5 huyện tại TP.Hải Phòng cho học sinh tất cả các cấp đi học trở lại

Sáng 8.2, Sở GD-ĐT TP.Hải Phòng cho biết, từ ngày 7.2, học sinh THCS, THPT và GDTX tại thành phố này đã đến trường học trực tiếp.

Với khối mầm non và tiểu học, TP.Hải Phòng cho phép các quận, huyện tự quyết định theo tình hình dịch Covid-19 ở cấp xã.

Do vậy, chỉ có các huyện An Dương, An Lão, Kiến Thụy, Tiên Lãng và Vĩnh Bảo cho tất cả học sinh từ bậc mầm non đến phổ thông đi học trực tiếp từ ngày 7.2. Riêng H.Vĩnh Bảo còn 3 lớp của Trường tiểu học Dũng Tiến học trực tuyến.

Tại H.Thủy Nguyên, các trường sẽ tùy tình hình cụ thể để tổ chức cho học sinh bậc mầm non và tiểu học đi học trực tiếp từ ngày 7.2.





Các quận, huyện Dương Kinh, Hải An, Hồng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyền, Bạch Long Vĩ sẽ cho học sinh mầm non và tiểu học đi học từ 14.2. H.Cát Hải cho học sinh tiểu học đi học từ ngày 7.2, còn học sinh mầm non là từ ngày 14.2.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Thanh Niên, trước khi học sinh đi học trực tiếp trở lại, các trường đều đã tiến hành khảo sát về tình hình dịch Covid-19 thông qua mạng xã hội với phụ huynh học sinh. Các trường cũng khuyến khích phụ huynh thực hiện xét nghiệm Covid-19 cho trẻ trước khi đến trường để đảm bảo sức khỏe và an toàn cho cộng đồng.

Ở khối mầm non, các trường đều để phụ huynh học sinh đăng ký tự chọn cho học sinh đến trường hay ở nhà.

Chính vì vậy, có nhiều lớp học diễn ra mà thiếu vắng học sinh. Theo thống kê của Sở GD-ĐT TP.Hải Phòng, trong ngày 7.2, tỷ lệ học sinh đi học trực tiếp của khối THPT đạt 93,84%; khối THCS đạt 85,23%; khối tiểu học đạt 58,5% và khối mầm non đạt 21,05%.