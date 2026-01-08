Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe Làm đẹp

5 kiểu tóc ngắn ‘cứu’ nhan sắc đầu năm, ai để tóc dài cũng muốn cắt

Nguồn: Mai Hân Group
08/01/2026 15:06 GMT+7

Đầu năm là thời điểm nhiều phụ nữ muốn "đổi vận" bằng một diện mạo mới. Không cần makeup cầu kỳ hay thay cả tủ đồ, chỉ một lần cắt tóc đúng kiểu cũng đủ khiến gương mặt bừng sáng, trẻ trung rạng rỡ. Dưới đây là 5 kiểu tóc ngắn đang được giới tạo mẫu đánh giá là 'vũ khí cứu nhan sắc' đầu năm, khiến cả những cô nàng trung thành với tóc dài cũng phải dao động.

5 kiểu tóc ngắn ‘cứu’ nhan sắc đầu năm, ai để tóc dài cũng muốn cắt - Ảnh 1.

Khi mái tóc không chỉ để đẹp, mà còn để "đổi khí sắc"

Không ít người từng trải qua cảm giác: tóc vẫn dài, vẫn chăm sóc đầy đủ nhưng gương mặt lại trông nặng nề, kém tươi, thậm chí già hơn tuổi thật. Theo các chuyên gia tạo mẫu, nguyên nhân không nằm ở độ dài hay ngắn, mà ở kiểu tóc không còn phù hợp với cấu trúc gương mặt và phong cách sống hiện tại.

Đầu năm, khi nhu cầu làm mới bản thân tăng cao, tóc ngắn trở thành lựa chọn được nhiều phụ nữ ưu tiên bởi khả năng "reset" hình ảnh nhanh chóng. Một đường cắt đúng có thể giúp gương mặt sáng hơn, cổ cao hơn, thần thái cũng gọn gàng, hiện đại hơn rõ rệt. Vậy cùng tham khảo 5 kiểu tóc ngắn "thần thánh" dưới đây sẽ "cứu cánh" nhan sắc, giúp khuôn mặt thon gọn, tươi trẻ chỉ sau một nhát kéo.

1. Tóc bob ngắn ôm cằm - Kiểu tóc "hack tuổi" kinh điển

Không phải ngẫu nhiên mà tóc bob ngắn luôn nằm trong danh sách những kiểu tóc không bao giờ lỗi mốt. Phần tóc được cắt ngang hoặc hơi vát, ôm nhẹ lấy cằm và xương hàm, giúp khuôn mặt trông gọn gàng, cân đối hơn.

Kiểu tóc này đặc biệt phù hợp với phụ nữ văn phòng hoặc những người muốn thay đổi nhưng vẫn giữ được vẻ thanh lịch. Chỉ cần uốn nhẹ phần đuôi hoặc sấy phồng tự nhiên, gương mặt đã trông trẻ hơn vài tuổi mà không cần can thiệp thêm bất kỳ "chiêu" làm đẹp nào khác.

5 kiểu tóc ngắn ‘cứu’ nhan sắc đầu năm, ai để tóc dài cũng muốn cắt - Ảnh 2.

2. Tóc ngắn layer - Giải pháp cho mái tóc mỏng, xẹp

Với những mái tóc mỏng hoặc dễ bết, việc để tóc dài đôi khi khiến khuyết điểm lộ rõ hơn. Tóc ngắn layer, với các lớp cắt so le mềm mại, giúp tạo độ phồng tự nhiên, khiến mái tóc trông dày và bồng bềnh hơn.

Điểm cộng lớn của kiểu tóc này là không kén mặt. Dù là mặt tròn, mặt dài hay mặt vuông nhẹ, tóc layer ngắn đều có thể điều chỉnh để tôn đường nét. Đây cũng là kiểu tóc được nhiều stylist khuyên dùng cho những ai muốn "cắt là đẹp", không cần tạo kiểu quá cầu kỳ mỗi ngày.

3. Tóc ngắn uốn nhẹ Hàn Quốc - Dịu dàng nhưng không nhạt nhòa

Nếu lo ngại tóc ngắn sẽ khiến mình trông cá tính quá mức, tóc ngắn uốn nhẹ phong cách Hàn Quốc là lựa chọn trung hòa hoàn hảo. Phần tóc được uốn lơi, tạo sóng nhẹ nhàng giúp gương mặt mềm mại, nữ tính hơn mà vẫn giữ được nét hiện đại.

