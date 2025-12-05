5 giá trị ‘vàng’ trên hành chuyển mình của EVNNPC

Giá trị 'vàng' kiến tạo bản sắc mới

Hành trình chuyển mình của EVNNPC giai đoạn 2022 - 2025 được kế thừa và phát triển từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Bộ 5 giá trị cốt lõi: Trách nhiệm, Niềm tin, Chất lượng, Tiên phong, Sáng tạo được EVNNPC cụ thể hóa vào từng hoạt động sản xuất, kinh doanh, trở thành tiêu chuẩn ứng xử, tác phong làm việc của hơn 26.000 cán bộ công nhân viên (CBCNV).

5 giá trị cốt lõi trong Văn hóa EVN

Trong bối cảnh chuyển đổi số sâu rộng, yêu cầu hiện đại hóa lưới điện và nâng cao chất lượng dịch vụ, hành trình văn hóa tại EVNNPC được triển khai thực chất và bền bỉ, từ những ca trực đêm giữa bão, những thao tác kỹ thuật trên lưới điện, đến từng cuộc giao tiếp với khách hàng... đều mang dấu ấn rõ nét của 5 giá trị nền tảng này.

3 năm qua, EVNNPC đã chuyển mình rõ nét, từ tư duy đến năng lực quản trị, vận hành và thực thi văn hóa trong toàn tổng công ty, đảm bảo vận hành ổn định lưới điện, phục vụ hơn 11,5 triệu khách hàng trên 17 tỉnh,thành phố miền Bắc.

Đặc biệt, trong những thời điểm hệ thống điện miền Bắc chịu áp lực lớn nhất, giá trị Trách nhiệm được thể hiện rõ ràng, mạnh mẽ. EVNNPC huy động hơn 12.000 lượt CBCNV ứng trực, xử lý hàng nghìn điểm sự cố điện trong các đợt mưa bão, nắng nóng. Mỗi nhiệm vụ hoàn thành không chỉ là yêu cầu kỹ thuật mà là biểu hiện sinh động của Trách nhiệm - văn hóa đặt sự an toàn, ổn định của cộng đồng lên hàng đầu, giữ vững dòng điện cho hàng chục triệu người dân, là điểm tựa để EVNNPC tiếp tục phát triển bền vững.

CBCNV EVNNPC không ngừng nâng cao chuyên môn và chuẩn mực phục vụ, hiện thực hóa giá trị chất lượng

Khi trách nhiệm được thực thi kiên định, niềm tin của khách hàng và cộng đồng vào EVNNPC được củng cố mạnh mẽ. Tổng công ty đổi mới cách lắng nghe và phục vụ: phản ánh được xử lý nhanh hơn, dịch vụ minh bạch hơn và thông tin được công khai thông qua các hội nghị tri ân khách hàng, các chương trình tương tác cộng đồng, website, ứng dụng chăm sóc khách hàng và những nền tảng trực tuyến khác.

Trên nền tảng đó, EVNNPC tiếp tục nâng tầm Chất lượng - không chỉ ở chất lượng điện năng mà còn trong chất lượng đội ngũ và chuẩn mực phục vụ. 3 năm qua, EVNNPC triển khai hơn 150.000 lượt đào tạo E-learning, Micro-learning và các chương trình bồi dưỡng chuyên môn, giúp CBCNV cập nhật kiến thức, nắm bắt công nghệ mới và thống nhất phong cách làm việc. Học tập không còn mang tính bắt buộc, mà trở thành một phần của văn hóa học tập, văn hóa Chất lượng trong EVNNPC.

EVNNPC chủ động tiếp cận cái mới, cải tiến phương thức làm việc và ứng dụng tiến bộ, thể hiện tinh thần tiên phong trong văn hóa EVNNPC

Từ tác phong tại hiện trường, quy trình xử lý hồ sơ, kỹ năng giao tiếp đến thái độ phục vụ, mỗi CBCNV đều hướng tới tiêu chuẩn cao hơn mỗi ngày. Họ trở thành những "đại sứ chất lượng" - những người trực tiếp chuyển hóa giá trị văn hóa thành hiệu quả công việc, góp phần nâng tầm hình ảnh EVNNPC trong mắt khách hàng và cộng đồng.

Hành trình tăng tốc và bứt phá

Để thích ứng với tốc độ thay đổi ngày càng nhanh của ngành điện, EVNNPC xác định Tiên phong là một trong những giá trị then chốt cần được thể hiện trong mọi hoạt động.

3 năm qua, Tổng công ty có những bước tiến mạnh mẽ trong chuyển đổi số: mở rộng hệ thống đo xa và điều khiển xa, số hóa hiện trường, ứng dụng các nền tảng giám sát vận hành theo thời gian thực, đồng bộ và chuẩn hóa dữ liệu trong toàn bộ quy trình. Những thay đổi này không chỉ đòi hỏi đầu tư công nghệ, mà còn yêu cầu mỗi CBCNV phải học nhanh hơn, thích ứng nhanh hơn và chủ động làm chủ thiết bị, phần mềm mới.

Tinh thần tiên phong vì thế không còn nằm trên khẩu hiệu hay trong các kế hoạch chiến lược, mà hiện hữu trong chính cách tư duy và hành động hằng ngày của đội ngũ - dám thử cái mới, dám đổi mới phương thức làm việc và sẵn sàng cải tiến vì mục tiêu chung. Đây cũng là nền tảng tạo nên sự khác biệt của EVNNPC trong hành trình chuyển đổi số toàn diện.

EVNNPC nỗ lực khôi phục điện để bảo đảm dòng điện an toàn, liên tục cho hàng chục triệu khách hàng khẳng định giá trị trách nhiệm

Giá trị Sáng tạo trở thành một động lực quan trọng giúp EVNNPC bứt phá với hàng nghìn sáng kiến kỹ thuật, giải pháp tối ưu vận hành, cải tiến quy trình và các đề xuất nâng cao an toàn - chất lượng dịch vụ đã ra đời từ công việc hàng ngày. Sức mạnh của Sáng tạo tại EVNNPC không nằm ở quy mô của từng ý tưởng, mà ở tư duy chủ động tìm cách làm tốt hơn, an toàn hơn và hiệu quả hơn. Sáng tạo vì vậy không phải là hoạt động riêng lẻ, mà là một phần của văn hóa làm việc, một thói quen nghề nghiệp được nuôi dưỡng liên tục, góp phần tạo ra giá trị thực chất cho doanh nghiệp và cộng đồng.

Sáng tạo đã giúp kết nối hơn 26.000 CBCNV thành một tập thể thống nhất, tạo nên bản sắc văn hóa EVNNPC được bồi đắp qua: Trách nhiệm, Niềm tin, Chất lượng, Tiên phong và Sáng tạo trong từng công việc thường ngày.

Bước vào giai đoạn 2026 - 2030, EVNNPC đứng trước những yêu cầu mới về hiện đại hóa lưới điện, chuyển dịch năng lượng, nâng chuẩn dịch vụ và phát triển bền vững. Nếu chặng đường 2022 - 2025 là hành trình của thích ứng và đổi mới thì 2026 - 2030 sẽ là hành trình của tăng tốc và bứt phá. Khi nội lực đã được tích lũy, đội ngũ ngày càng chuyên nghiệp, văn hóa ngày càng định hình rõ nét sẽ tạo nên nền tảng để EVNNPC vững bước trong giai đoạn phát triển cao hơn.