5 đường xuyên qua trường đua Phú Thọ sau 1 năm thi công

Dự án 5 tuyến đường xuyên qua trường đua Phú Thọ với tổng vốn đầu tư hơn 200 tỉ đồng đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Các tuyến đường dự kiến thông xe trước 30.6.
Sau hơn 15 năm gần như "đóng băng", khu đất trường đua Phú Thọ đang chuyển mình mạnh mẽ khi hàng loạt hạng mục hạ tầng dần hoàn thiện sau gần một năm thi công.
Đáng chú ý, 5 tuyến đường xuyên qua trường đua Phú Thọ đang bước vào giai đoạn lột xác với hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ dần hoàn thiện, được kỳ vọng góp phần giảm áp lực giao thông khu vực, từng bước định hình một không gian đô thị hiện đại.
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Thới, dự án xây dựng hạ tầng giao thông khu trường đua Phú Thọ được Sở Xây dựng TP.HCM phê duyệt ngày 29.8.2024, tổng mức đầu tư khoảng 200 tỉ đồng.
Những ngày cuối tháng 6.2026, ghi nhận thực tế tại khu vực trường đua Phú Thọ (quận 11, TP.HCM cũ) cho thấy không khí thi công diễn ra khẩn trương trên toàn bộ dự án.
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