Kiểu tóc này đặc biệt phù hợp với phụ nữ từ 25 - 40 tuổi, khi vừa muốn trẻ trung nhưng vẫn cần sự chỉn chu. Không quá phô trương, không quá "bánh bèo", tóc ngắn uốn nhẹ mang đến cảm giác dễ gần, tinh tế - rất hợp để bắt đầu một năm mới với diện mạo nhẹ nhàng hơn.

5 kiểu tóc ngắn ‘cứu’ nhan sắc đầu năm, ai để tóc dài cũng muốn cắt - Ảnh 3.

4. Tóc pixie dài - Khi sự cá tính trở thành lợi thế nhan sắc

Tóc pixie từng được xem là "kén người để", nhưng những phiên bản pixie dài hiện nay đã dễ tiếp cận hơn rất nhiều. Phần tóc được giữ độ dài vừa phải, tạo layer mềm, giúp gương mặt sắc nét nhưng không bị quá mạnh.

Điều thú vị là kiểu tóc này lại giúp nhiều phụ nữ trông sang và thời trang hơn hẳn, đặc biệt với những ai có phong cách tối giản. Pixie dài không chỉ giúp gương mặt sáng rõ mà còn thể hiện sự tự tin, yếu tố được xem là "trang sức" đắt giá nhất của phụ nữ hiện đại.

5 kiểu tóc ngắn ‘cứu’ nhan sắc đầu năm, ai để tóc dài cũng muốn cắt - Ảnh 4.

5. Tóc ngắn mái bay - Chi tiết nhỏ, hiệu quả lớn

Không cần thay đổi toàn bộ kiểu tóc, chỉ riêng phần mái bay cũng có thể tạo ra khác biệt lớn cho gương mặt. Khi kết hợp với tóc ngắn, mái bay giúp che khuyết điểm trán cao, gò má rộng, đồng thời tạo cảm giác gương mặt thanh thoát hơn.

Đây là lựa chọn an toàn cho những ai lần đầu thử tóc ngắn. Phần mái mềm mại giúp tổng thể không bị "sốc" khi cắt, đồng thời dễ dàng điều chỉnh theo từng dáng mặt và phong cách cá nhân.

5 kiểu tóc ngắn ‘cứu’ nhan sắc đầu năm, ai để tóc dài cũng muốn cắt - Ảnh 5.

Cắt tóc đầu năm, làm đẹp hay làm mới chính mình?

Nhiều chuyên gia tâm lý cho rằng, việc thay đổi ngoại hình. Dù chỉ là một kiểu tóc cũng có tác động tích cực đến tinh thần. Khi nhìn thấy phiên bản mới của bản thân trong gương, phụ nữ dễ cảm thấy hứng khởi, tự tin và sẵn sàng bắt đầu những điều mới mẻ hơn.

Vì thế, tóc ngắn không chỉ là một xu hướng làm đẹp nhất thời. Đó là lựa chọn của những người phụ nữ muốn gọn gàng hơn, chủ động hơn và dám bước ra khỏi vùng an toàn.

Khi nào là thời điểm phù hợp để cắt tóc ngắn?

Theo các stylist, đầu năm là thời điểm lý tưởng để cắt tóc bởi thời tiết mát mẻ, dễ chăm sóc và tạo kiểu. Quan trọng hơn, đây cũng là lúc tâm lý sẵn sàng thay đổi nhất. Tuy nhiên, để tóc ngắn thực sự "cứu nhan sắc", cần cân nhắc kỹ dáng mặt, chất tóc và phong cách sống thay vì chạy theo trào lưu. Một kiểu tóc phù hợp không cần quá cầu kỳ, chỉ cần khiến bạn cảm thấy thoải mái và tự tin hơn mỗi khi bước ra ngoài.

Không phải ngẫu nhiên mà tóc ngắn luôn quay trở lại mạnh mẽ vào mỗi dịp đầu năm. Chỉ một lần cắt đúng kiểu, gương mặt có thể trẻ hơn, thần thái sáng hơn và tinh thần cũng tích cực hơn. Nếu đang phân vân giữa việc giữ mái tóc dài quen thuộc hay thử một điều mới, có lẽ 5 kiểu tóc ngắn trên chính là gợi ý đủ sức khiến bạn muốn… đặt lịch với salon ngay hôm nay.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
