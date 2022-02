Học sinh TP.HCM lần lượt trở lại trường học theo từng cấp lớp

Theo đó, học sinh (HS) từ lớp 7 - 12 trở lại trường, tiếp nối với hoạt động học tập trực tiếp đã thực hiện từ trước đó.

Tổ chức bán trú hoặc 2 buổi phải có sự đồng thuận của phụ huynh

Ông Nguyễn Văn Diệu, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Quý Đôn (Q.3), cho biết HS từ lớp 7 - 9 sẽ học trực tiếp một buổi tại trường, thời gian còn lại sẽ dành cho việc tự học. Trong tuần đầu tiên, nhà trường dành thời gian cho việc ổn định và chuẩn bị lộ trình cho việc đón HS lớp 6. Sớm nhất từ ngày 14.2 HS những khối lớp trên mới có thể học 2 buổi, bán trú. Dự kiến từ ngày 1.3, các hoạt động của nhà trường sẽ trở lại trạng thái bình thường như học 2 buổi, bán trú cho tất cả HS các khối lớp. “Tình hình thì phấn khởi, phụ huynh đồng tình cho con em đi học hết nhưng nhà trường phải chuẩn bị cẩn trọng để đảm bảo an toàn cho HS và chất lượng dạy học”, ông Diệu nói.

Tương tự, bà Vũ Thị Ngọc Dung, Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân (Q.1), thông tin tuần đầu tiên khi HS trở lại trường, các em vẫn học một buổi. Trong thời gian này, nhà trường chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, công tác tổ chức phục vụ và sang tuần học thứ 2 các hoạt động sẽ trở lại như trước đây. HS sẽ học 2 buổi/ngày và bán trú tại trường, theo nhu cầu.

Cũng theo quy định của UBND TP.HCM, trẻ mầm non và HS từ lớp 1 - 6 sẽ chính thức đến trường học trực tiếp trở lại từ ngày 14.2, sau khoảng 8 tháng ở nhà, học trực tuyến vì dịch. Việc trở lại trường học trực tiếp của những HS khối lớp nói trên thực hiện theo tinh thần tự nguyện của phụ huynh, người chăm sóc và HS. Trường hợp phụ huynh chưa đồng thuận cho HS lứa tuổi nói trên đến trường học trực tiếp, HS sẽ tiếp tục học trên môi trường internet, trên truyền hình, giao bài tự học theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, nói rằng các trường phải duy trì, củng cố chất lượng dạy học, giúp HS tiếp tục nắm bắt được mạch kiến thức của chương trình, nhanh chóng hòa nhập với tiến độ học tập chung. Ở những nơi có điều kiện tổ chức hoạt động bán trú hoặc 2 buổi/ngày cần đảm bảo đủ điều kiện tổ chức hoạt động có sự đồng thuận của phụ huynh HS trước khi tiến hành tổ chức thực hiện.

Nhiều phụ huynh muốn con em đi học trực tiếp

Ông Trần Văn Toản, Trưởng phòng Giáo dục H.Củ Chi, cho biết kế hoạch đón HS các khối lớp mầm non, tiểu học và lớp 6 trở lại trường từ ngày 14.2 đã nhận được sự đồng thuận rất lớn của phụ huynh. Kết quả khảo sát từ các trường cho thấy tỷ lệ phụ huynh HS đồng thuận với việc cho con em đi học trực tiếp trở lại ở bậc tiểu học là 78,8%, bậc mầm non là 78,55% và tỷ lệ này ở khối 6 cũng tương đương.





Tương tự, Phòng Giáo dục Q.1 cũng có thông tin về tỷ lệ phụ huynh đồng thuận với kế hoạch cho HS học trực tiếp trở lại từ ngày 14.2 ở bậc mầm non là 59%, bậc tiểu học là 81,15% và khối lớp 6 là 50,7%. Riêng về nhu cầu bán trú mà các trường ở quận này khảo sát thì có trên 60% phụ huynh đăng ký. Bà Trần Đức Hạnh Quỳnh, Phó phòng Giáo dục Q.1, nhìn nhận tỷ lệ phụ huynh đồng thuận ở các bậc học, khối lớp đều cao hơn rất nhiều so với trước đây.

Bà Bùi Thị Minh Nguyệt, Phó phòng Giáo dục Q.Gò Vấp, cho biết quận tổ chức thẩm định phương án an toàn phòng chống dịch khi đón HS đi học trực tiếp của các trường tiểu học, mầm non. Trước tết, khi HS từ khối 7 trở lên đi học thì Q.Gò Vấp có 5 trường tổ chức bán trú. Thời gian này, nhiều trường tiểu học thông báo có kế hoạch tổ chức hoạt động căng tin, bán trú thì tỷ lệ phụ huynh đồng thuận cao.

Cũng để chuẩn bị đón HS các khối lớp từ mầm non đến lớp 6 đi học trực tiếp từ ngày 14.2, các trường học tại Q.7 đã tổ chức lấy ý kiến phụ huynh. Ông Đặng Nguyễn Thịnh, Trưởng phòng Giáo dục Q.7, cho biết tỷ lệ phụ huynh đồng thuận cho con em trở lại trường đợt này cao hơn nhiều so với những lần khảo sát trước. Cụ thể, ở bậc mầm non là 50%, bậc tiểu học là 79% và khối lớp 6 là 83%.

Để HS trở lại trường một cách an toàn, đặc biệt với HS lứa tuổi mầm non và tiểu học, ông Trịnh Duy Trọng, Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Sở GD-ĐT, lưu ý các trường phải tổ chức diễn tập thật kỹ việc đón HS, xử lý các tình huống về phòng dịch trong nhà trường, phối hợp chặt chẽ với y tế địa phương để vận hành quy trình được trơn tru, không lúng túng, bị động.

Cũng trong giai đoạn tổ chức học trực tiếp này, UBND TP.HCM giao Sở GD-ĐT chủ động phối hợp với Sở Y tế rà soát, tiếp tục tham mưu việc điều chỉnh bộ tiêu chí an toàn đối với cơ sở giáo dục khi cần thiết. Tiếp tục triển khai các hướng dẫn chuyên môn về phương án tổ chức học tập trực tiếp phù hợp với từng cấp học, bậc học và linh hoạt theo từng cấp độ dịch.