Phú Thọ sau 1 năm thi công- Ảnh 6.

Theo quy hoạch, nơi đây sẽ hình thành công viên cây xanh rộng khoảng 65.000 m², trường trung học phổ thông cùng nhiều công trình văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

5 đường xuyên qua trường đua Phú Thọ sau 1 năm thi công- Ảnh 7.

Hàng loạt cột đèn chiếu sáng được lắp đặt đồng bộ trên các tuyến đường xuyên khu trường đua Phú Thọ, chuẩn bị cho ngày đưa vào khai thác

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

5 đường xuyên qua trường đua Phú Thọ sau 1 năm thi công- Ảnh 8.

Dọc các tuyến đường mới, cây xanh đã được trồng hoàn chỉnh, góp phần cải thiện mỹ quan và môi trường đô thị khu vực

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

5 đường xuyên qua trường đua Phú Thọ sau 1 năm thi công- Ảnh 9.

Hệ thống cây xanh, chiếu sáng và hạ tầng kỹ thuật trên các tuyến đường cơ bản hoàn tất trước thời điểm dự kiến thông xe

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

5 đường xuyên qua trường đua Phú Thọ sau 1 năm thi công- Ảnh 10.

Hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ đang hình thành tại khu đất trường đua Phú Thọ, mở ra không gian đô thị mới giữa lòng thành phố

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

5 đường xuyên qua trường đua Phú Thọ sau 1 năm thi công- Ảnh 11.

Những tuyến đường mới khang trang dần thay thế hình ảnh khu trường đua Phú Thọ từng bị bỏ hoang suốt hơn một thập niên

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

5 đường xuyên qua trường đua Phú Thọ sau 1 năm thi công- Ảnh 12.

Tuyến đường mới rộng rãi, thông thoáng với hàng cây xanh được trồng dọc hai bên, góp phần thay đổi diện mạo khu vực trường đua Phú Thọ

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

5 đường xuyên qua trường đua Phú Thọ sau 1 năm thi công- Ảnh 13.

Khi đưa vào khai thác, các tuyến đường sẽ kết nối với các tuyến giao thông lớn như Lý Thường Kiệt, Lê Đại Hành và đường 3 Tháng 2. Đây đều là những tuyến đường thường xuyên có lưu lượng phương tiện lớn, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

5 đường xuyên qua trường đua Phú Thọ sau 1 năm thi công- Ảnh 14.

Việc hình thành các tuyến đường mới không chỉ giúp phân bổ lại lưu lượng giao thông mà còn tạo thêm nhiều hướng tiếp cận, góp phần giảm áp lực cho các tuyến đường hiện hữu, từng bước giải quyết tình trạng ùn tắc kéo dài nhiều năm tại khu vực trung tâm phía tây TP.HCM

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

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