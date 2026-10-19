5 học viên Dynamic Bảo Lộc tỏa sáng tại chung kết quốc gia Speak Up Asia 2026

Bản lĩnh của những chiến binh tại đấu trường quốc gia

Speak Up Asia 2026 là cuộc thi hùng biện tiếng Anh quốc tế uy tín được phối hợp tổ chức bởi các đơn vị hàng đầu bao gồm Hiệp hội Nghệ thuật Singapore (AAS), Apex Education Sdn Bhd, Trường cao đẳng Quản lý & Thể thao Quốc tế (IMSC) và VNAEC. Sự kiện quy tụ hàng ngàn thí sinh xuất sắc trên toàn quốc tham gia tranh tài. Để bước lên bục vinh quang tại vòng chung kết quốc gia, các thí sinh không chỉ cần vốn từ vựng phong phú hay phát âm chuẩn bản xứ, mà còn phải sở hữu tư duy phản biện sắc bén, khả năng làm chủ sân khấu và tâm lý vững vàng.

Vượt qua hàng loạt đối thủ nặng ký, 5 đại diện xuất sắc đến từ Trung tâm Tiếng Anh Dynamic Bảo Lộc đã chinh phục Hội đồng Ban giám khảo chuyên môn để mang về những thành tích vô cùng tự hào:

Ngô Thế Vinh - Giải nhất, khối 7-8-9

Neyer Hannah Hàn - Giải nhì, khối 4-5-6

Nguyễn Ngọc Bảo Ngân - Giải ba, khối 7-8-9

Tưởng An Nhiên - Giải khuyến khích, khối 7-8-9

Nguyễn Minh Song Kha - Giải tiềm năng, khối 5-5-6

Mỗi danh hiệu đạt được là một minh chứng rõ nét cho hành trình nỗ lực không ngừng nghỉ, tinh thần dám nghĩ dám làm và bản lĩnh bước ra khỏi vùng an toàn của các con.

5 tài năng nhí xuất sắc của Dynamic Bảo Lộc rạng rỡ nhận giải thưởng tại vòng chung kết quốc gia Speak Up Asia 2026

Từ phương pháp đào tạo chuẩn mực đến tấm vé vươn ra quốc tế

Đặc biệt, niềm tự hào được nhân đôi khi Ngô Thế Vinh (giải nhất) và Neyer Hannah Hàn (giải nhì) đã chính thức giành quyền tham dự vòng chung kết quốc tế Speak Up Asia 2027, tại Trung Quốc. Đây không chỉ là phần thưởng xứng đáng cho cá nhân hai tài năng trẻ, mà còn là cột mốc khẳng định vị thế của Dynamic Bảo Lộc trong việc đào tạo ra những thế hệ học viên đủ sức cạnh tranh sòng phẳng trên đấu trường quốc tế.

Học viên Ngô Thế Vinh tự tin làm chủ sân khấu với bài thuyết trình đầy thuyết phục tại cuộc thi

Thành công này không phải là sự ngẫu nhiên. Đằng sau những phút giây tỏa sáng trên sân khấu là cả một quá trình rèn luyện bài bản tại Dynamic Bảo Lộc. Với triết lý lấy học viên làm trung tâm, Dynamic Bảo Lộc không chỉ truyền dạy kiến thức ngôn ngữ đơn thuần, mà còn chú trọng phát triển toàn diện kỹ năng giao tiếp, phong thái thuyết trình và tư duy toàn cầu. Đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm đã luôn đồng hành, tiếp sức và khai phá tối đa tiềm năng ẩn chứa trong mỗi học viên.

Tiếp nối hành trình vươn xa

Cúp vàng và những tấm vé đi tiếp chính là bệ phóng hoàn hảo để các chiến binh Dynamic Bảo Lộc tiếp tục hành trình chinh phục những đỉnh cao mới.

Chia sẻ về thành công của các học viên, cô Nguyễn Nhật Quy - Giám đốc Trung tâm tiếng Anh Dynamic Bảo Lộc cho biết: "Chúng tôi vô cùng tự hào về thành tích và sự trưởng thành của các con. Đây sẽ là động lực lớn để Dynamic Bảo Lộc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy, mang đến môi trường học tập chuẩn quốc tế giúp hàng ngàn học viên tại địa phương tự tin khẳng định bản thân".

Đoàn giáo viên, phụ huynh và học viên Dynamic Bảo Lộc vỡ òa niềm vui chiến thắng

Một lần nữa, xin chúc mừng cả 5 tài năng nhí Dynamic Bảo Lộc. Chúc Ngô Thế Vinh và Neyer Hannah Hàn sẽ tiếp tục giữ vững phong độ, tự tin tỏa sáng và mang về niềm tự hào tại vòng đấu quốc tế sắp tới.